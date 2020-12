Marea Britanie, prima țară din lume care aprobă vaccinul Pfizer/BioNTech. Acesta va fi disponibil în tot Regatul Unit săptămâna viitoare

”Guvernul a acceptat astăzi recomandarea Agenției de Reglementare pentru Medicamente și Produse Medicale (MHRA) de aprobare a utilizării vaccinului Pfizer / BioNTech pentru Covid-19” a anunțat executivul britanic.”Vaccinul va fi disponibil în tot Regatul Unit săptămâna viitoare”, a precizat guvernul.Ministrul Sănătății, Matt Hancock, a spus și el că programul de vaccinare va fi demarat la începutul săptămânii viiitoare. Spitalele sunt deja pregătite să-l primească, a adăugat acesta.”Obținerea aprobării este un scop pentru care am lucrat încă de când am anunțat că știința va prevala și aplaudăm MHRA pentru capacitatea sa de a desfășura o analiză atentă și de a lua devreme o decizie ce ajută la protejarea oamenilor din Regatul Unit”, a spus directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla.”Deoarece anticipăm și alte autorizări și aprobări, ne concentrăm eforturile, cu același simț al urgenței, către furnizarea în siguranță a acestui vaccin de înaltă calitate în toată lumea”, a adăugat acesta.Regatul Unit a devenit astfel prima țară care aprobă acest vaccin, trecând în fața unei lungi serii de națiuni care așteaptă protecția în fața coronavirusului.Financial Times a scris duminică, citând surse informate, că primele imunizări cu produsul BioNTech/Pfizer vor începe pe 7 decembrie,.Sâmbătă, premierul Boris Johnson la numit pe Nadhim Zahawi, secretar de stat pentru mediul de afaceri, drept responsabil pentru vaccinarea contra noului coroanvirus.Marea Britanie a anunțat pe 20 noiembrie că a cerut în mod oficiale propriei agenții pentur medicamente (MHRA), să evalueze vaccinul Pfizer-BioNTech.Regatul Unit a comandat 40 de milioane de doze din acest vaccin, care, potrivit ultimelor rezultate ale testelor clinice, are o eficacitate de 95% în prevenirea îmbolnăvirii de Covid-19.