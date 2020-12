O familie din Iasi s-a mutat în Zanzibar din cauza restricţiilor Covid. "E mai ieftin aici de trăit"

O familie de ieşeni a decis să părăsească ţara şi să se mute în Zanzibar, Tanzania, ca un răspuns original la măsurile dure adoptate de autorităţile române în contextul pandemiei de Covid-19, scrie Ziarul de Iași.

În luna septembrie a acestui an, Aneta Jechiu a hotărât împreună cu soţul ei să îşi retragă cei trei copii din sistemul public de învăţământ şi să îi educe în sistem homeschooling, iar după ce au pus la punct ultimele detalii cu privire la modul în care vor administra de la distanţă micile afacerile din ţară, au plecat în călătoria vieţii lor.

Din luna octombrie, de când au ajuns în Zanzibar, trăiesc ca în poveşti: plaje fabuloase, apă de un albastru superb, climă tropicală, preţuri foarte bune.



“Planul nostru era să închiriem acolo, în insulă, o casă pe termen lung. Dar, într-un final, am primit o ofertă foarte bună de la un hotel. Şi am rămas aici. În zilele noastre, atât de multe lucruri îţi pot aduce venituri online ca să nu mai depinzi geografic de serviciu încât, dacă vrea cineva cu adevărat, sigur reuşeşte. Se pot face cursuri online, şi văd un mare viitor în acest segment, indiferent de nişă, în toate specializările de social media marketing, IT, şi lista poate continua”, a spus Aneta Jechiu.