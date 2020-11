FAZ: După o iarnă grea, dorința de a fi vaccinat va crește

Jens Spahn a subliniat că un total de trei companii germane – BioNTech, CureVac și IDT Biologika – dezvoltă în prezent vaccinuri promițătoare. Având în vedere mai ales restricțiile actuale, este important să avem perspectivă și încredere în ceea ce privește vaccinurile, ele fiind cheia ieșirii din pandemie. Virusul obligă individul să renunțe pentru o vreme la anumite libertăți, tocmai pentru a păstra și recâștiga, per ansamblu, libertatea și sănătatea.După aprobarea în Europa a primului vaccin împotriva coronavirusului, cel mai devreme la sfârșitul acestui an, Spahn se așteaptă în Germania la o dorință tot mai mare a oamenilor de a se vaccina. „Sunt convins că la capătul acestei ierni dure și dificile din cauza pandemiei, dorința de a ne vaccina va crește”, a afirmat ministrul Jens Spahn la Dessau.Potrivit lui Spahn, există „motive întemeiate” pentru a presupune că un vaccin împotriva coronavirusului va fi disponibil cel târziu la începutul anului viitor. Poate că vaccinarea ar putea începe totuși la sfârșitul acestui an, a mai adăugat ministrul german al Sănătății. Acum se lucrează la construirea unor structuri necesare campaniei de vaccinare, fapt care se realizează în cooperare cu guvernul federal, statele federale și cu sectorul medical. „Vrem să fim pregătiți”, afirmă ministrul.Într-un sondaj Forsa publicat în urmă cu aproape două săptămâni, 40% dintre cei intervievați au declarat că vor să fie vaccinați împotriva COVID-19 cât mai curând posibil. Jumătate dintre respondenți mai degrabă ar mai aștepta, iar 9% dintre cei chestionați refuză vaccinul.Spre deosebire de BioNTech, IDT Biologika lucrează la un așa-numit vaccin vector dezvoltat pe baza unui vaccin împotriva variolei, alcătuit acum câteva decenii. În principiu, virușii deja cunoscuți și inofensivi servesc drept punct de plecare. Cercetătorii folosesc ingineria genetică pentru a înlocui proteinele de suprafață cu proteine Sars-CoV-2, astfel încât să simuleze în sistemul imunitar o infecție cu noul coronavirus. Acest lucru ar trebui să permită organismului să dezvolte protecție imunitară.Din momentul în care toate studiile clinice vor fi finalizate, compania IDT Biologika se așteaptă ca vaccinul să fie aprobat până la finalul anului 2021. Guvernul federal a semnat un contract cu această companie pentru achiziționarea a cel puțin cinci milioane de doze de vaccin și a plătit deja 30 de milioane de euro din prețul de achiziție pentru investiții în capacități de producție.