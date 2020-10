Iohannis: Eu nu-mi doresc să ajungem la carantinarea Bucureștiului / Am rămas destul de decident /A închide țara nu e o soluție

Președintele Klaus Iohannis spune că nu a auzit să existe vreo propunere care să vizeze carantinarea Capitalei sau a unor județe, integral, și că el nu își dorește carantinarea Bucureștiului. Întrebat de ce s-a derobat de răspundere și nu utilizează pârghiile legale, așa cum a făcut la începutul pandemiei, Iohannis a spus că el a "rămas destul de decident", dar că este mai eficient ca deciziile să fie luate de autoritățile locale.

Întrebat miercuri seară, într-o conferință de presă, dacă ia în calcul carantinarea Capitalei, Klaus Iohannis a spus că această propunere trebuie să vină de la experți și că nu a "auzit" nicio propunere care să vizeze Capitala sau județe întregi. "Eu nu-mi doresc să ajungem la carantinarea Bucureștiului".

De asemenea, chestionat de ce s-a derobat de răspundere și de ce nu utilizează pârghiile legale pe care le are la îndemână, așa cum a făcut-o la începutul pandemiei, Iohannis a răspuns: "Am rămas destul de decident. Dar este evident că unele autorități s-au bâlbâit. E clar că autoritățile trebuie să fie mai bine organizate , să prevadă evenimentele, să le explice. Lucrurile sunt duse la nivelul autorităților locale pentru că acolo trebuie să se ia decizia pentru fiecare localitate. Acest principiu al subsidiarității e unul valoros și important în democrațiile consolidate".

Întrebat dacă nu ar fi necesară revenirea la o asumare a deciziei la vârf, pentru că autorităţile locale nu au curajul să ia decizia, Iohannis a replicat: "Se vor învăţa".

"A închide țara nu e o soluție"

Șeful statului a spus, din nou, că la acest moment nu discutăm despre un nou lockdown, pentru că "a închide țara nu e o soluție".

"Nu discutăm despre închiderea tuturor activităților, despre lockdown. Este nevoie să găsim un fel de a continua, cu toate că avem această pandemie. În această abordare încadrăm și continuarea democrației în România. Trebuie să avem grijă să creștem numărul de locuri la ATI în spitalele COVID. A închide țara nu e o soluție. Ce am face? Închidem țara dou săptămâni, apoi iarăși o luăm de la zero. Trebuie să găsim un just echilibru. Ne vom întoarce la normalitate dacă avem grijă acum și dacă oamenii de știință reușesc să găsească un vaccin", a adăugat Iohannis.