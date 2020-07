Covid-19: Suedia dezvăluie date „promițătoare” și crede că va aduce rapid virusul sub control / Ce spune epidemiologul șef despre România

Suedia in vremea pandemiei

Agenția pentru Sănătate din Suedia spune că de la atingerea unui vârf la sfârșitul lunii iunie, rata infecției a scăzut brusc. Aceasta se datorează creșterii testelor în cursul acestei perioadei. „Curbele coboară și curbele pentru bolnavii grav încep să se apropie de zero”, a spus Tegnell.





Situația prezentată urmează după luni de controverse asupra deciziei Suediei de a evita blocarea completă a populației. Strategia neobișnuită a coincis cu o rată de mortalitate Covid-19 mult mai mare decât în ​​altă parte din regiunea nordică. La 100.000 de locuitori, decesele suedeze chiar le-au depășit pe cele din SUA și Brazilia.



Marți, Suedia a raportat doi morți, ceea ce ridică totalul la 5.702.



Măști medicale: ”Nu are rost să purtăm mască de protecție în Suedia”



Tegnell a prezentat și subiectul măștilor medicale, pe care Organizația Mondială a Sănătății le recomandă oamenilor să le utilizeze atunci când distanța fizică nu este posibilă.



"Cu noi cazuri care scad foarte repede în Suedia, nu are rost să purtăm mască de protecție în Suedia, nici măcar în transportul public", a spus el.



Tegnell a susținut constant că abordarea Suediei este mai durabilă decât blocajele bruște impuse în altă parte. Cu riscul ca noul coronavirus să nu dispară în următorii ani, el spune că închiderea completă a societății nu este o opțiune pe termen lung.



Între timp, multe țări care au crezut că au adus virusul sub control, acum se confruntă cu noi focare sau un al doilea val. Tegnell a numit acele aspecte „îngrijorătoare”.



„Tendința pozitivă se inversează, cu o creștere a numărului de cazuri în Spania, România și Belgia, printre altele,” a spus el.





Strategia aplicată de unele ţări, precum Suedia, privind atingerea imunizării colective a populaţiei prin expunerea la noul coronavirus a persoanelor tinere şi sănătoase care pot trece prin forme uşoare şi medii ale bolii COVID-19 este "mortală", a susținut vineri şeful cercetătorilor OMS, Soumya Swaminathan. Ea spune că singura cale de a ieşi din această criză de sănătate este prin vaccinare, transmite Reuters.







Soumya Swaminathan a susţinut că pentru a se ajunge la imunitate colectivă este necesar ca aproximativ 60% din populaţie să se infecteze cu noul coronavirus, condiţii în care un număr foarte moare de oameni ar muri din cauza bolii.









„Că Suedia a coborât la acest nivel este foarte promițător”, a declarat marți, pentru medicii de la Stockholm, epidemiologul Anders Tegnell.