Plaje şi parcuri aglomerate în Europa şi Statele Unite, în weekend, vremea caldă reprezentând un test pentru măsurile de distanţare socială legate de coronavirus

Vremea de vară a atras weekendul trecut un număr mare de oameni din întreaga lume să iasă din izolarea impusă de autorităţi pentru combaterea coronavirusului, în condiţiile în care restricţiile sunt relaxate În Statele Unite, Italia, Spania şi alte ţări europene, odată cu scăderea numărului de îmbolnăviri, transmite Reuters, citată de news.ro.Oamenii au început să iasă la plajă, parcuri şi pe străzi, ca urmare a unui val de căldură în sudul Europe şi a temperaturilor de primăvară din Statele Unite. Majoritatea oamenilor păstrează distanţa şi unii poartă măşti. Cu toate acestea, protestele se intensifică, din Germania şi Anglia până în Statele Unite, participanţii susţinând că restricţiile guvernamentale demolează libertăţile personale şi economiile.Sâmbătă, grecii au mers pe malul mării odată cu redeschiderea a circa 500 de plaje, temperatura fiind de 34 de grade Celsius. Stâlpii umbrelelor trebuie să se afle la o distanţă de 4 metri , iar copertinele la cel puţin 1 metru"Acesta este cel mai bun lucru pentru noi, cei în vârstă ... să venim să ne relaxăm un pic după ce a totul a fost închis", a spus Yannis Tentomas, de 70 de ani, când s-a aşezat pe nisip.În Brooklyn, New York, au fost desenate cercuri albe pe peluza din parcul Domino, pentru a ajuta oamenii veniţi la plajă şi picnic să păstreze o distanţă sigură. Sâmbătă, aproximativ jumătate din oamenii din parc şi-au protejat faţa, adunaţi în grupuri mici, fiind supravegheaţi de ofiţeri de poliţie din New York, care purtau măşti.New York, New Jersey şi alte state intenţionează să redeschidă unele plaje la timp pentru weekend-ul vacanţei Memorial Day, în această lună, care marchează neoficial începutul verii în Statele Unite.În parcul Bois de Boulogne din Paris, instructorul de sănătate Anne Chardon avea la ea gel dezinfectant şi o mască, dar a spus că a simţit din nou un sentiment de libertate pentru prima dată după săptămâni ca de închisoare.”Este ca şi cum am fi fost în castelul Frumoasei Adormite, adormiţi, îngheţaţi şi, dintr-o dată, există lumină şi spaţiu, dintr-o dată putem experimenta din nou micile bucurii de zi cu zi, în spaţiile care ne aparţin şi pe care le redescoperim“, a spus aceasta.Pe Riviera Franceză, mulţi dintre cei care au făcut baie în mare au purtat măşti. Pescuitul şi surfingul au fost permise, dar nu şi statul la plajă.În Italia, oamenii au părut că păstrează distanţa în Parcul Virgiliano din Napoli.În Israel, oamenii care au făcut baie în Mediterana, la Tel Aviv şi în Valea Iordanului, au părut să păstrează distanţa între ei.În Tunisia, care nu a raportat niciun nou caz COVID-19 timp de patru zile consecutiv, oamenii au inundat străzile şi au redeschis recent magazinele.Pentru musulmani se apropie sărbătoarea Eid al-Fitr care încheie Ramadanul, când mulţi sărbătoresc prin cumpărături.”Am stat acasă două luni şi aproape am înnebunit”, a spus o femeie care venise să cumpere haine pentru copii într-un mall din Tunis.În întreaga lume grupuri de persoane au protestat împotriva restricţiilor. Îm statele americane Michigan, Wisconsin şi Pennsylvania demostranţii au venit cu arme şi puşti care pot fi purtate în public.Mii de germani au ieşit sâmbătă pe străzile din toată ţara pentru a demonstra împotriva restricţiilor impuse de guvern, în timp ce în Polonia poliţia a stras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea în Varşovia.În Hyde Park din Londra, poliţia a arestat sâmbătă 19 persoane pentru încălcarea deliberată a recomandărilor de distanţare socială, în primul weekend de când premierul Boris Johnson a anunţat o uşoară relaxare a restricţiilor.