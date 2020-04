VIDEO Ștefan Mandachi: „Păstrăm bisericile goale anul acesta de Paște, ca să fie pline la anul!” / Anunță o licitație caritabilă „atipică”, o expoziție într-o biserică

Vezi și:



„PĂSTRĂM BISERICILE GOALE ANUL ACESTA DE PAȘTE, CA SĂ FIE PLINE LA ANUL!”, scrie omul de afaceri sucevea, Ștefan Mandachi, într-o postare în care publică un nou video prin care îndeamnă lumea la precauție.„Toți preoții cu care am vorbit, mi-au spus că vor respecta cu strictețe dispozițiile autorităților. Și mi-au mai dat de înțeles că în mulți creștini a dat deodată cucernicia, fix acum, deși n-au venit cu anii la slujbă... Marea majoritate a preoților sunt oameni zdraveni la minte”, scrie Mandachi, devenit celebru după ce în urmă cu un an lansa campania #șîeu și construia simbolic primul metru de autostradă din Moldova în apropiere de Suceava pentru a atrage atenția la lipsa de infrastructură mare în regiune.Recent, Mandachi a scos la „vânzare” metru de autostradă în scop caritabil, un centimetru pătrat din autostradă valorând 10 euro, iar sumele colectate sunt donate Asociației Crucea Roșie pentru achiziția de ajutoare și echipamente medicale.Pe lângă îndemnul de a păstra distanțarea socială și pe timpul sărbătorii Paștelui, Mandachi anunță și o licitație caritabilă „atipică” - o expoziție într-o biserică în care sunt licitate diverse obiecte donate de oameni.„Noi am găsit un preot și un călugăr stareț cu mult curaj, care ne-au permis să filmăm la mănăstire. Da! Credeați că nu sunt preoți cu tupeu? N-au stat deloc pe gânduri când le-am explicat că vrem să facem o licitație atipică, în biserică, și cu banii din donații să ajutăm oamenii loviți crunt de Coronavirus. Nu doar oamenii care au fost depistați pozitiv suferă, ci foarte mulți nevirusați îndură datorită nenorocirilor derivate din pandemie”, scrie Mandachi.„De mâine începem licitația. Astăzi trebuie să ajungă la cât mai mulți acest film, ca să putem agonisi sume cât mai consistente. Atenție! Încă mai așteptăm obiecte de la sportivi, oameni simpli, vedete, chiar și politicieni. Oricine poate fi solidar acum. Vom expune produsele și pe Facebook, dar și pe pagina www.1cm.ro ”, spune omul de afaceri sucevean.