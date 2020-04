Coronavirusul a ucis peste 100.000 de oameni în întreaga lume

Peste 1,6 milioane de cazuri au fost confirmate, deşi numărul de infecţii este probabil mai mare, parţial din cauza deficitului de teste. În mod similar, numărul morţilor de Covid-19, boala cauzată de virus, ar putea fi mai mare.Italia are aproape 19.000 de decese, urmată de SUA unde peste 18.000 de oameni şi-au pierdut viaţa, Spania - cu aproape 16.000 de victime şi Franţa - cu peste 13.000. În Marea Britanie s-au înregistrat 9.000 de morţi.În SUA, care are cel mai mare număr de cazuri confirmate din lume, peste 473.000, statul New York rămâne cea mai afectată regiune, cu 7.844 de decese.Un bilanţ centralizat de Reuters indică de asemenea atingerea pragului de 100.000 de decese şi peste 1,6 milioane de cazuri de infectare la nivel global.Cifrele de vineri - 100.000 de decese din 1,6 milioane de cazuri - ar sugera o rată de deces de 6,25%, dar mulţi experţi consideră că rata reală este mai mică, având în vedere că multe cazuri uşoare şi asimptomatice nu sunt incluse în totalul cazurilor de îmbolnăvire.