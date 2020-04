Mărturia unei asistente cu COVID de la Maternitatea Timișoara: M-au chemat la lucru deși le-am spus că îmi este rău / Paciente infectate umblau prin spital, medici în izolare veneau să opereze

O asistentă medicală de la Maternitatea Odobescu din Timișoara, unde au fost confirmați cu COVID zece bebeluși și 25 de cadre medicale și paciente, povestește cum pacientele infectate cu coronavirus se plimbau libere prin spital, în timp ce cadrele medicale ieșeau din izolare pentru a opera. Femeia, care este infectată și ea cu coronavirus, mai spune că a fost chemată la lucru deși se simțea rău, că nu a fost luată în seamă și că a fost testată câteva zile mai târziu, după multe insistențe, scrie tion.ro.

Asistenta medicală este internată la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, după ce a insistat să fie testată. Se simțea rău, a avut febră. Ultima dată a fost joi la lucru, la Maternitatea Odobescu. Sâmbătă noapte a fost luată de ambulanță de acasă. Tușește des, dar spune că a scăpat de febră și se simte mai bine.





"Sâmbătă, după miezul nopții, după lungi insistențe de testare care au fost refuzate de instituție, am fost adusă la spital, la Victor Babeș. M-au chemat la lucru și joi, deși eu le-am spus de starea mea de sănătate și nu m-au luat în seamă. Într-un final, joi am plecat de la lucru, mi s-a făcut rău, m-am învoit.

Am sunat la ambulanță seara, am sunat la Direcția de Sănătate Publică, am cerut testare la domiciliu și a doua zi au venit și m-au testat. Apoi m-a sunat un medic epidemiolog sâmbătă seara, în jur de ora 22, la 24 și ceva a venit ambulanța după mine. A venit o mașină mare. Ulterior, când am ajuns la spital, am făcut febră 37 cu 9 și încă două zile după am făcut 38. S-a redus febra de o zi, nu am mai făcut febră. Frecvența tusei s-a redus la jumătate și, în rest… dureri musculare foarte mari, respirație anevoioasă. Tratamentul este foarte bun, își face efectul. Aici, la Spitalul Victor Babeș, se ocupă de noi”, a relatat asistenta de la Odobescu, sub protecția anonimatului.





La Maternitatea Odobescu, unde lucrează femeia, au fost confirmați cu coronavirus 10 bebeluși și 25 de cadre medicale și paciente. Maternitatea a fost în carantină doar pentru aproximativ 24 de ore, iar asistenta medicală spune că le-a fost refuzată testarea cadrelor medicale.

Asistenta povestește în continuare cum pacientele infectate cu coronavirus se plimbau prin spital, în timp ce cadrele medicale ieșeau din izolare pentru a opera.





"După ce au ieșit fetele din carantina de 30 și ceva de ore, eu am fost în prima tură cu colegele care le-au înlocuit. La prima tură după nu s-a făcut la niciun membru al personalului medical testarea. Fetele, săracele, lucrează în continuare, nu au fost testate. Au fost și paciente pozitive pe care le-am tratat și apoi am aflat că au coronavirus.