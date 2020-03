Sectorul 2 din Capitală închide locurile de joacă şi spațiile de recreere

"Parcurile rămase deschise impun aceeaşi conduită socială şi aceleaşi măsuri de prevenţie: respectarea distanţei de 2 metri între cetăţeni, purtarea măştii şi a mănuşilor de unică folosinţă, evitarea locurilor aglomerate", declară viceprimarul sectorului 2.





"Am luat decizia închiderii locurilor de joacă şi a spaţiilor de recreere începând de azi, sâmbătă, 21 martie, ora 14.00. Am fost informat de cei aflaţi în teren că aceste locuri sunt pline de cetăţeni, prin urmare consider că este responsabilitatea mea să iau această măsură. Poate pare prea mult, cu siguranţă nu toţi locuitorii sectorului 2 vor fi fericiţi, dar prevenţia este vitală în aceste momente”, spune viceprimarul Dan Cristian Popescu, potrivit unui comunicat de presă al primăriei S2.Sunt şi parcuri care rămân pentru moment deschise. Acestea sunt: Parcul Tei, Parcurile Plumbuita I şi II, Parcul Naţional şi Aleea Belvedere, Parcul Cinema Floreasca, Parcul Morarilor, Parcul Cosmos, Parcul Creangă, Parcul Obor, Parcul ACR, Parcul Motodrom şi Parcul Titus Ozon.