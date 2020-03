Poliția, după ce mulți oameni au ieșit la plimbare sau prin parcuri: „Când #staiacasă rămâne doar la nivelul de hashtag. Păcat!”

Oameni iesiti in parcuri la plimbare pe fundalul pandemiei de coronavirus













„Începând de vineri, Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti a declansat, in marile parcuri ale Capitalei, o acțiune de informare cu privire la masurile de urgenta adoptate pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Astfel, efective sporite ale Direcției de Ordine Publica din cadrul D.G.P.L.C.M.B. vor avea - pe lângă misiunile obișnuite - rolul de a-i informa pe bucureșteni vizavi de riscurile epidemiei COVID. Totodata, polițiștii locali vor verifica si modul in care reprezentantii locatiilor de alimentatie publica ce desfasoara activitati comerciale in marile parcuri bucurestene respecta interdictiile impuse prin ordonanta militara pentru prevenirea raspandirii COVID19”, transmite și Poliția Locală București.







„Când #staiacasă rămâne doar la nivelul de hashtag. Păcat! :( ”, a scris Poliția Română pe Facebook, publicând și mai multe imagini cu grupuri de oameni ieșiți în parc.