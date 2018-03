Vremea se raceste accentuat incepand de duminica. Temperaturi mult sub normalul perioadei pana spre finalul saptamanii viitoare

In Moldova, precum si in zona Carpatilor Orientali vor predomina ninsorile si se va depune strat consistent de zapada. In Muntenia si in cea mai mare parte a Transilvaniei, la inceput va ploua, apoi vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vor fi conditii de polei. In Oltenia si in Dobrogea vor fi mai ales ploi. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp.Vantul va avea intensificari in majoritatea zonelor, mai sustinute in est si in sud-est, cu viteze de 55...65 km/h, precum si la munte, unde rafalele vor depasi 70 km/h, temporar viscolind ninsoarea.Vremea se va raci accentuat, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel ca se vor inregistra temperaturi cu peste 10...15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada.