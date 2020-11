​Alegeri SUA 2020 Continuă numărarea voturilor. Biden tot mai aproape de victorie, Trump acuză frauda, fără niciun fel de probe

​LIVETEXT

Joe Biden se apropie de cifra magică de 270 de voturi electorale în condițiile în care recuperează diferența în două dintre statele cheie: Pennsylvania și Georgia.Trump continuă să aibă vineri dimineața un avans în Georgia de aproximativ 1.805 de voturi și de 23.953 în Pennsylvania, dar pierde teren. Trump nu are cum să atingă cifra magică de 270 de voturi în colegiile electorale, care asigură victoria în alegeri, fără Georgia și Pennsylvania.În prezent situația celor doi candidați arată că Joe Biden și-a asigurat 253 de voturi electorale, iar Trump 214.Trump a vorbit pentru prima dată de la noaptea alegerilor prezidențiale, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă. Președintele american a declarat, fără să ofere probe care să susțină acuzațiile sale, că se încearcă fraudarea scrutinului prin intermediul voturilor prin corespondență."Dacă numărați voturile legale, câștig cu ușurință", a spus Trump. ”Dacă numărați voturile ilegale, ei pot încerca să ne fure alegerile”.Mai multe televiziuni americane au decis joi seară să întrerupă difuzarea unui discurs al președintelui Donald Trump, acuzându-l că dezinformează.Ultimele date arată că preşedintele american Donald Trump pierde teren în Pennsylvania , stat care reprezintă 20 de voturi în colegiul electoral, având un avans de mai puţin de 50.000 de voturi la fiecare nouă tranşă de buletine de vot.În Arizona, care reprezintă 11 voturi în colegiul electoral, conduce candidatul democrat Joe Biden care a înregistrat o creştere de aproximativ 46.000 de voturi. Între timp, în Georgia sunt 2.500 de voturi care îi separă pe cei doi candidaţi.În Nevada, unde situaţia nu se actualizează continuu, Biden are un avans de aproximativ 11.400 de voturi. Statul are şase voturi în colegiul electoral. Pennsylvania este unul dintre cele cinci state în care votul nu este încă cunoscut şi care ar putea influenţa rezultatul alegerilor prezidenţiale.