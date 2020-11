Atmosfera, în așteptarea deznodământului alegerilor: Suporterii lui Trump protestează, cei ai lui Biden dansează în stradă

Pe măsură ce voturile prin corespondență sunt validate, Trump pierde din teren. În Arizona, unul dintre cele cinci state cheie pentru bătălia politică dintre cei doi protagoniști ai alegerilor prezidențiale, protestatarii pro-Trump s-au adunat în fața Departamentului Electoral din Phoenix, relatează Reuters.Unii dintre ei au început să fugărească un bărbat care avea o pancartă pe care scria că președintele este ”un porc nazist”, mai transmite Reuters. Poliția a intervenit pentru aplanarea conflictului și nimeni nu a fost rănit."Încearcă să fure alegerile, însă America știe ce s-a întâmplat și reacționează”, a spus unul dintre cei 300 de protestatari adunați. "1776 este răspunsul la 1984", a mai spus el mulțimii, făcând referire la Declarația de Independență a SUA și distopia imaginată de George Orwell în celebrul roman cu același nume.De partea cealaltă, suporterii lui Biden au adoptat sloganul "count every vote," (Numărați fiecare vot) fiind convinși că numărătoarea finală va aduce victoria democratului.Și în Philadelphia au fost manifestații. Activiștii lui Trump au fluturat steaguri și au adoptat sloganul ”Votul se oprește în Ziua alegerilor” sau lozinca ”Îmi pare rău, secțiile de votare s-au închis!”.Între timp, suporterii lui Biden dansau în spatele baricadei, peste drum. "Nu putem permite ca cei care numără voturile să fie intimidați”, a spus unul dintre suporterii pro-Biden, un bărbat de 70 de ani care purta un tricou cu inscripția ”Fiecare vot contează”, în timp ce în background se auzea piesa lui Marvin Gaye "What's Going On".