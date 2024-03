ALEGERI 2024 Vineri, 29 Martie 2024, 10:02

„Este căpitanul echipei, condamnat să câștige”, au spus joi seară liderii Coaliției despre Cătălin Cîrstoiu. Medicul a mers joi la Hala Laminorul din Sectorul 3, ca să fie prezentat activului de partid PSD. Evenimentul urma să marcheze lansarea candidaturii lui Robert Negoiță. Toți vorbitorii s-au referit însă la Cîrstoiu.

Catalin Cîrstoiu și liderii PSD și PNL Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sute de oameni, chemați la mese în Hala Laminorul din Capitală, l-au așteptat, joi seară, pe candidatul Cîrstoiu. Echipele de campanie ale PSD și PNL nu au anunțat în mod oficial evenimentul, iar o parte a presei a participat doar pentru că premierul Ciolacu a fost prezent. Nici PNL nu a semnalat că Nicolae Ciucă are pe agendă evenimentul. Dar liderii PSD și PNL au venit în hala din estul Bucureștiului.

Ciucă, Ciolacu, Neacșu și Cîrstoiu au venit cu aceeași mașină

Ceea ce trebuia să fie lansarea candidaturii lui Robert Negoiță pentru Primăria Sectorului 3 s-a transformat rapid într-o simbolistică dedicată lui Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD - PNL pentru Primăria Capitalei.

Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Marian Neacșu și Cătălin Cîrstoiu au venit în aceeași mașină, o coaliție solidară. La despărțire, fiecare a preferat propriul autoturism.

Cătălin Cîrstoiu a plecat ultimul de la acțiunea electorală, într-o mașină BMW X6 M60. Automobilul sport, cu o valoare, de aproape 120.000 de euro, face parte din averea neștiută a candidatului PSD-PNL, identificată de o investigație a HotNews.ro.

Firea a jucat rolul gazdei

La evenimentul electoral, comitetul de primire a fost format de Gabriela Firea și de Robert Negoiță, edilul Sectorului 3. În jurul lor, mai mulți consilieri.

Salutul oficial a fost dat de secretatul general adjunct al Guvernului, Adrian Țuțuianu, cu o mișcare scurtă, militărească.

„Sărumâna, bună seara”, a spart gheața premierul Ciolacu.

„Bună seara, bine ați venit”, îi răspunde entuziast un cor feminin, în care Gabriela Firea ocupă un loc central.

„Ce faceți?”, le întreabă Marcel Ciolacu.

„Vă așteptam, ce trupă la întâmpinări așa”, se aude dinspre comitetul de primire.

„Gabi îți mulțumesc foarte mult”

Ciolacu a afișat o atitudine jovială. A salutat-o pe Firea. „Bună seara, Gabi!”. Apoi, ca o prelungire, liderul PSD face câțiva pași în direcția Gabrielei Firea pe care o pupă și îmbrățișează.

Manifestările de afecțiune au apărut în peisajul ultimelor zile, când Firea este gratulată permanent în public, în paralel cu pierderea candidaturii la Primăria Capitalei.

Scena aprecierii se repetă, peste câteva minute, în Hala Laminorul, de data aceasta de față cu toți invitații chemați de partid.

„Gabi, îți mulțumesc foarte mult. Cu toate știrile de la televizor, cu toate presupunerile, am reușit să fim o echipă”, îi transmite de la microfon Marcel Ciolacu, ca o dedicație aparte, Gabrielei Firea.

Proaspătul candidatul Cîrstoiu este încă stingher și face pași mici prin grupul de întâmpinare. Nu arată ca și cum s-ar simți în largul lui, nici măcar printre social-democrați, cei care l-au propus coaliției.

„Dacă te opera Cătălin, erai pe picioarele tale”

Următorul personaj care iese în fața celor patru veniți cu microbuzul de la Guvern este Robert Negoiță. În cârje, operat de două zile la un picior, primarul este îmbrățișat prima dată de Marcel Ciolacu.

Premierul întrebase cu voce tare: „unde este operatul?”.

Vicepremierul Marian Neacșu, un om cheie în guvern și partid, îl pupă și el părintește pe Robert Negoiță.

Din spate, apare și doctorul Cîrstoiu.

„Stai că vin eu”, spune candidatul-medic să se interesează de soarta pacientului.

„Asta e o strategie de campanie?”, întreabă cineva din spate.

„Eu l-am avertizat”, se amuză doctorul.

„Dacă te opera Cătălin (n.r. - Cătălin Cîrstoiu), erai pe picioarele tale”, îi atrage atenția Marian Neacșu.

Neacșu este cel care a preluat șefia PSD Sector 3 într-o totală discreție, după ce ani la rândul activase în organizația din Ialomița. După ce a trecut pe la Pro România și ANRE, Neacșu este acum creierul din spatele multor decizii importante ale social-democraților, potrivit descrierilor a numeroși oameni din partid.

Toată lumea râde, se amuză, candidații, Negoiță și Cîrstoiu, merge șchiopătând cu ajutorul cârjelor.

Cum a trebuit Ciucă a trebuit „să pupe” poporul pesedist

Baia de mulțime este obligatorie în campanie, iar Marcel Ciolacu și cei din jurul său nu se feresc. Este doar începutul unei lupte dure în ”super anul electoral 2024”, iar selfie-urile sunt pentru politica digitalizată ceea ce sunt dedicațiile la nunți, nu le poți refuza. Ciucă se pozează și el cu social-democrații.

„Am înțeles că ați lăsat loc în fața scenei pentru că urmează să se danseze aici după ce plecăm noi”, se amuză liderul PSD. Nu era o glumă de campania, muzica de petrecere a răsunat în Hala Laminorul după ce premierul a părăsit evenimentul.

Liberalii sunt și ei reprezentați.

Au răspuns invitației Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, Sebastian Burduja, un alt candidat rămas fără candidatură, Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, care își pune mâna la inimă și salută orice audiență la care este trimis, și Andrei Baciu, prieten cu Burduja.

Sala îl aplaudă prima dată pe Robert Negoiță, amfitrion și candidatul care și-a împrumutat evenimentul de lansare pentru o cauză mai mare: Primăria Capitalei.

„Să facem tot ceea ce este politic necesar”

Nicolae Ciucă ia primul cuvântul din partea invitaților de alianță. E clar în natura adunării: afișarea suportului total pentru Cătălin Cîrstoiu.

„Prin acest eveniment dorim să arătăm tot ceea ce se poate, sprijinul nostru pentru candidatul nostru la Primăria Capitalei, domnul doctor Cătălin Cîrstoiu. E un moment în care ne dorim cu adevărat cele două partide să facem tot ceea ce este politic necesar pentru ca cetățenii să simtă un management care vine și ne împlinește așteptările”, vorbește liber, dar fără calități de orator, președintele PNL.

Ciucă o scurtă descriere a candidatului coaliției: e medic, profesor universitare, manager al spitalului universitar și om cu experiență.

„Trebuie să înceapă normalizarea traficului în București. Tot ce ține de partea de poluare, aspectele care afectează cetățenii Bucureștiului trebuie rezolvată, domnul doctor înțelege efectele nocive ale poluării”.

Programul lui Cătălin Cîrstoiu este o necunoscută, documentul practic nu există. Dar Nicolae Ciucă dezvăluie că s-a lucrat insistent la el în ultima săptămână.

„Ne vedem pe 9 iunie seara cu același entuziasm și optimism ca acum când venim să vă sprijinim pentru tot parcursul campaniei electorale”, își încheie, peun ton optimist, discursul liderul PNL.

Marcel Ciolacu despre alianța cu PNL: „De obicei ne urcam pe scenă și spuneam huo”

Vineri e ziua lui Robert Negoiță, ține să reamintească Marcel Ciolacu de pe scenă. Dar prezența lui în Hala Laminorul are și ea altă miză, iar ea e legată de fotoliul ocupat acum de Nicușor Dan.

„Nu l-am văzut nici pe Robert (n.r. - Robert Negoiță), nici pe Daniel (n.r. Daniel Băluță), nici pe Ciprian (n.r. - Ciprian Ciucu), cum am văzut-o pe doamna Clotilde, pe Nicușor explicând încontinuu cum nu au putut, cum nu au realizări. Când am intrat în politică după revoluție, credeți-mă pe cuvânt, nu am crezut că o să fiu pe aceeași scenă eu președintele PSD și Nicolae Ciucă, președintele PNL. De obicei ne urcam pe scenă și spuneam huo”, rememorează premierul campaniile de altădată.

Marcel Ciolacu subliniază că miza e și Consiliul General al Capitalei. „S-au săturat românii și bucureștenii că nu se poate, de ce avem șobolani, de ce arată parcurile cum arată. Avem nevoie de un om care să se ridice la nivelul capitalei României, să salveze Bucureștiul”, a spus premierul României.

Cîrstoiu e succint în propriul discurs. Insistă pe ideea că este medic și că „întotdeauna a alinat boala”.

Să cânte muzica, să înceapă lupta

Antrenată trei ani și jumătate pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea vorbește pe scenă despre un oraș decăzut. „Capitala arată jalnic”, afirmă ea, scurt. Apoi își declară loialitatea față de partid și respectul față de regulile impuse de Marcel Ciolacu.

„Sunt convisă că domnul doctor Cîrstoiu cu echipa politică și cu susținerea cetățenilor va transforma Bucureștiul în orașul dorit de oameni”, spune Firea.

Fost secretar general al PSD în timpul mandatului lui Liviu Dragnea, cu care apoi s-a certat, Marian Neacșu a încercat să însuflețească sala cu termeni militari: „Cîrstoiu e căpitanul echipei, e condamnat să câștige. Armata Sectorului 3 e cu arma la picior. Suntem cu arma la picior pentru a obține pentru dumneavoastră și bucureșteni victoria”, a spus Neacșu.

Epilogul militarizat a lăsat apoi loc muzicii și distracției la mese. Lupta politică abia începe.