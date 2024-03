ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 22 Martie 2024, 13:52

Bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2024 a fost votat vineri de consiliul General cu 51 de voturi „pentru” din 51 de consilieri prezenți, adică în unanimitate. Asta după ce a căzut la vot de trei ori, deoarece consilierii PNL și PSD au venit cu amendamente în valoare de 1,5 miliarde lei, ca să dea mai mulți bani la subvenție, ajutorul pentru persoane cu handicap și locuințe sociale, dar fără să indice de unde s-ar tăia fonduri. Și de data aceasta au venit cu amendamente, dar modeste, de circa 650 milioane lei și au și indicat de unde să fie luați banii.

Nicușor Dan Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Consilierii municipali PSD şi PNL au cerut alocarea suplimentară a sumei de 240 milioane de lei pentru subvenţia la termoficare, a 200 de milioane de lei pentru subvenţia la transportul public, precum şi a 150 de milioane de lei pentru plata parţială a restanţelor la sprijinul pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, alocarea în plus a 25 de milioane de lei pentru banca de alimente și 25 de milioane de lei pentru blocul de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea şi 1,3 milioane lei proiectul Penetraţie Ciurel - Autostrada A1 - Pod Ciurel.

Pentru compensare s-au tăiat 25 milioane lei de la PROEDUS, 17 milioane lei de la ARCUB, 13 milioane lei de la CREART, 20 milioane lei de la ALPAB, 30 milioane lei de la Administrația Străzilor, 20 milioane lei de la Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 56 milioane lei de la capitalizarea companiei municipale Trustul de Clădiri Metropolitane, 50 milioane lei de la Direcția Juric - cheltuieli cu avocați și despăguri, 40 milioane lei de la reabilitarea casetei Dâmboviței, 15 milioane lei de la consolidare imobil bd. Regina Elisabeta 29-3. Consilierii au explicat că tăierile de la investiții și despăgubiri nu afectează deoarece sumele erau prevăzute pe tot anul și ele trebuie plătite lunar, eșalonat.

Amendamentul a fost aprobat cu 32 de voturi pentru, 5 abțineri și 13 împotrivă.

Și primarul general, Nicușor Dan, a depus un amendament, prin care a făcut ajustări în cadrul proiectului de buget propus și a majorat veniturile cu 258 de milioane de lei, bani care vin dintr-un împrumut contractat de municipalitate. Amendamentul a fost aprobat cu 49 de voturi.

De ce PNL și PSD nu au votat până acum bugetul

Pe 11 martie, bugetul Primăriei Capitalei pentru anul 2024 a picat pentru a treia oară la vot în Consiliul General al Municipiului București, deoarece PNL și PSD nu au susținut forma propusă de primarul general, Nicușor Dan.

PSD și PNL și-au menținut amendamentele făcute la ședința precedentă, însă fără să indice care să fie sursa banilor ceruți. PNL a propus un amendament pentru majorarea subvențiilor la termoficare și transport public, ce implică aproximativ un miliard de lei, iar PSD a propus un amendament care implică 1,5 miliarde lei pentru subvenția la termie, restanțele la ajutoarele pentru persoanele cu handicap, locuințe sociale și banca de alimente.

Nicușor Dan a explicat atunci că diferența de 1 miliard de lei la subvenții, cerută de PNL, va fi alocată la rectificări, deoarece subvențiile trebuie plătite eșalonat, în fiecare lună, iar banii prevăzuți în proiectul de buget ajung până în septembrie. În plus, primarul general a propus un amendament prin care să aloce încă 260 de milioane de lei către subvenția la termie, față de un miliard alocat inițial în proiectul de buget. PNL, însă, nu a fost mulțumit. „Dacă am aloca acum toată suma, am bloca anumite investiții”, a explicat Nicușor Dan.

„Noi o să avem în cursul acestui an 1,8 miliarde de lei mai mult decât puteam să trecem în buget în acest moment. Ar fi păcat să blocăm banii pentru subvenții, pe care le vom plăti în octombrie, în loc să dăm bani la investiții ca să putem începe lucrările. Putem aloca banii la rectificare, așa am făcut în fiecare an până acum, acest mod de lucru a fost confirmat de Curtea de Conturi, de Prefect, nu este nimic în neregulă. Domnule Badiu, ați solicitat sprijin de la aparat de specialitate și l-ați primit. Pe 5 martie, departamentul de urbanism a stat toată ziua cu d-voastră, iar a doua zi funcționarii au stat de la 6 dimineața să găsiți bani de unde să tăiați, dar nu ați găsit”, a explicat Nicușor Dan la ședința Consiliului General de pe 11 martie.

Consilierii PNL și-au menținut acuzațiile că primarul Nicușor Dan nu este dispus să taie din alte linii bugetare ca să asigure toți banii necesari pentru subvențiile la termoficare și transport public.

Bugetul Primăriei Capitalei a mai căzut la vot în ședințele CGMB de pe 1 și 6 martie.

Despre bugetul propus de Nicușor Dan

Primăria Capitalei, cu tot cu subordonate, estimează că va avea în 2024 un buget de 10,6 miliarde lei, strict bugetul local fiind de 7,8 miliarde lei, cu tot cu fondurile europene - 1 miliard lei, potrivit proiectului pus în dezbatere publică. Subvențiile pentru STB și termoficare totalizează circa două miliarde lei. Cheltuielile de personal se ridică la 164 milioane lei, iar despăgubirile câștigate în instanță - 270 milioane lei. Cheltuielile de investiții strict ale municipalității, fără subordonate, sunt 1,5 miliarde lei. Acesta a rămas în linii mari același, mai puțin amendamentele în valoare de circa 650 milioane lei adoptate cu bugetul.

Ce bani vrea Nicușor Dan să aloce pentru investiții din bugetul Primăriei Capitalei

Cele 1,5 miliarde lei sunt alocate în linii mari astfel:

Modernizarea rețelei de termoficare - 524 milioane lei

Modernizare transport în comun - 500 milioane lei (195 milioane lei pentru achiziția a 100 de troleibuze, 250 milioane lei pentru achiziția tramvaielor de la ASTRA, 51 milioane lei restanță Otokar)

Finalizarea stației de epurare Glina și reabilitarea colectoarelor principale - 129 milioane lei;

Modernizare linii de tramvai - 35 milioane lei;

Continuarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea- 30 milioane lei;

Restanță Pasaj Doamna Ghica 35 milioane;

Construire Podul Calicilor - 5.7 milioane lei;

Pietonal Cheiul Dâmboviței Unirii-Izvor - 10 milioane lei;

Piste de biciclete în centrul orașului - 10 milioane lei;

Extindere managementul traficului - 5 milioane lei;

300 de stații modulare - 15 milioane lei;

Consolidare imobil bd. Regina Elisabeta 29-31 - 33 milioane lei;

Renovare integrată Corp A și B Maternitatea Bucur - 45 milioane lei (42 milioane din PNRR)

Patinoar Flamaropol - 10 milioane lei;

Revizuire PUG - 25 milioane lei;

Piste biciclete - circa 40 milioane lei.

