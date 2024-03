ADMINISTRATIE LOCALA Duminică, 10 Martie 2024, 13:02

Primăria Capitalei nu poate plăti salariul la circa 7.000 de angajați, cât sunt cu tot cu subordonate, deoarece bugetul Primăriei Capitalei pe anul 2024 nu a fost aprobat de consilierii PNL și PSD, a declarat Nicușor Dan într-un interviu acordat HotNews.ro. Municipalitatea mai are 22 milioane lei în cont, din care va plăti fiecărui angajat circa 25% din salariu până pe 11 martie. Neaprobarea bugetului va aduce și întârzieri la plata lucrărilor aflate în desfășurare și a utilităților.

Primaria Capitalei Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

„Impactul este următorul: am verificat azi dimineață (n.r.joi), avem 22 de milioane de lei în cont. În ianuarie am primit 500 de milioane de la Ministerul de Finanțe, din cotele defalcate din impozitele bucureștenilor, în februarie am primit 400 de milioane, în 8 martie ar fi urmat să primim 400-500 de milioane. Salariile sunt vreo 70 de milioane la instituțiile din subordine.

Am discutat cu Economicul, deocamdată o să plătim oamenilor 25% din salarii, cât avem cont. Noi avem câteva sute de milioane care pe care trebuie să le primim din fonduri europene, pe care le-am plătit din bugetul nostru în 2023 și care sunt în diferite forme de decontare la Ministerul Fondurilor sau la Ministerul Dezvoltării, așteptăm și banii ăia.

Din cauză că bugetul nu a fost votat nu primesc salariul vreo 7000 de oameni. Vor primi doar 25%, cât avem în cont, pe 11 martie, luni”, a explicat Nicușor Dan.

Acesta spune că vor fi întârzieri și la restul plăților, de la curentul pentru iluminatul public până la investiții.

Reamintim că bugetul Capitalei nu a fost aprobat, deși a fost supus de două ori la vot, din cauză că PNL și PSD nu au votat. Nicușor Dan nu mai are majoritate în Consiliul General după ce PNL i-a retras sprijinul politic, în luna februarie.

Consilierii PNL au motivat că nu votează bugetul deoarece primarul Nicușor Dan a pus cu 1 miliard de lei mai puțin pentru subvențiile la căldură și transport public, adică două miliarde față de trei. Consilierii PNL au făcut un amendament, să aloce 1 miliard în plus pentru cele două, dar nu au indicat de unde sa taie banii.

Primarul general, Nicușor Dan, a explicat că în moemntul de față ar trebui să taie de la investiții ca să pună miliardul lipsă la subvenții, în condițiile în care nu trebuie plătită toată subvenția la începutul anului, ci eșalonat, în fiecare lună, în bugetul propus fiind bani pentru subvenție până în septembrie. Primarul a dat asigurări că nu se pune problema să nu dea bani la subvenții, sumele necesare urmând să vină la rectificare când se vor deconta sumele din fondurile europene accesate.

„Consilierii PNL și PSD au formal dreptate, în sensul că în execuția din 2023 am avut 3 miliarde de lei pentru cele două subvenții la termoficare și transport, și în bugetul propus pentru 2024 am pus doar două miliarde de lei. Deci, teoretic, noi am pus cu 1 miliard de lei mai puțin decât știm că vom cheltui. Sau, în fine, avem experiența că vom cheltui până la sfârșitul acestui an. Însă le-am explicat consilierilor că o să primim mai mult decât în bugetul pe care îl avem acum, aproximativ 1,8 miliarde de lei, care sunt fie refinanțări ale datoriei, fie fonduri europene, fie o estimare nerealistă din partea Ministerului Finanțelor a impozitelor pe care ni le dau bucureștenii. Pentru că dacă noi am primit din impozitele bucureștenilor 6,2 miliarde lei în 2023, e nerealist să estimeze că vom primi doar 5 miliarde de lei în 2024”, a explicat Nicușor Dan în interviul acordat HotNews.ro.