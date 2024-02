ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 14 Februarie 2024, 17:18

Primăria Capitalei, cu tot cu subordonate, estimează că va avea în 2024 un buget de 10,6 miliarde lei, strict bugetul local fiind de 7,8 miliarde lei, cu tot cu fondurile europene - 1 miliard lei, potrivit proiectului pus în dezbatere publică. Subvenția la termoficare este de 1,8 miliarde lei, iar cea pentru transportul public 1,1 miliarde lei. Cheltuielile de personal se ridică la 164 milioane lei, iar despăgubirile câștigate în instanță - 270 milioane lei. Cheltuielile de investiții strict ale municipalității, fără subordonate, sunt 1,5 miliarde lei.

Nicusor Dan Foto: Inquam Photos / George Calin

Ce bani vrea Nicușor Dan să aloce pentru investiții din bugetul Primăriei Capitalei

Cele 1,5 miliarde lei sunt alocate în linii mari astfel:

Modernizarea rețelei de termoficare - 524 milioane lei

Modernizare transport în comun - 500 milioane lei (195 milioane lei pentru achiziția a 100 de troleibuze, 250 milioane lei pentru achiziția tramvaielor de la ASTRA, 51 milioane lei restanță Otokare)

Finalizarea stației de epurare Glina și reabilitarea colectoarelor principale - 129 milioane lei;

Modernizare linii de tramvai - 35 milioane lei;

Continuarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea- 30 milioane lei;

Restanță Pasaj Doamna Ghica 35 milioane;

Construire Podul Calicilor - 5.7 milioane lei;

Pietonal Cheiul Dâmboviței Unirii-Izvor - 10 milioane lei;

Piste de biciclete în centrul orașului - 10 milioane lei;

Extindere managementul traficului - 5 milioane lei;

300 de stații modulare - 15 milioane lei;

Consolidare imobil bd. Regina Elisabeta 29-31 - 33 milioane lei;

Renovare integrată Corp Aș i B Maternitatea Bucur - 45 milioane lei (42 milioane din PNRR)

Patinoar Flamaropol - 10 milioane lei;

Revizuire PUG - 25 milioane lei;

Piste biciclete - circa 40 milioane lei;

Ce bani primesc subordonatele:

Administrația Spitalelor (ASSMB) - 833 milioane lei;

Administrația Străzilor - 250 milioane lei;

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement - 144 milioane lei (banii merg pentru reăparații alei parcuri, 24 milioane lei locuri de joacă , 1.300 bănci - 2.6 milioane lei; 800 coșuri gunoi - circa 1 milion lei; sisteme irigații Parcurile Carol, Herăstrău, Cișmigiu, Herăstrău, Izvor);

Clubul Sportiv Municipal - 45 milioane lei;

Direcția generală de Asistență Socială - 700 milioane lei;

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (instituția acre gestionează câinii fără stăpân) - 26 milioane lei;

Administrația Cimitirelor - 68 milioane lei; Poliția Locală - 75 milioane lei;

CREART - 27 milioane lei;

ARCUB - 32 milioane lei;

PROEDUS - 44 milioane lei;

Circul Globus - 19,7 milioane lei;

Administra'ia pentru Consolidarea Cl[dirilor cu risc seismic - 117 milioane lei;



Ce bani merg la biserici

Se propune alocarea a 8,7 milioane lei, iar majoritatea banilor merg la următoarele obiective:

continuarea lucrărilor de construire a Centrului de zi pentru copii cu deficiențe de auz - Calea șerban Vodă 31 - 4,1 milioane lei;

continuarea lucrărilor de reparație a acoperișului și termoizolație a Clădirii Centrului Cultural Social Iustin patriarhul;

Primarul general, Nicușor Dan, a declarat duminică, într-o conferință de presă despre buget, că anul acesta veniturile municipalității sunt de circa 6,5 miliarde lei, dacă înlăturăm sumele primite de la bugetul de stat pentru salariile medicilor, personalul neclerical, și toate fondurile europene care vor veni.

„Sunt nişte sume pe care eu nu le pun niciodată, sunt nişte sume care doar tranzitează bugetul Municipiului Bucureşti. De exemplu, salariile medicilor sunt toate plătite de minister şi trec prin bugetul nostru, după aceea pe la Administraţia Străzilor, pe la spitale şi ajung la medici. Personalul neclerical, de asemenea, finanţarea vine de la stat, trece prin bugetul nostru şi de acolo se duce la… se duce la personalul neclerical din lăcaşurile de cult de la toate cultele recunoscute din Bucureşti.

De asemenea, sunt sume pe care nu le-am trecut în buget pentru că suntem la finalizarea exerciţiului financiar 2014-2020 şi nu sunt ghidurile făcute pentru noul exerciţiu financiar. De exemplu, pentru cele 28 de tramvaie care au rămas din lotul de 100 de la Astra Arad, noi ştim că o să avem o finanţare de 98% din ele, numai că pentru moment nu avem această confirmare oficială. Şi atunci ele sunt trecute în buget ca plăţi de la bugetul local.

Deci excluzând tipul acesta de sume, am pus în buget 6 miliarde venituri, parte din impozitul pe salarii ale bucureştenilor şi venituri proprii, plus încă 425 de milioane, care sunt fonduri europene, achiziţii pe fonduri europene pe care noi le-am plătit în 2023, dar care ne vor fi decontate în 2024. Deci, cu totul, excluzând viitoare fonduri europen şi excluzând aceste sume care doar tranzitează conturile noastre, este un buget de 6,5 miliarde lei”, a explicat Nicușor Dan.

Primarul general a mai declarat că anul acesta municipalitatea a primit mai puțini bani din cauza modificărilor făcute de Guvern.

„Din păcate, avem mai puţini bani decât anul trecut. După cum am spus de mai multe ori, avem 620 de milioane de lei care ni s-ar fi cuvenit şi pe care Guvernul a propus şi Parlamentul a decis să nu ni-i dea, o reducere de la 50% la 47% a impozitelor pe salarii ale bucureştenilor, care ar fi trebuit să fie 50% la noi şi au fost 47, şi 2% pentru instituţiile de cultură, care sunt toate la noi şi pentru care nu am primit aceşti bani pe care judeţele i-au primit. Din cauza asta sunt foarte multe lucruri pe care am fi dorit să le facem şi pe care nu am avut bani să punem în buget ca să le facem”, a precizat Nicușor Dan.

Acesta a explicat și de unde a tăiat banii.

„De exemplu, deşi ALPAB-ul a propus, am tăiat în mare parte paza din parcuri. Am tăiat 100 de milioane de la Administraţia Străzilor pentru reparaţii de străzi şi trotuare, din ce au propus ei, că ei puteau să propună 500 de milioane de lei la necesarul pe care îl avem în Bucureşti. Mai multe reparaţii la instituţiile de cultură, la mai multe clădiri pe care le avem, reparaţii de alei, la circ, în cimitire, policlinici, sunt nişte centrale termice vechi de cartier care n-au mai fost modernizate de foarte mult timp, toate aceste investiţii aş fi vrut să le avem în bugetul local, dar vrem să fim responsabili cu bugetul local, să nu ducem Primăria din nou în zona de faliment”, a mai explicat primarul general.

După ce trece perioada de dezbatere publică, bugetul propus de primarul va fi supus la vot în Consiliul General. Rămâne de văzut ce amendamente vor fi făcute acolo și dacă PNL va vota bugetul și cu ce amendamente.