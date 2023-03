ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 30 Martie 2023, 11:47

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Consiliul Local Sector 1 a alocat marți, printr-un amendament depus de PSD și votat de PSD și PNL, circa 120 milioane lei pentru voucherele anticriză, fiecare gospodărie având posibilitatea să primească între 1.000 și 3.000 lei de la Primărie, în funcție de venit, pentru achitarea facturilor, reabilitarea locuinței sau achiziția de electrocasnice eficiente energetic. Numai că termenul până la care pot fi depuse cereri la Primăria Sectorului 1, pentru acordarea tichetelor, potrivit proiectului aprobat anul trecut, expiră vineri, iar până acum Primăria nu a putut primi cererile, deoarece nu exista finanțare, spune viceprimarul Oliver Păiuși.

Clotilde Armand Foto: AGERPRES

În ședința de Consiliu Local de ieri, reprezentanții Primăriei au cerut introducerea pe ordinea de zi suplimentară a unui proiect pentru prorogarea termenului cu 3 luni, însă majoritatea PNL-PSD din Consiliul local nu a aprobat cererea, invocând mai multe greșeli și neconcordanțe în text, astfel că termenul a rămas același.

Am vorbit cu viceprimarul din partea USR, Oliver Păiuși, câte cereri au fost depuse, de ce nu s-au alocat bani anul trecut pentru implementare și dacă se mai poate face ceva în cele două zile rămase.

„Noi am avut o hotărâre de Consiliu Local, care a fost amendată de consilierii PNL și PSD atunci când a fost aprobată, și a dat termenul de 31 martie termen de implementare. Însă anul trecut nu au mai aprobat și rectificarea bugetară prin care să alocăm banii necesari.

Timpul a trecut și am ajuns la aprobarea bugetului pe 2023. Noi am prins în proiectul de buget bani, 60 milioane lei, iar ei au venit ieri cu un amendament prin care au alocat 120 milioane lei, dar termenul de 31 martie, stabilit tot de ei, nu a fost modificat.

Noi am solicitat în ședință introducerea unui proiect pe ordinea de zi suplimentară de marți, să se proroge aceste termene cu 3 luni, pentru a avea timp să preluăm toate cererile, să nu ne batem joc de oameni, dar proiectul nu a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară deși avea toate avizele. Practic noi avem 120 de milioane pe care trebuie să-i cheltuim până pe 31 martie”, a explicat Păiuși.

Acesta spune că Primăria Sectorului 1 nu a înregistrat nicio cerere pentru tichetele anticriză deoarece nu putea face acest lucru, neavând buget aprobat.

„Chiar dacă oamenii au depus, noi nu puteam să prelucrăm cererile. Adică nu puteam accepta depunerea deoarece nu am avut buget. Este cum a făcut Romprest pe perioada pandemiei, a prestat fără buget și sunt 90 de milioane lei pe care noi nu putem să îi plătim. La fel și aici, e prevedere legală, nu pot să angajez lucrări fără să am buget. Oamenii au trimis, dar nu le-am acceptat”, a explicat Păuși.

Acesta spune că cererile primite joi și vineri vor fi acceptate și prelucrate.

Am vorbit și cu Florin Manole, PSD Sector 1, de ce au cerut și aprobat alocarea a 120 milioane lei pentru tichetele anticriză, dacă nu mai este timp pentru alocarea lor și de ce nu au prelungit termenul cu 3 luni, așa cum a cerut Primăria Sectorului 1.

„Nu am aprobat prelungirea termenului în ședința de marți deoarece proiectul a venit în timpul ședinței și la o primă vedere era greșit din punct de vedere al scrierii, adică în anumite locuri scria că termenul se prelungește, în anexe rămânea tot martie. În plus, așa cum spune USR-ul că trebuie să vadă proiectele înainte să fie votate, suntem și noi de acord cu asta. Îl vom vota la următoarea ședință de Consiliu Local și asta va face ca proiectul și alocarea de fonduri să nu fie inutilă. Noi votăm proiectele și le punem pe ordinea de zi în termenele legale, nu ca doamna Armand care ne blochează proiectele zeci de luni”, a declarat Florin Manole.

Acesta acuză că Primăria nu a mai promovat proiectul după ce nu a fost aprobat în forma propusă de primarul Clotilde Armand.

„Doamna Armand, după ce a văzut că proiectul nu a trecut așa cum a vrut ea, nu a mai făcut niciun fel de promovare, nu a mai trimis scrisori cetățenilor, nu a mai pus pe Facebook, nu a mai vorbit despre proiect. Noi credem că de fapt nu doresc să implementeze proiectul sau l-ar vrea implementat în vara lui 2024. Noi vrem ca proiectul să se întâmple, am întrebat city managerul câte cereri au fost depuse, câte cereri au fost procesate, de ce funcționează o platformă online care nu știm în baza a ce a fost creată, în sensul că regulamentul proiectului final, votat în Consiliu, nu prevede nicio platformă”, a mai spus Manole.

În ședința Consiliului local de marți, administratorul public, Tudor Roșca, a declarat că nu a fost acceptată nicio cerere până acum și nu s-a făcut nicio plată către cetățeni pe acest proiect, dar se așteaptă să fie depuse circa 100.000 de cereri.

„Nu s-a depus nicio cerere fiindcă neavând buget, dacă am fi acceptat să se depună cereri, singuri am fi ieșit în afara termenului legal de răspuns pentru cereri, 30 de zile, și neavând buget la rectificarea din 2022, care nu a fost aprobată până la finalul anului, nu am putut primi aceste cereri. Nu s-a făcut nicio decontare”, a explicat administratorul public.

În ceea ce privește platforma, aceasta spune că prin platformă doar se vor procesa cererile, dar ele vor fi depuse ori fizic, ori pe mail, așa cum prevede proiectul adoptat de Consiliul Local.

„Platforma este o unealtă de care are nevoie personalul Primăriei pentru a putea procesa aceste cereri. Este absurd să credem că putem să procesăm circa 100.000 de cereri. Nu avem cum fizic fără să avem niște unelte care să ne ajute. Rezultatul final va fi în concordanță cu acea hotărâre de Consiliu Local și se va face acea depunere fie în format fizic, fie în format electronic pe acea adresă de email. Platforma este o unealtă folosită de către angajații Primăriei”, a mai explicat acesta.

Potrivit, proiectului adoptat de Consiliul Local Sector 1 la final de noiembrie 2022, cu amendamentele PSD și PNL, voucherele sunt destinate pentru:

plata facturilor la serviciile destinate asigurării nevoilor energetice minimale pentru iluminat, încălzirea optimă a locuinţei pe timp de iarnă, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă;

achiziționarea, în cadrul locuinței, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea și asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depășite din punct de vedere tehnic și moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;

achiziționarea de produse și servicii în vederea creșterii performanței energetice a clădirilor ori pentru conectarea la surse de energie, locuitorilor Sectorului 1

Ajutoarele se acordă diferențiat, pe gospodărie, în funcție de venituri/cap/membru de familie, astfel:

Pentru gospodăriile în care se realizează venituri/cap/membru de familie până în pragul maxim al salariului minim net pe economie, vor fi acordate stimulente financiare în valoare de 3.000 lei/gospodărie;

Pentru gospodăriile în care se realizează venituri/cap/membru de familie între salariul minim net pe economie și salariul mediu net pe economie vor fi acordate stimulente financiare în valoare de 2.000 lei/gospodărie;

Pentru gospodăriile în care se realizează venituri/cap/membru de familie peste salariul mediu net pe economie, vor fi acordate stimulente financiare, în valoare de 1.000 lei/gospodărie;

„Măsurile se acordă prin decontare directă către cetățeni, pe baza cererii de decontare, însoțită de documentele doveditoare care urmează să fie stabilite prin Regulamentul pentru implementarea măsurilor locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizarea consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1, în sezonul rece 2022-2023. Documentele doveditoare se depun, spre decontare, până pe data de 31.03.2023. Documentele prevăzute la alin.(1) vor fi transmise pe email, la adresa care va fi configurată în acest scop, stabilită în Regulamentul pentru implementarea măsurilor locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizarea consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1, în sezonul rece 2022-2023”, se mai arată în proiectul adoptat.

Proiectul a fost inițiat de primarul Clotilde Armand însă nu a fost aprobat în forma dorită de aceasta, în urma amendamentelor formulate de consilierii PNL și PSD fiind complet schimbat.

Primarul Clotilde Armand propunea ca fiecare persoană peste 18 ani să primească aceste tichete anticriză de 1.000 de lei

Edilul propunea ca tichetul să fie folosit exclusiv pentru achiziționarea de la operatorii economici participanți de: echipamente, soluții, materiale și servicii pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor, inclusiv a aparatelor electrocasnice, instalarea de surse de energie regenerabilă locale, precum și pentru certificarea performanței energetice a clădirilor.

Primăria Sectorului 1 a atribuit prin achiziție directă contractul de circa 45.000 de euro pentru crearea platformei online de înscriere pentru voucherele de 1.000 de lei, pe care primarul Clotilde Armand vrea să le dea locuitorilor Sectorului 1, deși proiectul nu era aprobat de Consiliul Local. Banii ajung la firma Field Zoom Data, unde printre acționari se numără și un USR-ist.