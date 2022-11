ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 25 Noiembrie 2022, 07:37

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăria Sectorului 1 a atribuit prin achiziție directă contractul de circa 45.000 de euro pentru crearea platformei online de înscriere pentru voucherele de 1.000 de lei, pe care primarul Clotilde Armand vrea să le dea locuitorilor Sectorului 1, deși proiectul nu a fost aprobat de Consiliul Local. Banii ajung la firma Field Zoom Data, unde printre acționari se numără și un USR-ist. Contactată de HotNews.ro, primarul Clotilde Armand spune că achiziția s-a desfășurat corect și transparent, prețul fiind foarte bun.

Clotilde Armand Foto: AGERPRES

Achiziție în 34 de minute

Anunțul pentru dezvoltarea platformei online a fost publicat în sistemul elecronic de achiziții publice pe 7 noiembrie, ora 13:42, valoarea estimată fiind de 221.000 lei (circa 45.216 euro cu TVA).

Ce a cumpărat Primăria? ”Servicii informatice pentru dezvoltarea și operarea unei platforme online pentru colectarea de informații și validarea beneficiarilor tichetelor destinate îmbunătățirii eficienței energetice, conform caiet de sarcini atasat”, este descrierea achiziției.

La ore 14:16 minute, după 34 de minute, firma Field Zoom Data a și depus ofertă, la același preț ca valoarea estimată de autoritate, iar imediat a și primit răspuns de la autoritatea contractantă.

Firma Field Zoom Data este înființată în 2019, are 5 angajați, iar anul trecut a avut o pierdere de circa 345.000 lei, potrivit datelor din platforma online de verificare a firmelor confidas.ro.

Firma are următorul acționariat, potrivit confidas.ro

NIŢU CORNEL-MARIUS - 28,91 %

JEACĂ DAFINA MARIA - 28,47 %

POPESCU VALENTIN - 14,13 %

DUHNEA ANDREI-RĂZVAN - 10,86

GHICA ALEXANDRU ION - 3,26 %

CUPCEA ANTON NICOLAE - 3,26 %

MELIŞ ANDREI - 3,26 %

VALMARY PATRICK JEAN - LUC-2,5 %

FAUR DANIELA - 2,17 %

ANTONIU IOAN-VLAD - 2,06 %

POSEA VLAD - VALENTIN 1,08 %

Marius Cornel Nițu este unul dintre fondatorii companiei Eau de Web, alături de Miruna Bădescu, Anton Cupcea și Ion Alexandru Ghica.

Anton Cupcea este și membru USR Sector 1 (a făcut parte din biroul local și biroul municipal).

Dafina Jeacă este cofondatoarea aplicației Ogor, care „veghează” terenurile arabile folosind date satelitar, iar fermierii monitorizează astfel de la distanţă evoluţia culturii, descoperă problemele la timp şi intervin rapid acolo unde este nevoie.

Pe 17 noiembrie, după 10 zile, platforma era gata, iar Primăria Sectorului 1 a dat drumul la înscrieri pentru voucherele anticriză de 1.000 de lei, deși proiectul nu a fost aprobat de Consiliul local. După estimările făcute de reprezentanții instituției, de aceste tichete vor beneficia aproximativ 208.000 persoane, iar bugetul estimat este de 208 milioane lei. Proiectul va fi supus vineri aprobării Consiliului Local Sector 1.

Clotilde Armand: Platforma a fost atacată de hackeri, dar a rezistat

Am vorbit cu primarul Clotilde Armand, atât despre faptul că a dat drumul la înscrieri înainte de aprobarea proiectului în Consiliul Local cât și despre achiziția pentru platformă.

Edilul spune că pentru proiectele care vizează eficientizarea energetică nu au nevoie de aprobarea Consiliului Local în această fază.

”Pentru orice proiect de eficientizare energetică avem nevoie mai întâi să știm care este ținta, obiectivul, apoi propunem măsurile în Consiliul Local și în sfârșit, ultima etapă, este măsurarea impactului. Aceste măsuri de eficientizare energetică corespund unei Directive europene, obiectivul fiind să reducem amprenta de carbon. În România suntem un pic în urmă, nu am făcut toate progresele pe care le-au făcut celelalte țări. Cu acest proiect vrem să-i ajutăm pe oameni să-și izoleze casa, să aibă o factură mai mică la energie. Este important pentru mediu, pentru finanțele oamenilor și toată comunitatea câștigă prin aceste măsuri de eficientizare energetică”, a explicat Clotilde Armand.

În ceea ce privește achiziția directă pentru platformă, primarul spune că a respectat toate prevederile legale.

”Anunțul acestei achiziții a respectat absolut toate prevederile legale, întreaga procedură a fost derulată prin SEAP, totul este transparent. Este o achiziție cu atribuire directă, în temeiul legii. Firma respectivă nu are nicio legătură de familie cu conducerea Primăriei. Am aflat că este o persoană acolo, care are 3% din firmă, care este membru USR, dar nu este în conducerea partidului”, a explicat Armand.

Primarul spune că firma are experiență și derulează proiecte cu Agenția Spațială Europeană, iar platforma a fost atacată de hackeri, dar a rezistat.

”Firma este înfiiințată în 2019, este o firmă care este formată din profesioniști IT cu peste 20 de ani experiență în proiectare și dezvoltare de proiecte IT complexe. Știe să proceseze date satelitare, de inteligență artificială. Este important să fie o firmă foarte bună cu o expertiză foarte bună, sunt multe date, 210.000 de oameni care se vor înscrie în același timp.

După ce platforma a fost pusă online a fost atacată de hackeri. Era foarte important să fie o firmă recunoscută, o firmă de top în domeniul ei. Dacă vă uitați la firma respectivă, pe internet, o să vedeți care este nivelul ei de expertiză, a lucrat în proiecte mari.

La ora actuală firma derulează proiecte cu Agenția Spațială Europeană, adică are niște clienți cum este Comisia Europeană și știm că firma asta poate să ducă acest proiect. Știam că va fi atacată platforma”, a spus Clotilde Armand.

Primarul mai spune că platforma a fost dezvoltată în timp record și la super preț.

”La Primăria Sectorului 1 nu am găsit un serviciu IT inexistent, fosta administrație dădea contractele la prețuri supraevaluate unor firme de casă. Au dezvoltat extrem de rapid platforma. Platforma este a noastră, sunt deja alte instituții care ne-au rugat să o folosească. Nu este cum se făcea înainte, că se cumpărau niște servicii, dar platforma rămânea la dezvoltator. Platforma rămâne a noastră.

Nu mă interesează că cineva de la USR are 3% din firmă, ce mă interesează este ce face firma, cât de mult este recunoscută, să facă față la provocările pe care le avem, platforma a fost atacată și va fi atacată, are toate nivelele de siguranță necesară.

În acești bani sunt și 210.000 de SMS-uri, fiindcă fiecare om care se loghează primește un SMS de confirmare. Deci, în prețul acesta este platforma care este extrem de robustă, dar și cele minim 210.000 de SMS-uri. Este un preț extrem de competitiv. 20.000 de euro costă doar SMS-urile”, a explicat primarul.

Am solicitat un punct de vedere și de la Anton Cupcea, pe pagina de Facebook, însă deocamdată nu am primit niciun răspuns. Dacă îl vom primi, îl vom publica.

„O să lupt cu Consiliul ca să aprobe proiectul”

Întrebată de ce a propus ca voucherele de 1.000 de lei să fie date la toată lumea, indiferent de venit, Clotilde Armand spune că este ca la reabilitare termică.

”Este o măsură nu doar pentru oameni cu venituri reduse, ci și pentru clasa de mijloc, pentru majoritatea oamenilor adică. Directiva europeană pe care se bazează această măsură de eficientizare energetică impune să fie nediscriminatoriu. Doamna secretar general, care verifică legalitatea hotărârilor de Consiliu, mi-a spus clar că nu va semna pentru legalitate dacă acest proiect va fi discriminatoriu. Nu este un proiect social, este un proiect de eficientizare energetică.

Este ca la reabilitarea termică, sunt persoane care au beneficiat de banii comunității pentru reabilitarea blocului și nu s-a pus problema cât câștigă. A primit toată lumea fiindcă așa a fost făcută directiva europeană. Oamenii mai bogați nu se vor înscrie în acest program, nu vor face efortul de a se înscrie pe acea platformă. Obiectivul nostru este să economisim energie, punct”, a explicat Clotilde Armand.

Întrebată ce se întâmplă cu platforma și cu banii cheltuiți dacă totuși Consiliul Local nu va aproba acest proiect, Clotilde Armand spune că o să lupte să fie aprobat.

”O să lupt cu Consiliul ca să aprobe. Dacă oamenii din Sectorul 1 manifestă interes pentru acest proiect, o să aprobe. Într-o casă unde locuiesc doi părinți plus un copil care are peste 18 ani, plus o bunică, sunt 4 persoane, vor fi 4.000 de lei, mai trebuie să pună încă 2-3.000 de lei pe masă, ca să schimbe ferestrele, să izoleze un pod, să își schimbe centrala. Impactul va fi semnificativ, își vor reduce factura. Înainte de vot vom avea o idee clară despre ce vor să facă oamenii cu aceste tichete, care este energia care va fi economisită, impactul proiectului este esențial pentru a susține proiectul în Consiliul local”, a mai spus primarul.

Până acum, pe platforma pusă la dispoziție de Primăria Sectorului 1 s-au înscris 10.000 de oameni pentru a beneficia de voucherele de 1.000 lei, a mai spus primarul.

Potrivit regulamentului aflat în dezbatere publică, tichetul valoric va putea fi folosit exclusiv pentru achiziționarea de la operatorii economici participanți de: echipamente, soluții, materiale și servicii pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor, inclusiv a aparatelor electrocasnice, instalarea de surse de energie regenerabilă locale, precum și pentru certificarea performanței energetice a clădirilor.

Tichetul va putea fi folosit, dacă va fi aprobat, de către persoanele fizice, individual sau prin asociere, în familie sau la nivel de locuințe colective. Potrivit Regulamentului de acordare a tichetelor elaborat de către specialiștii administrației locale, prin locuință colectivă se înțelege “un grup de locuințe/apartamente având mai mulți proprietari diferiți, amplasate într-o singură construcție rezidențială (bloc, casă etc)”.

”Înscrierea în acest program se va face prin accesarea aplicației informatice („Platforma”). După completarea formularului online de către solicitant, formularul este procesat, iar participanții eligibili sunt notificați prin SMS. Tichetul propriu-zis ajunge prin poștă cu semnătură de primire pe scrisoarea de transport”, a comunicat Primăria Sectorului 1.

Potrivit regulamentului aflat în dezbatere publică, dacă se va aproba în această formă, se pot înscrie în acest program persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: