Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a cerut 600 de milioane de lei de la Guvern pentru a plăti datoriile acumulate de Termoenergetica, asta dincolo de subvenția de 1,45 miliarde lei aprobată în 2022 și în mare parte plătită. Nicușor Dan spune că alte orașe au primit ajutor, însă nu și Capitala. Premierul Nicolae Ciucă (PNL) a declarat marți că nu are bani, soluția fiind creșterea gradului de îndatorare, ceea ce municipalitatea cere de 1 an. Abia pe seară, Guvernul a transmis un comunicat în care a anunțat că s-a decis crearea cadrului legal pentru creșterea gradului de îndatorare a Primăriei Capitalei.

Pentru creșterea gradului de îndatorare este nevoie de acordul Ministrului Finanțelor, Adrian Câciu (PSD), iar până acum municipalitatea nu a primit undă verde. Ciucă îi cere lui Nicușor Dan să vină cu soluții ca să nu mai acumuleze pierderi la termoficare, dar acest lucru este imposibil atât timp cât ELCEN și Termoenergetica nu se unesc, iar unirea nu se poate face fără creșterea gradului de îndatorare, ca municipalitatea să cumpere ELCEN și fără acordul Guvernului.

De s-a acumulat datoria de 600 milioane lei

În București, de producerea energiei termice și distribuție se ocupă două entități diferite.

Compania ELCEN, aflată la Ministerul Energiei, este producătorul, iar Termoenergetica, aflată la Primăria Capitalei, este distribuitorul.

Termoenergetica a acumulat datoria de 600 de milioane lei în periaoda 2020-2022 din cauza pierderilor tehnologice și financiare.

Mai clar, în 2020 și 2021, din cauza rețelei ciuruite și neizolate corespunzător, Termoenergetica a avut pierderi tehnologice de 37%. Adică 37% din gigacaloriile cumpărate de la ELCEN s-au pierdut.

Primăria Capitalei plătește subvenție Termoenergetica doar pentru gigacaloriile vândute populației, astfel că aici apare o gaură.

Apoi, iarna trecută, Termoenergetica a înregistrat pierderi de aproape 300 de milioane lei fiindcă tariful de transport al energiei termice a fost aprobat cu întârziere, la aproape trei luni după majorarea tarifului de producere, se arată într-un răspuns transmis de companie la solicitarea HotNews.ro.

În toamna anului 2021, când a crescut exponențial prețul la gaze, producătorul, ELCEN, a solicitat ANRE (autoritatea de reglementare) majorarea prețului de producere a gigacaloriei.

ANRE a aprobat la finalul lunii octombrie 2021 tariful pentru producerea energiei termice, respectiv o majorare cu 86,58% a preţului gigacaloriei produse de Electrocentrale Bucureşti, principalul furnizor, de la 176,55 lei la 329,41 lei.

După aprobarea tarifului de producere, Termoenergetica a solicitat majorarea tarifului de transport al energiei termice, însă acesta a fost aprobat abia pe 18 ianuarie 2022, la aproape 3 luni distanță, prețul global al gigacaloriei, producție plus transport, ajungând la 980 de lei. Dar acest preț a fost aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica - din care face parte Primăria Capitalei și care a delegat serviciul Termoenergetica - abia pe 3 februarie și abia de la această dată Termoenergetica a vândut gigacaloria la prețul cu acre o cumpăra de la ELCEN.

Pierderile de aproape 300 de milioane lei au rezultat din faptul că nefiind aprobată majorarea tarifului de transport, apa caldă care s-a pierdut pe rețea este decontată la prețul vechi de producere a gigacalorie.

La fel, ANRE a aprobat majorarea prețului la gigacalorie la final de martie, dar Termoenergetica a obținut majorarea în iunie. O nouă creștere a avut loc pe 30 octombrie, dar nu și pentru Termoenergetica care iar vinde în pierdere până la majorarea tarifului de către ANRE. Și tot așa, din această cauză, Termoenergetica va acumula datorii la infinit, fiind o gaură neagră până când se schimbă sistemul.

Dacă ELCEN și Termoenergetica s-ar uni, așa cum se dorește de peste 10 ani, atunci nu ar mai exista acest declaj, fiind aprobat unsingur tarif. Așa cum se întâmplă de exemplu la Oradea.

Primăria Capitalei și Consiliul General nu au recunoscut deocamdată datoria de 600 de milioane a Termoenergetica deoarece în momentul în care o recunosc trebuie să o plătească și se folosesc de acest artificiu ca să nu fie executată.

De ce nu s-a unit ELCEN cu Termoenergetica

Inițial, în timpul mandatelor lui Sorin Oprescu și în primul an de mandat al Gabrielei Firea s-a discutat ca Primăria Capitalei să preia gratis ELCEN, însă acest lucru nu a fost posibil. Apoi, în mandatul Gabrielei Firea s-a discutat ca Primăria capitalei să cumpere ELCEN.

Și Nicușor Dan, în 2021, și-a anunțat intenția de a cumpăra ELCEN, prețul fiind de circa 1 miliard de lei, din care un avans de 300 milioane lei, însă nu au fost bani din cauza datoriilor acumulate de municipalitate în mandatul Gabrielei Firea. Nicușor Dan a cerut Guvernului un împrumut din Trezorerie sau creșterea plafonului de îndatorare, pentru a se împrumuta de cei 300 de milioane, dar nu a primit acceptul.

Dincolo de aceste discuții vechi, în continuare este posibil ca Primăria Capitalei să cumpere ELCEN și să unească cele două companii, însă pentru asta cheia este tot la Guvern, care trebuie să fie de acord cu tranzacția și să măreasă gradul de îndatorare a Primăriei Capitalei. Iar Nicușor Dan să-și reînnoiască intenția de a cumpăra ELCEN.

Ce vină are Nicușor Dan și majoritatea din Consiliul General

De pe 3 februarie, din momentul în care tariful de distribuția aprobat, primarul Nicușor Dan împreună cu majoritatea din Consiliul General au nevoie de 3 luni ca să majoreze tariful la populație. USR a fost unul dintre principalii opozanți ai creșterii tarifului la populație. Astfel că, pentru aceste trei luni a fost nevoie de creșterea subvenției, proporțional cu creșterea tarifului. Dacă ar fi majorat imediat prețul la populație, o măsură nepopulară desigur, ar fi scutit câteva sute de milioane și subvenția necesară nu s-ar mai fi ridicat la 1,45 miliarde lei și ar mai fi acoperit o parte din gaura de 600 milioane lei.

Răzbunare politică?

Reamintim că, și Gabriela Firea, atunci când era primar general și avea aceeași problemă cu termoficarea, a cerut ajutor atunci la Guvernul Orban, dar nu a primit. Acum, pentru creșterea gradului de îndatorare a Primăriei Capitalei pentru achitarea datoriilor sau cumpărarea ELCEN este nevoie de acordul Ministrului Finanțelor, Adrian Câciu (PSD). Acord care nu a fost dat până acum.

De ce datoria de 600 milioane lei trebuie plătită

ELCEN a obținut în instanță trei titluri executorii impotriva Termoenergetica, furnizorul de apă caldă și căldură din București, pentru datorii de 535 milioane lei. Astfel, ELCEN poate bloca oricând conturile Termoenergetica ceea ce ar putea conduce la intrarea în insolvență a companiei Primăriei Capitalei. Termoenergetica are în total datorii de aproape 800 milioane lei la ELCEN. Mai departe, ELCEN are datorii către furnizori, astfel că mai devreme sau mai târziu va fi nevoit să ia banii.

Plata datoriei de 600 de milioane de lei nu va aduce bucureștenilor apă caldă și căldură peste noapte. Dar o situație financiară bună oferă timp companiei Termoenergetica să facă lucrările de moedrnizare a rețelei, ca peste 2-3 ani să fie mult mai bine, să nu mai avem pierderi de 367% în rețea și avarii care lasă oamenii cu săptămânile în frig.

Și, dacă problema sistemică, din cauza căreia Termoenergetica acumulează datorii în mod frecvent nu este rezolvată, e doar o chestiune de timp până când se vor strânge iar 600 de milioane lei de plată.

Războiul declarațiilor

Prima dată, Primăria Capitalei a cerut bani la Guvern anul trecut, în noiembrie, 1 miliard de lei, pentru a putea acoperi creșterile galopante la energie termică. Nu a primit. Apoi a cerut din nou la rectificarea bugetară din august. Nici atunci nu a primit. Apoi în septembrie, dar nu a primit

Nicușor Dan a cerut din nou bani la Guvern, în mod public, săptămâna trecută:

”În acest moment am ajuns la zi cu plățile aferente subvenției pentru termie. În perioada următoare va ajunge la scadenţă şi factura aferentă lunii septembrie, în valoare de 24 de milioane de lei, care va fi plătită în decembrie împreună cu factura pentru luna octombrie, după ce ne intră cotele din impozitul pe venit.

Vom încheia anul 2022, așa cum s-a întâmplat și în 2021, cu subvenția plătită integral. Din diferențele între prețul real și și tariful stabilit de ANRE s-au acumulat în perioada 2020-2022 aproximativ 600 de milioane de de lei.

Pentru această sumă nu avem bani în buget, așa cum am avertizat încă din octombrie 2021. Fac din nou apel la Guvern să sprijine Capitala pentru a putea trece cu bine peste această iarnă”.

Primarul general a mai spus că alte orașe din România au primit bani.

”Dintre toți locuitorii României, bucureștenii au primit cei mai puțini bani de la Guvern prin schemele de compensare pentru consumul de gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Doar 28,21 de lei per locuință a alocat Executivul iarna trecută pentru Municipiul București.

Spre comparație, orașul Călărași a primit 4.417 lei, adică de 156 de ori mai mult decât Capitala, Drobeta Turnu Severin 2.281 lei (de 80 de ori mai mult), iar Odorheiu Secuiesc 1.797 lei (de 63 de ori mai mult). Poate cu aceste cifre în față, domnul Marcel Ciolacu o să vadă că Bucureștiul a fost și este vitregit.

Situația datoriilor la termie ar fi trebuit să fie și ea cunoscută la Guvern pentru că eu vorbesc despre asta încă din octombrie anul trecut”, a explicat Nicușor Dan.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminică la Antena 3 că ar fi mai bine ca Nicuşor Dan să îşi dea demisia şi să lase bucureştenii să găsească un viceprimar, pentru că nu are capacitatea de a conduce administrativ Capitala României.

”Tu te interesezi de căldura bucureştenilor pe 10 noiembrie? Tu în noiembrie te trezeşti? Să sune Ciolacu. E o incoerenţă, are excedent în septembrie de 200 de milioane de lei şi cere ajutor la guvern.

O să avem discuţia în coaliţie, dacă premierul doreşte să aibă această discuţie, nu e în atribuţiile mele. Din punctul meu de vedere, îmi menţin părerea, cel mai bine este să îşi dea demisia, să lase bucureştenii să găsească un viceprimar. Nu are capacitatea de a conduce administrativ Capitala României, nu are ştiinţa necesară. (...)

Faţă de partenerii mei de la PNL, îi invit să recunoaşcă că au greşit că l-au susţinut pe Nicuşor Dan”, a spus Ciolacu, după ce primarul Capitalei i-a cerut să vorbească cu Ministrul de Finanţe pentru a rezolva problema termiei în Bucureşti.

În replică, Nicușor Dan a declarat că preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, ar trebui să ceară mai degrabă demisia ministrului de Finanţe, Adrian Câciu, deoarece a fost „total opac” la argumentele „raţionale” care i-au fost aduse în ultimul an privind bugetul Municipiului Bucureşti.

„Domnul Ciolacu ar trebui mai degrabă să ceară demisia ministrului de Finanţe din partidul dumnealui, pentru că acesta este total opac la toate argumentele mele raţionale, începute de anul trecut, pe vremea aceasta, în care spuneam că bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti este dezechilibrat faţă de facturile de termie care urmează să vină. (...) Înainte de bugetul pe 2022 am avut două discuţii cu ministrul de Finanţe, am încercat şi cu domnul Ciolacu, de câte ori la telefon. Nu am reuşit să stabilesc o întâlnire”, a spus luni Nicuşor Dan, pentru Profit News, potrivit Agerpres.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat marți că că nu sunt bani la buget pentru a-i da lui Nicușor Dan ca să plătească datoriile Termoenergetica, iar primarul general trebuia să rezolve până acum problema termiei în București.