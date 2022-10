VIDEO Marți, 18 Octombrie 2022, 09:13

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Aproape zilnic sute de bucureșteni, uneori chiar mii, rămân fără apă caldă și căldură din cauza avariilor la rețeaua de termoficare. Uneori avariile sunt remediate după 2-3 zile, alteori, fix în ziua în care trebuie să vină apa caldă, țevile crapă din nou câțiva metri mai încolo și oamenii o iau de la capăt, fiind situații în care rămân fără apă caldă și două-trei săptămâni fără întrerupere. Cât de vechi și de ciuruite sunt țevile? Am fost la câteva avarii să vedem cu arată conducta scoasă din pământ.

Rețeaua Termoenergetica Foto: Hotnews

Prima oprire a fost pe Calea Văcărești. Peste 2000 de apartamente și Școala 100 au rămas fără apă caldă în perioada 26 septembrie- 5 octombrie, peste o săptămână. Pe 26 septembrie a plesnit țeava, s-au înlocuit 20 de metri, unde era spărtura, iar după 3 zile s-a pus apă în instalație, dar a crăpat din nou câțiva metri mai încolo.

A fost golită din nou galeria, s-au înlocuit încă 20 de m de țeavă, s-a pus din nou apă în instalație, oamenii din zonă au avut în sfârșit apă caldă, însă bucuria a durat doar câteva zile. Săptămâna trecută țeava a crăpat din nou, câțiva metri mai încolo și apa caldă a fost oprită din nou 3 zile, ca să se mai înlocuiască 20 de metri de țeavă.

Montaj video: Ovidiu Popica

Dacă o ținem tot așa, iarna asta schimbăm toată magistrala de pe Calea Văcărești, ne-a spus Narcis Gheorghe - șef secție rețea primară Progresu - Calea Văcărești.

„A fost o avarie. Am solicitat autorizație de la Primăria Sectorului 4, pentru a săpa ca să intervenim, nu se poate în alt mod. Am înlocuit aproximativ 19 m de țeavă pentru remedierea avariei și am încercat să punem în funcțiune tronsonul, să dăm drumul la apă caldă la oamenii din zonă. S-a spart la punerea în funcțiune, pe 29 octombrie. Acum intervenim din nou, înlocuim în continuare încă 20 de m în zona în care s-a spart conducta. Noi preconizăm că în două zile se va rezolva problema, pe 5 punem instalația în funcțiune”, a explicat pentru HotNews.ro Narcis Gheorghe - șef secție rețea primară Progresu - Calea Văcărești.

Cât de corodate sunt țevile? De la 8 mm grosime la 2 mm: „Nu mai e bună nici de fier vechi”

Când se întâmplă o avarie la rețeaua primară, primul lucru, trebuie oprită apa și golită galeria, ca să poată intra muncitorii, apoi țeava veche este tăiată în galerie, bucăți de 3m, și scoasă treptat, apoi se face curățenie și se introduce țeava nouă pe bucăți care se sudează în subteran. Operațiunea de scoatere a țevii vechi durează cam o zi, sudarea noii țevi încă o zi, apoi încă o zi încărcarea rețelei. Asta în cel mai bun caz.

„După cum vedeți, noi am primit permisiune să săpăm doar această groapă și scoatem țeava pe bucăți, o introducem pe bucăți pe cea nouă. Dacă am primi permisiune să săpăm pe toată lungimea, ar merge mai repede, dar Primăria Sectorului 4 ne-a dat permisiune să scoatem doar o singură placă”, a explicat Narcis Gheorge.

Țeava veche era atât de corodată încât a ajuns de la o grosime de 8mm la 2 mm, iar la presiune mare pur și simplu explodează.

„Nu mai e bună nici de fier vechi în momentul acesta. Țeava existentă în zonă este din anii 70. Durata de viață a fost depășită cu mult. Trebuia înlocuită de mult timp”, a mai explicat șeful de șantier.

Săptămâna trecută a fost o avarie și la rețeaua primară de pe bd. Ion Mihalache, în Sectorul 1. Aici a fost un caz fericit, deoarece oamenii din zonă nu au rămas fără apă caldă, deoarece s-a putut face alimentarea pe alt traseu.

„Ne aflăm în zona Ion Mihalache 121 unde pe conductele de agent primar am avut două explozii, a necesitat blindarea zonei (n.r. devierea pe un alt traseu a agentului termic pentru alimentarea consumatorilor) și înlocuirea bucății avariate, circa 25 m. Va dura cam o săptămână. Conductele sunt vechi, din anii 90, au uzură mare, depuneri de calamină pe țevi”, ne-a spus Nicolescu Marian, maestru CMTEB - Titulescu.

La acest șantier am găsit-o și pe doamna L, singura femeie sudor de la Termoenergetica.

„Uitați ce am scos din pământ, e toată mâncată. Ce să mai țină că e terminată, dacă îi mai dai un ciocan aici, aia e”, spune femeia care lucrează la RADET/Termoenergerica din 2005.

„Lucrez ca sudor din 77. Pe timpul lui Ceaușescu era foarte strict, venea meșterul, punea mâna pe mâna noastră, ne punea casca pe cap și ne învăța să sudăm. Este o meserie grea, dar pentru noi femeile este foarte ușoară, nu ridici, nu tragi, doar trebuie să îți ferești ochii și să ai grijă la accidente. Eu am vrut să fiu sudor. Îmi place tare mult ce fac. Eu am lucrat la TMUCB Popești Leordeni, apoi în privat și în 2005 m-am mutat la RADET. Atunci țevile erau mai bune. Acum lasă de dorit, e toată ruginită. Ce vreți, în 50 de ani s-au degradat”, ne-a povestit femeia.

Doar puțin peste 10% din rețeaua de termoficare din București este modernizată

În București, doar 10-12% din rețeaua principală de termoficare este modernizată, iar pierderile sunt colosale - undeva la 2.200.000 l/h în 2020.

„În 2010, pierderile din rețea însumau 25% din totalul de agent termic livrat către bucureșteni, iar după 10 ani, aceste pierderi au crescut vertiginos, la 37%. Pe scurt, am asistat la o degradare cu 50% a eficienței sistemului de transport a energiei termice. În mandatele lui Sorin Oprescu și Gabriela Firea, investițiile în reabilitarea conductelor de termoficare au fost extrem de mici, ceea ce a dus la o deteriorare accelerată a conductelor montate pe vremea lui Ceaușescu. Toată această politică inconștientă a celor doi edili, care au preferat panseluțele, pomenile electorale și populismele în locul asumării unor proiecte esențiale pentru buna funcționare a orașului, a avut ca rezultat apariția, în 2019, a marilor probleme în ceea ce privește furnizarea agentului termic către bucureșteni”, a scris Nicușor Dan, în luna iulie 2022, pe pagina de Facebook.

În 2021, primăria Capitalei a reușit să schimbe doar 20 de kilometri din rețeaua primară de termoficare.

„O stabilizare insuficientă pentru a fi simțită la robinet sau în calorifere de către bucureșteni, dar esențială în ceea ce privește trendul dezastruos în care ne găseam”, a scris Nicușor Dan la vremea respectivă și situația nu s-a schimbat.

Anul acesta municipalitatea dorește să schimbe din fonduri proprii 30-35 de kilometri de conductă din rețeaua primară, plus reparațiile punctuale făcute de Termoenergetica, ceea ce va mai reduce din pierderi.

„Conform unor date preliminarii, în anul 2022, pierderile din rețeaua de distribuție vor fi de 34%, iar în următorii doi ani, tot ca urmare a investițiilor, vom reveni la pierderi sub pragul de 30%. Acest lucru va însemna pentru bucureșteni mai puține avarii și, implicit, o furnizare mai bună a agentului termic”, a explicat atunci Nicușor Dan.

Potrivit informațiilor făcute publice de compania Termoenergetica, în cei 4 ani de mandat ai Gabrielei Firea s-au modernizat peste 200 de km de rețea de termoficare, din care doar puțin peste 30 km de rețea primară.

În sistemul de termoficare s-au înregistrat, în primele șase luni ale anului 2021, 836 de avarii pe circuitul primar și alte 844 de avarii pe circuitul secundar. În ceea ce privește cantitatea de apă de adaos, adică pierderile din rețea, care a fost cumpărată în primul semestru din anul 2021, aceasta este de 9.422.357 mc.

Pentru a fi stabilizată, rețeaua de termoficare are nevoie de investiții majore, nu doar de cârpeli. Și acestea se pot face cu fonduri europene.

Nou contract pentru reabilitarea a 210 de km de rețea de termoficare., cu lucrări din primăvara 2023

Primarul Nicușor Dan a semnat în noiembrie 2020 contractul de finanțare pentru reabilitarea a 210 km de rețea principală de termoficare. Valoarea contractului este de 1,6 miliarde lei din care 1,3 miliarde fonduri europene nerambursabile. Primăria a lansat licitația pentru atribuirea contractelor de lucrări abia în ianuarie 2022 și a reușit să finalizeze procedura abia zilele trecute, iar lucrurile încă nu sunt bătute în cuie, deoarece nu s-a finalizat perioada de contestații.

Dacă totul va merge bine, lucrările vor începe în primăvară, a anunțat Nicușor Dan. Dar municipalitatea este în imposibilitate de a termina proiectul până la finalul anului 2023, singura soluție ca să nu piardă banii fiind fazarea pe următorul exercițiu bugetar. Termenul anunțat de Nicușor Dan pentru finalizarea lucrărilor este de 4 ani cu tot cu proiectare, adică abia în 2026.

Cei 210 km sunt împărțiți în 5 tronsoane, fiecare de circa 40 km. Toți constructorii sunt români, a anunțat Nicușor Dan.

Contractele încă nu sunt semnate, rămâne de văzut dacă sunt contestații și cum se vor finaliza eventualele litigii.

Câștigătorii licitației sunt:

Contract proiectare şi execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralei II SUD - Asocierea SC ELSACO ELECTRONIC SRL (Lider) - SC SICOR SRL - SC ENERGOMONTAJ SA (asociat) având subcontractanți pe ADREM ENGINEERING SRL şi RDC GENERAL CONTRACTOR SRL - 300.187.509,80 lei fără TVA

Contract proiectare şi execuție pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare aferente Magistralei II - III Grozăveşti - Asocierea SC ELSACO ELECTRONIC SRL (Lider) - SC SICOR SRL (aociat) - SC ENERGOMONTAJ SA (asociat) având subcontractanți pe ADREM ENGINEERING SRL şi RDC GENERAL CONTRACTOR SRL - 168.150.000 lei fără TVA

Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralei V Grozăveşti - Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) - CONSIX CONSTRUCTII SRL (asociat) având subcontractanți pe ERBASU EDIL CONSTRUCT SA, ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA şi ELSACO ELECTRONIC SRL - 257.313.061 lei fără TVA

Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea reţelei primare de termoficare aferente Magistralei Progresu - Berceni - Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (Lider) - CONSIX CONSTRUCTII SRL (asociat) având subcontractanți pe ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA, ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA si ELSACO ELECTRONIC SRL - 315.951.133,01 lei fără TVA

Contract proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralelor: Il Sud, II-III Grozăvești, V Grozăvești, Progresu - Berceni, Il Vest, I-II-III Vest - Asocierea SC ENERGOMONTAJ SA (Lider) - SC ELSACO ELECTRONIC S.R.L (asociat) - SICOR SRL (asociat) - IPCT INSTALATII S.R.L. (asociat) având subcontractant pe RDC GENERAL CONTRACTOR SRL - 268.600.000 lei fără TVA.

Despre sistemul de termoficare din București

Instalațiile sistemului centralizat de alimentare cu energie termică aflate în exploatarea Termoenergetica, se compun din:

46 centrale de cvartal şi o centrală termică de zonă;

rețelele termice primare - 987,34 km;

puncte termice și module termice - 1.012 buc.;

rețele termice secundare - 2.964,64 km.

De sistemul de alimentare cu energie termică al Capitalei beneficiază circa 1.200.000 de locuitori (aproximativ 50% din populația Bucureştiului), respectiv 562.000 de apartamente aflate în 8.200 blocuri şi 600 imobile, 5.600 instituții bugetare, agenți economici şi sere.

Un raport aprobat de Consiliul General al Municipiului București în 2018 arată starea extrem de proastă în care se află sistemul centralizat de termoficare la vremea respectivă, iar de atunci lucrurile s-au înrăutățit:

din 987,34 km conductă rețea primară de transport apă fierbinte, 68,8% are o vechime mai mare de 25 ani, 11,3% între 20 și 25 de ani, și 9,4% vechime între 10 şi 20 de ani. Doar 10,5% are o vechime mai mică de 10 ani;

din 2.963,27 km conductă rețea secundară (de distribuţie a apei calde de consum şi agentului termic de încălzire), 48% are o vechime de peste 25 ani, 14% o vechime între 20 și 25 de ani, 16% o vechime între 10 și 20 de ani și doar 22% o vechime mai mică de 10 ani.

Pentru modernizarea întregii rețele de distribuție și transport este nevoie de 1,4 miliarde de euro desfășurate pe o perioadă de 20 de ani, mai preciza documentul.