Vineri, 15 Aprilie 2022, 17:17

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primăria Sectorului 6 a demolat un complex comercial din Prelungirea Ghencea, care funcționa de 28 de ani fără autorizație. Primarul Ciprian Ciucu a declarat că va amenaja peisagistic zona.

Demolare compex comercial Prelungirea Ghencea Foto: Primaria sector 6

”Eliberăm trotuarele ocupate abuziv! Complexul Geo Center, aflat pe strada Prelungirea Ghencea, va fi demolat mâine dimineață, începând cu ora 8.00. Magazinele au fost construite pe rând, fără autorizație, și funcționează de 28 de ani”, a transmis Primăria Sectorului 6.

Primarul Ciprian Ciucu a declarat că după demolare zona va fi reamenajată.

"Nu facem altceva decât să punem în legalitate. Nu are nimeni dreptul să ocupe în interes personal spațiul public. Au fost destule, în plus am dărâmat și garajele. Numai garajele au fost câteva sute. Din aceeași logică și aceeași politică pe care am aplicat-o în general, indiferent de ce înseamnă construcție pe spațiul public. După cum știți, întotdeauna vin cu amenajări peisagistice. Ca să zic pe românește și drept, nu demolăm acum să îi dăm altcuiva spațiul”, a declarat Ciucu.

Totuși, acesta spune că poate să vină cineva cu o investiție legală.

”Noi considerăm că poate să vină cineva cu o investiție legală, cu autorizație de construire cu tot, pentru a desfășura pe spațiul public activități comerciale. Acolo o să trecem prin Consiliul Local un regulament și să vină să liciteze”, a mai spus Ciprian Ciucu.