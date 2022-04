ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 11 Aprilie 2022, 18:25

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Calea Șerban Vodă este zonă protejată, cu clădiri vechi, construite în urmă cu 100-150 de ani. Gheorghe Schmitzer s-a născut în casa de la numărul 35, construită de bunicul său, prieten cu Carol I. În urmă cu peste 10 ani a renovat și a extins casa veche, unde are si sediul unei mici clinici, investind sute de mii de euro. Numai că, la scurt timp, alături a răsărit un bloc de 8 etaje.

Calea Serban Vodă 35-39 - 4 Foto: Hotnews

Informația pe scurt

Autorizația pentru blocul de 8 etaje a fost emisă ilegal de Primăria Sectorului 4, deoarece a considerat că cele 4 etaje de sus sunt de fapt două, a constatat Tribunalul București.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu rescurs.

Dacă va câștiga și apelul, Schmitzer spune că va cere demolarea construcției.

Blocul de 8 etaje a fost edificat de o firmă care la vremea respectivă, potrivit informațiilor din presă, era a fiului unui apropiat al lui Liviu Dragnea, .

Familia lui Gheorghe Schmitzer locuiește pe Calea Șerban Vodă de peste 100 de ani.

„Familia mea stă acolo din 1880. Bunicul meu, născut la Viena, era prieten cu Carol I. Carol I l-a adus la Peleș ca să îi îngrijească caii. În 1894 l-a adus în București ca să-și cumpere o casă și a cumpărat casa în care locuiesc acum. Acolo s-a născut tatăl meu în 1904, acolo m-am născut eu, acolo s-a născut fata mea, este casa noastră de mult peste 100 de ani. Tata a fost profesor universitar de radiologie și a înființat în 1948 clinica de roentgenterapie din Spitalul Colțea. A fost secretar de stat la Sănătate pe timpul primei femei ministru din România, Florica Bagdasar. A murit în 1970 de leucemie acută, din cauza razelor”, a povestit Gheorghe Schmitzer.

Începând din 2008, acesta a investit câteva sute de mii de euro ca să renoveze imobilul vechi și să-l extindă pentru a încăpea și o mică clinică de oftalmologie.

„Acum 25 de ani m-am însurat cu o doctoriță oftalmoloagă, care a devenit unul dintre cei mai buni chirurgi oftalmologi din țară, și am transformat clădirea în locuință și clinică. Locuința veche avea beci, parter și un pod micuț. Am păstrat zidurile exterioare, le-am renovat așa cum au fost ele făcute la 1880 și în interior am venit cu o structură de beton nou-nouță. Beciul l-am transformat în sală de operație, parterul în sală de așteptare și cabinete, iar deasupra este locuința noastră. Am investit mult, câteva sute de mii de euro, nu aș ști să vă spun la virgulă cât”, a explicat acesta.

În urmă cu 4 ani, întâi au fost tăiați copacii de pe terenul vecin, apoi a pornit șantierul. Gheorghe Schmitzer spune că habar nu avea ce urma să se construiască lângă el, iar imediat după începerea lucrărilor a început să fie șicanat.

„Deși avea obligația legală să informeze vecinii, nu m-au informat. Erau copaci pe teren. Au tăiat toți copacii și au început să sape. Atunci mi-a dat eu seama că pregătesc ceva. Se întâmpla acum 4 ani. Au început pe poziție de forță, au vrut să-mi mute gardul, când nu eram acasă, au zis că gardul meu e pe terenul lor", a explicat omul de afaceri.

Calea Șerban Vodă 35-39 în 2014 / Sursa foto: Google Maps

Apoi s-a trezit cu Poliția locală la ușă pe motiv că „vinde ochelari cu rame neînregistrate”. „Mi-au zis că nu am autorizație de funcționare de la Primărie. Am spus că nu, dar nici nu trebuie, fiindcă eu vând dispozitive medicale, ochelarii sunt dispozitive medicale și am nevoie de autorizație de la Ministerul Sanatații. A insistat și a zis că trebuie să scot autorizație de funcționare. Mi-am făcut dosarul, l-am depus, și ce să vezi, primesc răspuns că nu am nevoie de autorizație de funcționare”, a explicat Schmitzer.

Acesta spune că șeful de șantier a venit și i-a spus să nu se pună cu ei fiindcă ar fi implicat Liviu Dragnea.

„Nu am nicio dovadă că este construcția lui Dragnea sau că are el legătură. Ce pot să spun este că a venit șeful de șantier și mi-a spus, că numele firmei, DRALIN, vine de la Dragnea Liviu Nicolae. Plus că toate mașinile lor erau de Teleorman”, povestește omul de afaceri.

În final, văzând toate aceste lucruri, Gheorghe Schmitzer și-a căutat dreptatea în instanță și a atacat autorizația de construire. Cetățeanul a reclamat mai multe încălcări ale legii.

”În momentul în care le-am văzut proiectul mi-am dat seama că s-au ridicat mult-mult decât trebuia, pe panoul de șantier scria că au autorizație pentru 6 etaje, dar au construit 8 și au zis că la duplex două etaje se consideră un etaj, au venit cu subsolul până la gardul meu deși nu aveau voie să facă asta decât cu aprobarea mea notarială. Prin lege erau obligați să stea la 4 m de gardul meu, au stat cu parterul la 3 metri, iar cu etajele la 2 metri, fiindcă le-au scos în consolă. Avem o expertiză făcută de o arhitectă care a stabilit că absolut tot este ilegal, și distanța față de vecinătăți, și regimul de înălțime. Când am văzut încrengătura de acolo, cu toate mașinile de Teleorman, aroganța cu care stăteau de vorbă cu mine, am fost revoltat”, a explicat Gheorghe Schmitzer.

​La finalul anului trecut, Tribunalul București a anulat Planul Urbanistic, în baza căruia s-a construit blocul pe motiv că a fost emis nelegal, autorizația de construire și certificatul de urbanism. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și Consiliul Local, adică entitățile care au aprobat construcția, sunt obligați să plătească cheltuieli de judecată de 30.000 lei. Acum pe rol este recursul.

„Instanța admite excepţiile de nelegalitate şi constată nelegalitatea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 131/30.09.2014 și nr. 17/29.01.2016 de aprobare a planurilor urbanistice de detaliu. Admite acțiunea astfel cum a fost modificată. Admite cererea de intervenție accesorie formulată în favoarea reclamanților de terțul intervenient Fundaţia Eco - Civica. (...) Anulează Autorizația de construire nr. 317/3123/31.07.2017 emisă de pârâtul Primarul Sectorului 4 București și Certificatul de urbanism nr. 396/7572/21.03.2016. Obligă pârâții Primarul Sectorului 4 București și Consiliul Local al Sectorului 4 București în solidar să plătească reclamanților cheltuieli de judecată în sumă de 30.000 lei, din care 25.000 lei onorariu de avocat diminuat, iar 5.000 reprezintă onorariu expert judiciar. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare”, a decis Tribunalul București pe 7 decembrie.

Dacă va câștiga, cetățeanul spune că va merge mai departe și va cere demolarea blocului de 8 etaje.

Cine a construit blocul de 8 etaje

Potrivit datelor de pe platforma de verificare a firmelor confidas.ro, firma Dralin Invest are doi acționari: Popescu Maniu Costel (97,5%) și Popescu Dragoș Alin (2,5).

Firma Dralin Invest a fost înființată în 2016 având ca obiect principal de activitate dezvoltarea imobiliară. La data înființării avea doi acționari Popescu Maniu Costel și Popescu Dragoș Alin.

În perioada iunie 2017 - august 2021, potrivit datelor din Monitorul Oficial, partea a IV-a, în acționariatul firmei apare și Adrian Leonard Calotă care deținea 50% din acționariat. În 2021, Adrian-Leonard Calotă se retrage,cesionând părțile sale către Popescu Maniu Costel.

Adrian-Leonard Calotă este fiul lui Samuel Calotă, despre care presa a scris că este un apropiat a lui Liviu Dragnea.

Samuel Calotă a fost președintele Pro România Teleorman și a candidat la alegerile locale din 2020 pentru funcția de președinte al CJ Teleorman, iar la alegerile parlamentare, pentru un loc de deputat.

În decembrie 2020, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)a anunțat că în urma verificărilor candidaților din alegerile parlamentare a descoperit că Samuel Calotă a colaborat cu securitatea.

Samuel Calotă a fost acuzat de Romică Părpălea, denunțător în dosarul Referendumul împotriva lui Liviu Dragnea, că ar fi încercat să-l mituiască cu 100.000 de euro mită ca să-și retragă denunțul, scrie Liber în Teleorman.

Samuel Calotă a murit pe 8 februarie 2021, într-un accident de circulație care a avut loc în județul Brașov, la Tohanu Nou, unde SUV-ul condus de acesta a izbit un cap de pod și s-a răsturnat.

Pe panoul de șantier de pe Calea Șerban Vodă 39 nu este nicun număr de contact al firmei Dralin Invest. Această informație nu este trecută nici la Registrul Comerțului. Am găsit un număr de contact al firmei pe una dintre platformele online de verificare a firmelor, însă atunci când am sunat ni s-a spus că am sunat la firma care se ocupă de contabilitatea firmei Dralin Invest și că nu au un număr de telefon de la aceasta.

Despre proiect

HotNews.ro a prezentat cazul în 2019. Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, a răspuns la vremea respectivă că blocul respectă autorizația de construire, iar Inspectoratul de Stat în Construcții a evitat să spună dacă e legal sau nu. Pe Calea Șerban Vodă se află în principal clădiri construite în urmă cu 100-150 de ani, cu regim de înălțime redus, respectiv 1/2 etaje, și mai multe clădiri monument istoric.

În 2019, la solicitarea HotNews.ro, Primăria Sectorului 4 a răspuns că imobilul respectă autorizația de construire și exact asta a autorizat instituția.

„Imobilul aflat în curs de execuție la adresa Calea Șerban Vodă nr. 39 respectă prevederile Autorizației de Construire nr. 317/3123 din 31.07.2017, emisă de Sectorul 4 al Municipiului București, la baza emiterii căreia a stat documentația urbanistică P.U.D. Calea Șerban Vodă nr. 39, aprobată inițial prin H.C.L.S. 4 nr. 131/ 30.09.2014 si reactualizată prin H.C.L.S.4 nr. 17/29.01.2016. Regimul de înălțime al clădirii reglementate prin P.U.D. Calea Șerban Vodă nr. 39 și autorizate prin Autorizația de Construire nr. 317/3123 din 31.07.2017 este S+P+3E+E4retras+E5retras+E6retras, unde etajele 5 și 6, care se regăsesc numai pe zona stradală înălțată, au o înălțime de nivel atipică, mai mare decât un etaj curent al imobilului. Aceste două etaje adăpostesc fiecare câte un apartament cu supantă și scară interioară”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Sectorului 4 la solicitarea HotNews.ro.

Inspectoratul de Stat în Construcții a ocolit un răspuns clar privind legalitatea construcției și s-a rezumat să răspundă că așa a fost autorizat de administrația locală.

”La adresa Calea Șerban Vodă nr. 39 din Sectorul 4, București, sunt în curs de executie lucrări de construire a unui ,,Imobil colectiv de locuințe S+P+3E+E4r+E5r+E6r...", pentru care Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti a emis Autorizaţia de Construire nr. 317/3123 la data de 31.07.2017. În conținutul autorizaţiei de construire se menţionează: "Distribuția funcţională pe nivele a clădirii colective de locuinţe este: (...) la etaj 5: scara exterioară metalică, hol etaj 5, lift pentru persoane şi un apartament duplex cu supantă de 4 camere; la etaj 6: scară exterioară metalică, hol etaj 6, lift pentru persoane şi un apartament duplex cu supantă de 4 camere”, se arată în răspunsul transmis de ISC în 2019.

