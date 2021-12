Ședință de Consiliu General: Primăria Capitalei a scăpat de datorii de 411 milioane lei către STB, s-au alocat 1,1 milioane lei pentru Delta Văcărești /Pierderile din rețeaua de termoficare, recunoscute

Cel mai important proiect de pe ordinea de zi a fost validarea diminuării datoriilor de 430 milioane lei pe care municipalitatea le avea către STB - 411 milioane lei și Termoenergetica - 20 milioane lei printr-un mecanism guvernamental de ștergere a datoriilor către bugetul de stat (SWAP). Acest mecanism este prevăzut în Legea bugetului de stat.







Primăria Capitalei a acumulat datorii de peste 1,2 miliarde de lei către STB, iar societatea mai departe către ANAF. Datoriile s-au acumulat în principal din cauza faptului că subvenția plătită de municipalitate către STB era purtătoare de TVA, a explicat viceprimarul Stelian Bujduveanu pentru HotNews.ro, iar municipalitatea plătea subvenția, dar nu și TVA-ul aferent. ”Am reușit să obținem eliminarea TVA-ului la plata subvenție și facem o economie de circa 130 milioane de lei pe an. În următorii zece ani facem această economie în fiecare an. Am luptat foarte mult împreună cu primarul general să obținem acest lucru și să scăpăm de această datorie de 411 milioane lei prin mecanismul guvernamental de SWAP”, a explicat Bujduveanu.







Consiliul General a mai aprobat bilanțul energetic al sistemului centralizat de termoficare, ceea ce înseamnă practic recunoașterea pierderilor din rețea.







În 2020, sistemul centralizat de termoficare din București a avut pierderi tehnologice de 36,63%, potrivit bilanțului energetic. Pierderile tehnologice din rețeaua primară s-au ridicat la 1.320.643 gcal/an, circa 28,91%, iar cele din rețeaua secundară și puncte termice 352.770 gcal/an, 11,39%. În comparație, în 2017, pierderile erau de doar 28,61%, echivalentul a 1.459.517 Gcal. Pentru modernizarea rețelei este nevoie de investiții de 1,4 miliarde de euro, mai arată documentul.





”Pierderile tehnologice reale de energie termică, sunt cele rezultate din diferențele de fluxuri de energie termică intrare/ieșire, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020, de 36,63% din energia termică intrată în contor. Pierderile anuale de energie termică în rețeaua primară, în 2020 - pentru activitatea de transport - au fost de 28,91% iar cele din punctele/stațiile termice și rețeaua secundară - pentru activitatea de distribuție - a fost de 11,39%, comparativ cu 23,8%, respectiv 11,22%, determinate în bilanțul tehnoenergetic aferent perioadei iulie 2018-iunie 2019”, se arată în document.





Pierderi tehnologice în rețeaua de transport vara (iunie-septembrie) 71,44%

Pierderi tehnologice în distribuție și Puncte Termice vara 27,62%

Pierderi tehnologice în rețeaua de transport transport iarnă 23,14%

Pierderi tehnologice în rețeaua de distribuție și puncte termice iarnă 9,82%





Consiliul General a mai aprobat prelungirea termenului pentru desfăşurarea activităţii centrelor de vaccinare de la Circul Metropolitan cu şase luni. În referatul de aprobare se menţionează că la nivelul celor două centre de vaccinare au fost efectuate până în prezent peste 113.500 de vaccinări.



La final, Consiliul General a împuternicit Consiliul Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 6 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local ”Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”. Mai clar, Primăria Sectorului 6 va contribui cu 10 milioane lei pentru această lucrare.





Defalcat, pe sezonul cald/rece, pierderile sunt următoarele:Consiliul General a mai aprobat alocarea a 1,1 milioane lei din fondul de rezervă pentru Administraţia Parcul Natural Văcăreşti care se va ocupa de gestionarea ariei protejate. Potrivit notei de fundamentare, cheltuielile de personal vor reprezenta 809.634 lei, fiind vorba despre: director, specialişti, 8-10 agenţi de teren, personal auxiliar. Apoi trebuie făcut planul de management al parcului natural.Printr-un alt proiect de hotărâre, primarul general al Capitalei a fost împuternicit ca până la data de 1 februarie 2022 să reprezinte Consiliul General al Capitalei în procedură contencioasă, necontencioasă, arbitrală, execuţională, precum şi în faţa oricăror organe judiciare, autorităţi şi instituţii cu atribuţii jurisdicţionale. În nota de fundamentare se reaminteşte că primarul general a fost împuternicit pe data de 8 decembrie 2020 să reprezinte CGMB în justiţie pentru o perioadă de 12 luni.