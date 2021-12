Autorităţile din Hunedoara vor declararea stării de alertă în județ, după ce firma de salubrizare a anunţat că nu va mai ridica gunoiul menajer din 61 de localităţi

"SC Brai-Cata SRL sistează, începând de azi, serviciile de salubrizare în Zonele 1 Brad, 2 Haţeg şi 3 Centru ale judeţului Hunedoara, fiind în imposibilitate de a presta acest serviciu, după ce Consiliul Judeţean Hunedoara a indisponibilizat prin poprire toate conturile bancare ale societăţii, ca urmare a neachitării redevenţei. De cealaltă parte, compania de salubritate are de încasat de la unităţile administrativ-teritoriale (UAT) din cele trei zone datorii cumulate în valoare totală de 13.986.645,27 de lei”, se arată într-un comunicat de presă al companiei de salubrizare.Într-un alt comunicat de presă, primarului municipiului Deva, Florin Oancea, arată că municipalitatea nu are restanţe către această firmă."Municipiul Deva nu are nicio restanţă financiară faţă de operatorul de salubritate. Mai mult, în cursul lunii noiembrie, Municipiul Deva a achitat facturile emise de către Brai-Cata pentru colectarea deşeurilor menajere produse de structurile din directa subordonare a Primăriei Municipiului Deva. (...) Cu privire la facturile emise de către operatorul Brai-Cata pentru gunoaiele menajere colectate generate de către persoane care nu au încheiat contracte, întrucât am apreciat că operatorul de salubritate nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, iar facturile emise nu au temei, U.A.T Municipiul Deva s-a adresat instanţei de judecată. Aşadar, municipiul Deva nu a generat această situaţie neplăcută atât pentru administraţia locală, cât şi pentru locuitorii municipiului, situaţie existentă la nivelul întregului judeţ, însă vă asigur că, împreună cu celelalte autorităţi implicate în soluţionarea acestei crize, vom găsi cât mai repede soluţii de rezolvare”, transmite primarul Florin Oancea.Duminică, la Prefectura Hunedoara a avut loc o întâlnire de urgenţă în care s-a discutat despre deblocarea acestei situaţii."La Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara a avut loc astăzi o întâlnire pentru a fi găsite soluţii în vederea deblocării situaţiei create de suspendarea prestărilor de servicii de salubrizare, pentru 61 localităţi hunedorene, anunţată de operatorul de salubritate, Brai-Cata. La discuţii au participat prefectul judeţului Hunedoara, Călin Petru Marian, subprefectul, Lorincz Szell, secretarul general al Instituţiei Prefectului, Marius Munteanu, conducerea Consiliului Judeţean Hunedoara şi reprezentanţii A.D.I. Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Hunedoara”, se arată într-un comunicat de presă, de duminică, al Prefecturii Hunedoara.Concluzia celor prezenţi la această şedinţă este că situaţia este deosebit de gravă, astfel că s-a luat în discuţie declararea stării de alertă."A.D.I.Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Hunedoara a solicitat Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă să adopte o hotărâre prin care, în cele 61 de Unităţi Administrativ Teritoriale afectate de suspendarea serviciilor de salubrizare, să fie declarată starea de alertă. În urma acestei solicitări, în această seară a fost convocat Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii, care a avut o primă întâlnire la sediul Instituţiei Prefectului. În urma raportului acestei comisii, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va solicita acordul Ministerului Afacerilor Interne pentru declararea stării de alertă. Imediat ce acesta va fi obţinut, printr-o hotărâre a C.J.S.U. Hunedoara va fi declarată stare de alertă pentru cele 61 de localităţi”, se mai arată în comunicat.Reprezentanţii Prefecturii Hunedoara adaugă că Unităţile Administrativ Teritoriale care fac parte din A.D.I. Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Hunedoara nu sunt responsabile de situaţia creată, astfel că A.D.I, conform statutului, urmează să ia toate măsurile ce se impun în vederea gestionării evenimentului cauzat de sistarea serviciilor de salubrizare în zonele 1 Brad, 2 Haţeg şi 3 Centru ale judeţului Hunedoara, eveniment ce prin amploare poate genera epidemii, respectiv poluări.Firma de salubritate Brai - Cata nu şi-a respectat obligaţiile contractuale nici în Timiş, în 2019, când aproximativ 60 de localităţi au rămas cu gunoiul neridicat. În cele din urmă, primăriile au reuşit să rezilieze contractele cu această firmă.