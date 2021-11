LIVEVIDEO Nicușor Dan: Dacă nu există acord în Consiliul General și nu se majorează tariful la gigacalorie, pierdem 1,5 milioane lei/zi

Principale declarații:







- am propus consilieriilor generali să majorăm prețul de la 164 lei la 280 lei;





- propunerea a venit în urma discuțiilor cu majoritatea din Consiliul General;





- colegii de la PNL și PMP o susțin, colegii de la USR și PSD deocamdată nu o susțin;





- vreau să fie clar, pînă CGMB stabilește tariful nou, bucureștenii vor plăti 164 lei pe gcal;





- ce a fundamentat propunerea de 280 lei: creșterea prețului la gaz, comparația cu bucureștenii cu centrală individuală, bucureșetnii din sistemul centralizat ar plăti mai puțin decât cei cu centrală individuală, dar mi s-a părut corect fiindcă este mai slabă calitatea serviciului furnizat de noi. Al treilea argument, nu s-a mai operat o creștere de tarif din 2011. În 2011, tariful total era 320, iar bucureștenii plăteau 164, iar pe prețul nou este 980 lei, bucureștenii ar plăti 164 lei, iar primăria restul, ceea ce este disproporționat;





- am comparat și prețurile aprobatedeja în țară. Înainte de scumpire prețurile erau între 200 și 280 lei, după scumpire între 350 și 500 lei;







- am solicitat sprijinul Guvernului și suntem încrezători că va sprijini Primăria Capitalei așa cum a sprijinit primăriile aflate în dificultate în noiembrie și dec. Noi vom fi în dificultate din ianuarie fiindcă avem un declaj de două luni. Trebuie să fie un efort comun între Primărie, Guvern și cetățeni;





- dacă nu există acordul în Consiliul General și vom rămâne la tariful de 164 lei, pierderea pe care municipiul București o va avea este de 320 lei, asta înseamnă că pentru lunile de iarnă, în fiecare zi în care noi nu majorăm tariful pentru populație pierdem 1,5 milioane lei/zi;





- îmi doresc ca discuțiile cu noul Guvern să fie cât mai rapide și majoritatea din CGMB să ia o decizie fiindcă 320 milioane lei pot fi investiți în alte lucruri care sunt benefice pentru viața oamenilor.







- taximetria, vom scoate 2700 de autorizații taxe care de-a lungul timpului au fost retrase de PMB. Aceste licențe vor fi atribuite în urma unei hotărâri de CGMB;





- ne vom exercita activitatea de control, nu e posibil ca taximetriști să facă preț;





- am pus modificările regulamentului de taxi în dezbatere publică până pe 10 ianuarie;





- azi pornim luminițele de Crăciun, nu am achiziționat alte luminițe, singurele costuri sunt cu montatul, circa 1 milion lei;





- tot azi dăm drumul târgurilor de Crăciun;







- am semnat contractul pentru repararea cesurilor care nu mai funcționau de ani de zile;





Întrebări de la jurnaliști





Câți bani ați obținut de la Guvern pentru subvenția gcal?

ND: Au fost mai multe discuții, fiindcă banii din fondul de rezervă nu ajungeau, au fost solicitări de 3 miliarde, au fost discuții să împărțin sumele cerute pe luni. Noi am solicitat ca toată suma necesară să ne fie virată în cursul anului 2022. Guvernul a alocat bani pentru chestiunile urgente, sunt primării care plătesc banii în avas.Acum sperăm, prin Asociația Municipiilor să avem cât mai repede o întâlnire cu noul Guvern, ca să ni se aloce cele 968 milioane lei, pt ianuarie-iunie 2022 facturare, noiembrie-aprilie consum real.





Când se va majora factura?

ND: Sperăm să avem în curând o majoritate în CGMB care să aprobe majoritate.







Ați decis să vă vaccinati?





ND: Am spus că trebuie să fac niște investigații. Am făcut investigațiile și săptămâna viitoare mă voi vaccina cu prima doză.