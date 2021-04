​BILANȚ 6 luni cu Nicușor Dan la Primăria Capitalei / Unde este noul București

Primele 6 luni cu Nicușor Dan la Primăria Capitalei au fost liniștite, comparat cu mandatul fostului primar Gabriela Firea, poate prea liniștite pentru gustul celor care așteptau ca schimbarea să se producă imediat. Până acum, cele mai importante realizări ale primarului Nicușor Dan sunt semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea cu fonduri europene a 210 km de rețea principală de termoficare -1,6 miliarde lei, și începerea lucrărilor de reabilitare a 13 km de rețea principală cu bani de la bugetul local. O decizie importantă este și începerea procedurii de desființare a celor peste 20 de companii municipale înființate de Gabriela Firea. Importantă a fost și suspendarea pe 1 an a PUZ-urilor de Sector care betonau sute de hectare de spațiu verde și construirea de blocuri între case, demolării unor clădiri de patrimoniu - Icoanei 2-8, Dionisie Lupu 39 și Știrbei Vodă 132.







Din păcate însă marile proiecte de investiții sunt în continuare blocate, iar orașul nu arată mai bine, ci mai rău, bulevardele principale sunt pline de gropi, marile parcuri sunt în paragină, în Piața Universității avem buruieni, trotuarele sunt în continuare blocate de mașini, iar anul acesta Primăria nu a stropit deloc de țânțari, deși suntem aproape de 1 mai, iar tratamentele trebuiau începute de 1 lună. Aceste lucruri sunt cauzate în mare parte de datoriile colosale lăsate de fosta administrație, peste 2,5 miliarde lei, dar și desființarea companiiilor municipale, aproape toate serviciile publice fiind delegate către acestea, iar în loc nu a mai fost pus nimic cel puțin deocamdată. Nicușor Dan a declarat de mai multe ori că de la începutul mandatului își petrece o bună parte din zi analizând ce datorii să plătească mai întâi din cele 2,5 miliarde lei astfel încât primăria să nu se blocheze.







Cele mai importante realizări

- termoficare





La finalul anului 2020, primarul Nicușor Dan a semnat contractul de finanțare - în baza documentației lăsate de fosta administrație - pentru reabilitarea cu fonduri europene a 210 km de rețea principală de termoficare - în total 1,6 miliarde lei. Lucrările nu vor începe însă în 2021 deoarece trebuie făcute licitațiile pentru desemnarea constructorilor.







În urmă cu câteva zile, Primăria Capitalei a scos la licitație și lucrările pentru reabilitarea a celor 40 de kilometri din rețeaua de termoficare, bucata promisă în 2021. Lucrările au o valoare totală estimată de 150 de milioane de lei + TVA, bani din fondurile Primăriei.







- suspendare PUZ-uri Sector







Pe 26 februarie 2021, majoritatea PNL-USR din Consiliul General, la propunerea primarului Nicușor Dan, a aprobat suspendarea cu 1 an a Planurilor Urbanistice Zonale pentru Sectoarele 2,3,4,5 și 6. Deși au fost contre între PNL și Nicușor Dan, primarul cerând suspendarea pe 2 ani, iar pe PNL pe 3 luni, după negocieri intense s-a ajuns la termenul de 1 an, agreat de ambele părți. Decicia este una foarte importantă pentru București, deoarece PUZ-urile de sector permiteau betonarea a zeci de hectare de spațiu verde și construirea de blocuri între case, și dă timp administrației locale să facă puțină ordine în haosul urbanistic. Problema este însă doar pe jumătate rezolvată, deoarece trebuie pus un nou regulament de construire în loc, unul sustenabil și de bun-simț, iar acest lucru se poate face prin noul PUG.







- salvarea unor clădiri de patrimoniu de la demolare







Sunt impresionante, cel puțin pentru iubitorii patrimoniului bucureștean, imaginile în care primarul Nicușor Dan merge discret pe șantier ca să oprească demolarea unor case de peste 100 de ani vechime și reușește să facă acest lucru deși lucrările erau autorizate de vechea administrație. În aceste șase luni primarul a reușit să oprească demolarea clădirilor de pe Icoanei 2-8 Dionisie Lupu 39 și Știrbei Vodă 132





Dionisie Lupu 39









Icoanei 2-8





- desființarea companiilor municipale





Pe 26 februarie 2021, majoritatea PNL-USR-PLUS din Consiliul General a aprobat dizolvarea companiei municipale Turistica București. În luna martie, PNL a inițiat un proiect de hotărâre privind desfiinţarea Companiei Managementul Transportului. Recent, Consilierii USR PLUS au depus un proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de dizolvare și lichidare a 16 dintre companiile municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea și PSD. Sunt vizate de dizolvare și lichidare voluntară prin acest proiect următoarele companii municipale: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București SA, Compania Municipală Consolidări SA, Compania Municipală Parking București SA, Compania Municipală Managementul Traficului București SA, Compania Municipală Medicală București SA, Compania Municipală Parcuri și Grădini București SA, Compania Municipală Agrement București SA, Compania Municipală Tehnologia Informației București SA, Compania Municipală Sport pentru toți București SA, Compania Municipală Managementul Transportului București SA, Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA, Compania Municipală Pază și Securitate București SA, Compania Municipală Imobiliară București SA, Compania Municipală Intreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA, Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București SA, Compania Municipală Cimitire București SA.





- PNRR





În luna martie, Primăria Capitalei a depus la Ministerul Fondurilor Europene pentru a obține finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență o listă de proiecte de 7 miliarde de euro.







Acestea vizează mobilitatea urbană - în special achiziția de tramvaie, extinderea liniilor de tramvai, modernizarea sistemului de termoficare - proiecte de 1 miliard de euro, amenajarea mai multor spații verzi - 900 milioane de euro, extinderea spitalelor, proiecte sociale.











- oprirea toaletărilor abuzive





Pe 21 aprilie, Nicușor Dan a oprit mai multe avize de toaletare. Oricum, aceste lucrări nu sunt permise în sezonul cald, după ce copacii intră în vegetație. Primăriile de sector aveau însă libertatea să toateteze după bunul plac.







- planul municipal de restaurare





Cele mai mari probleme

- cele două mari investiții în infrastructură din București - Pasajul Doamna Ghica și Prelungirea Ghencea- sunt blocate de toamna trecută. Inițial pentru că au fost poprite conturile municipalității din cauza datoriilor lăsate de fosta administrație, acum din cauză că bugetul pe anul 2021 nu a fost aprobat. Cele două șantiere sunt un coșmar pentru locuitorii din zonă și o sursă de poluare. Din lipsa banilor, inițial, rimarul Nicușor Dan a vrut să dea șantierul de la Doamna Ghica către o altă instituție - Compania Națională de investiții sau Primăria Sectorului 2 ca să finalizeze lucrarea, dar asta însemna foarte mult timp pierdut. Până la urmă soluția salvatoare a fost asocierea cu Primăria Sectorului 2 și continuarea lucrării cu compania municipală care are atribuit contractul de execuție. Municipalitatea vrea să aloce din bugetul pe 2021 circa 39 milioane lei , iar Primăria Sectorului 2 - 30 milioane lei. La Prelungirea Ghencea, lucrarea va fi continuată de municipalitate, iar în bugetul pe 2021 a fost propusă alocarea a 47 milioane lei.















- marile parcuri din oraș și spațiile verzi sunt pline de buruieni și cu iarba netunsă, inclusiv în rondul de la Universitate. De acestea se ocupau două companii municipale, dar nu o mai fac deoarece vor fi desființate. De îngrijirea parcurilor și a spațiilor verzi trebuie să se ocupe Administrația Lacuri Parcuri și agrement, dar majoritatea angajaților de la această companie a fost trecută la companiile municipale, astfel că s-a ajuns la un blocaj.























- în câteva zile intrăm în luna mai, dar Primăria Capitalei nu a făcut niciun tratament pentru combaterea țânțarilor. În fiecare an, în luna aprilie, se făceau tratamentele larvare, iar în vară ieșeau mult mai puțini țânțari. Fără aceste tratamente, orașul va avea probleme serioase la vară. Activitatea de combatere a țânțarilor și șobolanilor era făcută de Compania Municipală Ecoigienizare are datorii de circa 12 milioane lei și se află în insolvență, iar angajații sunt în somaj tehnic începând cu data de 01.02.2021. Municipalitatea nu a organizat până acum proceduri de achiziție pentru desemnarea unui operator privat. HotNews.ro a solicitat Primăriei Capitalei încă de pe 25 martie informații referitor la acest subiect, dar nu am primit răspuns.







- mulți dintre votanții primarului Nicușor Dan așteptau ca acesta să elibereze trotuarile de mașinile parcate neregulamentar, măcar să ai 1 metru pe trotuar ca să poți trece în siguranță. Acest lucru nu s-a întâmplat, parcările Primăriei Capitalei unde tariful este 10 lei pe oră fiind în continuare goale, iar trotuarele de pe străzile din centru pline de mașini. Edilul nu a venit nici măcar cu un plan sau declarații în acest sens.







- scandalul cu USR-PLUS





La ultima ședință de Consiliu General, consilierii USR-PLUS nu au votat bugetul orașului propus de Nicușor Dan, astfel că acesta nu a fost aprobat. Consilierii USR au motivat că veniturile sunt ”umflate”, acestea fiind de aproape 7 miliarde lei în condițiile în care în anii trecuți s-au încasat maxim 4,5 miliarde lei. De asemenea, l-au acuzat pe Nicușor Dan ca nu a început reforma în spitalele din administrare.







”Azi, în ședința Consiliului General, bugetul Primăriei Municipiului București pentru 2021 nu a obținut numărul de voturi necesare. Sunt total nemulțumit că începerea investițiilor și plata datoriilor riscă să întârzie, iar asta din motive greu de înțeles pentru oricine. Eu am propus un buget, care a fost dezbătut timp de șase săptămâni cu partenerii din grupurile PNL, PMP și USR PLUS și aveam toate motivele să cred că lucrurile merg în direcția bună. Acum însă, consilierii generali USR PLUS au decis să nu mai susțină bugetul, el obținând doar voturile PNL și PMP în ședința de azi. Având în vedere această situație, aștept de la USR PLUS propria variantă de buget, care să respecte pe deplin obiectivele de investiții deja discutate, viziunea de dezvoltare pe care o susținem împreună și dorințele bucureștenilor și, în același timp, să nu arunce Primăria Capitalei în incapacitate de plată”, a declarat Nicușor Dan după ședință.







Dincolo de aceste declarații, scandalul a pornit de la faptul că Nicușor Dan nu a delegat dreptul de semnătură viceprimarului Horia Tomescu (USR-PLUS) atunci când i-a fost delegată coordonarea Administrației Spitalelor, ALPAB etc.















Concluzii



Nicușor Dan a primit de la Gabriela Firea o primărie cu datorii curente de 2,5 miliarde lei, aproape jumătate din bugetul real al instituției, peste 20 de companii municipale cu datorii de 560 milioane lei și circa 19.000 de angajați , aproape toate serviciile publice delegate către aceste societăți. Desființarea companiilor a complicat și mai mult situația deoarece într-un timp atât de scurt nu se pot face achiziții publice, iar o parte dintre serviciile delegate către companii au rămas în aer - deratizare, dezinsecție, asfaltare gropi, întreținere spații verzi.





În primele șase luni noul primar a ales să se ocupe de una dintre cele mai mari probleme ale bucureștiului - termoficarea - de haosul urbanistic din oraș, de desființarea companiilor municipale, niște găuri negre în bugetul municipalității, și de ținerea primăriei pe linia de plutire din punct de vedere financiar - la modul simplist, să găsească bani ca să plătească factura la curent și salariile funcționarilor. Sunt lucruri care nu prea se văd, dar în timp vor produce o schimbare majoră în sistem.







Însă acest lucru nu a fost suficient deoarece orașul arată acum mai rău decât l-a lăsat vechea administrație - gropi, buruieni, țânțari, șantiere blocate - iar oamenii așteaptă să vadă că se mișcă ceva.





Este vital ca proiectele de investiții aflate în execuție să fie finalizate și este vital altele noi să înceapă, fiindcă în acest moment, de exemplu, Galațiul are mai multe investiții decât Bucureștiul, capitala României, ceea ce este trist pentru noi.







De asememenea, este vital ca orașul să fie bine gospodărit - străzile să fie asfaltate și marcate, spațiile verzi îngrijite, să nu ne mănânce țânțarii și șobolanii, să putem merge civilizat pe trotuare, iar asta depinde în bună măsură de gestionarea parcărilor publice.







O altă problemă este sandalul cu USR-PLUS, care nu a votat la ultima ședință de Consiliu General bugetul propus de primar din cauza faptului că acesta ar fi umflat, iar veniturile majorate cu aproape 2 miliarde lei, dar și din cauza faptului că Nicușor Dan nu a delegat dreptul de semnătură viceprimarului USR-PLUS Horia Tomescu, ca acesta să poată demite directorii de la Administrația Spitalelor/spitalele din subordine și face angajări fără semnătura primarului. Astfel ajungem în mai cu toate proiectele de investiții blocate, iar dacă până pe 7 mai problema nu se rezolvă, Primăria nu va primi cotele defalcate din impozitul pe venit de la Guvern și poate intra în incapacitate de plată.Pe 9 februarie, primarul Nicușor Dan anunța că Primăria Capitalei a început lucrările de modernizare a rețelei de termoficare programate pentru 2021, cu un segment de 13 km din Rahova. Acesta este unul dintre cele cinci tronsoane programate pentru 2021, care însumează 53 km, valoarea investiției fiind de 300 milioane lei, bani de la bugetul local.Totuși, va fi nevoie de cel puțin doi ani și reabilitarea a peste 200 de km de rețea ca să se vadă o imbunătățire în calitatea servicului oferit cetățenilor.”Pentru a proteja vegetația din București și a respecta dreptul bucureștenilor la un aer curat, am oprit avizele de toaletare pentru câteva sute de arbori. Au fost multe abuzuri de-a lungul timpului în contextul acestor toaletări și nu vreau ca ele să mai aibă loc. Decizia a intrat în vigoare ieri, deci din 21 aprilie astfel de intervenții asupra copacilor vor fi absolut punctuale. Oricum, în mod obișnuit, în această perioadă de vegetație nu se fac toaletări decât punctual, acolo unde există vegetație uscată și poate fi un pericol pentru cetățeni sau pentru mediu. Până în sezonul de iarnă când sunt permise astfel de acțiuni, vom organiza Direcția de Mediu din Primăria Capitalei, astfel încât avizele de intervenție asupra vegetației să fie corect justificate, iar monitorizarea avizelor emise să fie atent făcută”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică, la începutul lunii aprilie, Programul Municipal de Restaurare. Principala prevedere este ca proprietarii de imobile monument istoric sau aflate în zonele protejate, indiferent de regimul de proprietate - public sau privat - vor fi restaurate pe cheltuiala municipalității, apoi redate proprietarilor. Daca sunt înstrăinate în 10 ani după restaurarea prin acest program, proprietarii trebuie să dea banii înapoi. Rămâne de văzut în ce formă va fi aprobat, iar dacă lucrurile merg bine, ușor-ușor am putea scăpa de clădirile dărăpânate din centrul orașului.. De obicei, asfaltarea gropilor începea în luna martie, însă acum suntem în luna mai și nu s-a făcut nimic. De ce? Lipsa banilor, dar și desființarea companiilor municipale și transferul activității către Administrația Străzilor, care se confruntă însă cu lipsa de personal, o parte dinytre angajați fiind transferați la companiile municipale. Primăria Sectorului 6 și Primăria Sectorului 3 au dat o mână de ajutor și au început să astupe gropile de pe raza administrativă însă este insuficient.este în continuare blocată. Nicușor Dan declara la începutul anului că Primăria Capitalei va semna în curând contractul cu Astra Vagoane pentru livrarea a 100 de tramvaie noi, însă suntem la final de aprilie și problema nu a fost rezolvată.”Ne pregătim să semnăm contractul cu Astra pentru 100 de vagoane, 100 de tramvaie, este un contract pe bani europeni, 840 de milioane de lei, deci aproape 200 de milioane de euro. Faptul că nu l-am semnat până la acest moment e o problemă care vine din fosta administraţie, dacă fosta administraţie nu ar fi insistat cu firma turcească, în mod ilegal, aşa cum a stabilit definitiv Curtea de Apel, noi am fi început să avem tramvaie în Bucureşti azi. Pentru că s-au scurs nişte ani de la momentul ofertei şi pentru că preţurile au crescut e nevoie de nişte discuții tehnice pentru ca acest contract să poată să fie onorat de către Astra Arad. Acesta este motivul pentru care nu l-am semnat până în acest moment. Astra Arad a reînnoit scrisoarea de garanţie, deci putem s-o semnăm în orice moment în care agreăm, e foarte important să semnăm pentru că sunt nişte bani europeni pe care trebuie să-i cheltuim pe toţi până în 2023”, a declarat Nicușor Dan în ianuarie 2021.Nici viceprimarul PNL Stelian Bujduveanu nu a primit drept de semnătură când a primit coordonarea instituțiilor. Astfel, cei doi nu pot demite singuri directorii de la Administrațiile pe care le coordonează și face numiri noi, ci au nevoie de acordul primarului general.În 6 luni noul București nu poate fi scos din pălărie, este o perioadă de reorganizare și de turnare a temeliei pe care acesta va fi construit, dar în paralel primarul trebuie să se ocupe și de buna gospodărire a orașului. Oamenii așteaptă rezultate și soluții, nu un oraș în paragină. În mod real ne putem aștepta la sschimbări serioase cam după 2 ani de mandat, dar lucrurile care țin de funcționarea normală a orașului trebuie făcute încă din prima zi de mandat.Din punct de vedere politic, este important ca Nicușor Dan să beneficieze de usținerea coaliției PNL -USR-PLUS în Consiliuul General, deoarece fără votul Consiliului primarul nu poate face mare lucru. Este vital atât pentru PNL cât și pentru USR ca Nicușor Dan să livreze, iar cele două partide să respecte promisiunea din campania electorală, că facă ”politică altfel”. Certurile inspirate din curtea școlii nu își au locul, iar problemele trebuie rezolvate la masa negocierilor, nu cu poalele în cap și pe spinarea bucureștenilor. În caz contrar, la următoarele alegeri, PSD va reveni la Primăria Capitalei, iar oamenii își pierd și ultima speranță că poate fi mai bine, lucru care se va vedea dramatic în prezența la vot.