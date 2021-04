EXCLUSIV Companiile municipale inființate de Gabriela Firea au datorii către furnizori, ANAF și asigurările sociale de peste 560 de milioane de lei / Topul datornicilor

Situația datoriilor companiilor municipale

Compania Municipală Agrement - datorii de 1,827 milioane lei





La data de 31.12.2020, compania înregistra către furnizori datorii neachitate de circa 391.000 lei, printre care: 488 lei Apa Nova, 991 lei Orange, 143.000 lei Compania Municipală Publicitate, 80.000 360 Revolution, 15.982 - Compania Municipală Eco Igienizare samd. Pe lângă datoriile la furnizori, compania mai are și datorii la stat de 1.436.102 lei. Detaliat, nu a plătit impozit pe profit - 73.318 lei, TVA - 466.000 lei și contribuțiile sociale ale angajaților la bugetul de stat. Potrivit raspunsului transmis de municipalitate, aceste datorii au fost eșalonate pe un an. ”La momentul de față compania nu se află în nicio procedură de executare silită”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.







Compania Municipală Dezvoltare Durabilă - 8,3 milioane lei





Compania Municipală Ecoigienizare - 12,1 milioane lei





Compania Municipală Energetica Servicii - circa 7 milioane lei





Compania Municipală Iluminat Public - 24,3 milioane lei





Compania Municipală Imobiliara





Compania Municipală a transmis că nu înregistrează datorii mai vechi de 30 de zile la data de 31.12.2020.







Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde - 49.000 lei





Compania Municipală Managementul Traficului - 14,7 milioane lei





Compania Municipală Managementul Transportului - 3,5 milioane lei





Compania Municipală Medicala - 3 milioane lei





Potrivit datelor transmise, la data de 31.12.2021 compania înregistra datorii de circa 3 milioane lei către ANAF și circa 267.000 lei către furnizori. Compania are contul deschis la Trezorerie poprit din cauza datoriilor la ANAF.







Compania Municipală Parcuri și Grădini - 0





Compania Municipală Parking - 410.000 lei





Compania Municipală Pază și Securitate - 18,2 milioane lei









Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat - 0





Compania Municipală Publicitate și Afișaj - 7,3 milioane lei





Potrivit datelor transmise, la data de 31.01.2020, compania avea datorii de circa 7,3 milioane lei din care 6,9 milioane lei la furnizori.





Compania Municipală Sport pentru Toți - 5 milioane lei





Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje - 7,4 milioane lei





Potrivit datelor furnizate HotNews.ro, compania are datorii de 14 milioane lei: 7.451.086 lei la furnizori; 4.985.865 lei -contribuții la bugetul de stat; 1.568.076 lei - salarii restante. Compania se află în insolvență.Compania are mai multe titluri executorii pentru recuperarea datoriilor de către METABET CF S.A., S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL.







Compania Municipală Tehnologia Informației - 7,1 milioane lei





Compania Municipală Termoenergetica - 390 milioane lei.







Potrivit datelor furnizate HotNews.ro, compania are datorii de circa 390 milioane lei. La bugetul de stat datoriile sunt de circa 44,4 milioane lei, la bugetul local - 12,6 milioane lei, laasigurările sociale - 42,7 milioane lei, iar datoriile comerciale sunt de 289 milioane lei. Pentru datoriile la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale a fost cerută eșalonarea la plată pe 12 luni, începând cu 15 martie 2021.







Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane - 48,4 milioane lei





Potrivit datelor furnizate HotNews.ro, compania are datorii de circa 48.460.193,32 lei. Acestea sunt doar datoriile la furnizori. Cele către ANAF, dacă există, nu ne-au fost comunicate.







În afară de datoriile menționate mai sus, societatea are de achitat angajaților salarii restante de peste 4 luni de zile. Reprezentanții companiei nu au precizat despre ce sumă este vorba.







Proiect de desființare a companiilor





Companii deja desființate





La finalul anului 2020, compania avea datorii de 8.297.065 lei. Dintre acestea, 4.247.313 la stat și 1.135.514 către furnizori. Cele mai mari datorii către furnizori sunt: aproape 500.000 lei la Apa Nova, 116.000 lei la CEC SOLUTIONS SRL, 140.000 lei la Pragma Computers SRL și la Traffic Audit Consulting.Compania Municipală Eco Igienizare București nu a răspuns invocând că angajații sunt in somaj tehnic incepand cu data de 01.02.2021 . Potrivit informațiilor obținute pe surse de HotNews.ro, la finalul anului 2020 compania avea datorii de 12, 1 milioane lei (furnizori, bugetul de stat) și se află în insolvență. Compania are de încasat de la Primăria Capitalei peste 19 milioane lei pentru serviciile prestate - combatere țânțari și șobolani.La 31.01.2021, compania avea datorii de 3.350.079 către furnizori și circa 3,6 milioane lei la bugetul de stat. ”Precizăm că aceste creanțe au apărut ca urmare a neîncasării facturilor emise către Primăria București și către alte instituții pentru care compania a prestat servicii. Cuantumul facturilor neîncasate este de peste 38 milioane lei, din care Primăria București - circa 37 milioane lei”, au transmis reprezentanții companiei municipale. Aceștia spun că nu există acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor sau cereri de executare silită.La data de 16.02.2021, compania avea datorii de 24,360,911 și facturi de încasat de circa 29,3 milioane lei.Potrivit datelor transmise de companie, la data de 5 martie 2021 avea datorii de circa 49.000 lei.Potrivit datelor transmise, la data de 26.02.2021 compania înregistra datorii de circa 10 milioane lei către furnizor, 3,5 milioane lei către bugetul de stat și salarii restante de 1,222.548 milioane lei. Compania nu este executată silit.Potrivit datelor transmise, la data de 31.12.2021 compania înregistra datorii de circa 3.547.532 la furnizori, bugetul de stat și salariile angajaților.Potrivit datelor transmise, compania nu are datorii și nu există titluri executorii.Potrivit datelor transmise, compania are datorii de circa 410.000 lei din care 329.000 lei la BCR - rată credit.Potrivit datelor transmise, compania are datorii de circa 18,2 milioane lei, din care: circa 32.000 lei chirie sediu, 30.000 furnizori servicii, circa 1,3 milioane lei drepturi salariale, 10,2 milioane lei asigurări sociale, circa 3,5 milioane lei TVA, 1,57 milioane lei impozit salarii și 865.000 lei fond handicap. Compania are un titlu executoriu pentru suma de 148.821 lei și penalități de întârziere de 105.164 lei către Beja Aequitas din iunie 2020.Compania Municipală a transmis că nu înregistrează datorii mai vechi de 30 de zile la data de 31.12.2020.Potrivit datelor transmise, la data de 3 martie 2020, compania avea datorii de circa 5 milioane lei din care 3,8 milioane lei datorii către Primăria Capitalei pentru un împrumut accesat.Potrivit datelor furnizate HotNews.ro, compania are datorii de 3,3 milioane lei la furnizori și 3,8 milioane lei la bugetul de stat (ANAF, CAS, CASS etc).”În ceea ce privește titlurile executorii precizăm faptul că în prezent există un titlu executoriu instituit de unul dintre creditorii societății noastre, același creditor având instituită și măsură sechestrului asigurător pe toate bunurile mobile și imobile deținute de societate precum și pe conturile societății, însă ne așteptăm că pe viitor să existe multe alte titluri executorii având în vedere faptul că în momentul de față există pe rolul instanțelor judecătorești peste 20 de litigii având că obiect: ordonanțe de plata, executare contracte administrative, pretenții, drepturi bănești, introduse atât de creditorii societății cât și de foști salariați, numărul acestor litigii crescând de la o zi la altă, iar în afară de litigiile mai sus menționate, societatea are primite în momentul de față peste 39 de somații de plata care, la expirarea termenului de 15 zile de la comunicare, se pot transformă în litigii, numărul acestora crescând de la o zi la altă”, au transmis reprezentanții companiei.Aceștia dau vină pentru situația în care se află pe faptul că Primăria Capitalei nu a mai făcut plăți.”Precizăm faptul că situația în care se află în prezent societatea se datorează faptului că Primăria Municipiului București nu a mai efectuat plăti aferente facturilor emise și acceptate la plata pentru lucrările efectuate de TCMB de mai bine de 6 luni de zile, aducând societatea într-o situație financiară critică”, se mai arată în răspuns.Consilierii USR PLUS din Consiliul General al Municipiului București au depus un proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de dizolvare și lichidare a 16 dintre companiile municipale înființate de fostul primar Gabriela Firea și PSD.Sunt vizate de dizolvare și lichidare voluntară prin acest proiect următoarele companii municipale: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București SA, Compania Municipală Consolidări SA, Compania Municipală Parking București SA, Compania Municipală Managementul Traficului București SA, Compania Municipală Medicală București SA, Compania Municipală Parcuri și Grădini București SA, Compania Municipală Agrement București SA, Compania Municipală Tehnologia Informației București SA, Compania Municipală Sport pentru toți București SA, Compania Municipală Managementul Transportului București SA, Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA, Compania Municipală Pază și Securitate București SA, Compania Municipală Imobiliară București SA, Compania Municipală Intreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA, Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București SA, Compania Municipală Cimitire București SA.„Companiile au funcționat ca niște samsari de bunuri și servicii și au angrenat un veritabil carusel al furtului. Au cumpărat scump prin încredințare directă de la tot felul de clienți politici și au vândut chiar și mai scump către Primărie și instituțiile din subordine”, a declarat Ana Ciceală, consilieră municipală a Alianței USR PLUS.Pe 26 februarie 2021, majoritatea PNL-USR-PLUS din Consiliul General a aprobat dizolvarea companiei municipale Turistica București. În luna martie, PNL a inițiat un proiect de hotărâre privind desfiinţarea Companiei Managementul transportului."PNL închide a doua companie municipală prin iniţierea unui proiect de hotărâre de Consiliu General, rămânând fidel angajamentului pe care l-a luat faţă de bucureşteni. Vom opri risipa banilor publici. Aceste companii deja constatăm din primele informaţii, pe care le putem accesa prin consilierii generali prezenţi în AGA ale acestor companii, că acolo s-a făcut cu adevărat un jaf al banilor bucureştenilor şi trebuie să oprim acest jaf. Suntem determinaţi, în pofida tuturor presiunilor şi încercărilor actualilor directori şi şefi din aceste companii de a-i menţine în funcţie de a le menţine activitatea, deşi ştiu foarte bine că nu au muncit sau că au cheltuit banii bucureştenilor pentru orice altceva mai puţin pentru creşterea calităţii serviciilor, să închidem aceste companii şi să dăm posibilitatea oricărui antreprenor din Bucureşti sau din ţară să depună oferte, în mod transparent, la Primărie pentru desfăşurarea de activităţi care au fost până acum prestate de aceste companii", a declarat Violeta Alexandru, într-o conferinţă de presă.