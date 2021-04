"Primăria Capitalei alocă peste 50 de milioane lei pentru repararea străzilor din București / Viceprimar: Sper ca până la finalul anului să arate ca în occident"

Viceprimarul Stelian Bujduveanu, responsabil de infrastructura de transport, a declarat pentru HotNews.ro că Primăria Capitalei face în acest moment inventarul gropilor din carosabil, iar în luna mai, imediat după aprobarea bugetului, va începe plombarea lor și trasarea marcajelor rutiere.







Stelian Bujduveanu Foto: Facebook

Pentru început mentenanța străzilor și semafoarelor va fi făcută de Administrația Străzilor, însă se pregătește externalizarea serviciului printr-o licitație.







Acesta promite că până la finalul anului marile bulevarde vor arăta decent din acest punct de vedere.







”Sper ca până la finalul anului să avem cea mai mare parte din toate bulevardele și străzile circulate intens să arate ca în occident. O să începem cu un proiect pilot, pentru că așteptăm din partea Direcției de Transporturi o propunere de coloristică pentru marcajele pe care le vom face în municipiul București, așa cum și alte orașe au pista de biciclete într-o culoare, trecerea de pietoni în alta. Planul nostru este ca până la finalul anului să se vadă schimbarea în Municipiul București”.







”O parte dintre banii prevăzuți în acest an pentru Administrația Străzilor se duc pe datoriile de anul trecut, lăsate de fosta administrație, 41 milioane lei, iar cealată parte, 54 milioane lei, se duc pentru reparații străzi în tot Bucureștiul, începând de la gropile de pe străzile aflate în administrarea Primăriei Capitalei, la trotuare, marcaje rutiere, semaforizare, tot ce înseamnă infrastructură de transport. Ne propunem să începem de luna viitoare, imediat după aprobarea bugetului, că ne și ajută restricțiile impuse noaptea în contextul pandemiei și sperăm să se vadă o schimbare, fiindcă în ultimii 3 ani nu s-a investit aproape deloc în infrastructura rutieră”, a declarat viceprimarul Stelian Bujduveanu pentru HotNews.ro.”Pentru astuparea gropilor avem două opțiuni. Prima, vom merge cu Administrația Străzilor pentru a rezolva urgențele, deja am început inventarierea gropilor, și pentru anul acesta vom pregăti un acord-cadru cu operatori privați pentru întreținerea anuală a străzilor. Știți că procedura de licitație este foarte lungă, și facem cu forțe proprii începând de luna viitoare tot ce este urgent, pe inelul central, pe traseele circulate intens, și în paralel dăm drumul la licitație pentru acordul-cadru. Marcajele sunt de două tipuri, cele cu vopsea normală și cele cu vopsea termoplast, care nu se șterge, pe înțelesul tuturor. Astăzi, Administrația Străzilor nu are capacitatea de a folosi vopseaua termoplast și unde se fac reparații și trebuie marcaje, vom merge deocamdată cu vopsea normală. Dar nu dorim să aplicăm această soluție pe termen lung și avem prins în buget să achiziționăm și utilaj nou pentru aplicarea vopselei termoplast și încercăm să găsim în interiorul Administrației Străzilor acea rețetă pentru a face aceste parcaje prin forțe noastre. După ce se termină licitația, vom externaliza, noi nu avem cum să asigurăm mentenanța străzilor, a semafoarelor, să facem marcaje în tot Bucureștiul doar cu Administrația Străzilor”, a explicat Bujduveanu.Dincolo de mentenață, în bugetul din acest an al Administrației Străzilor mai sunt prevăzute circa 13 milioane lei pentru ”Execuție și modernizare intersecții semaforizate HCGMB 40/2018 ”, care prevede introducerea în sistemul inteligent de management al traficului a arterelor: Colentina, Camil Ressu, Theodor Pallady, 13 Septembrie, bd. Ghencea, Calea Griviței, Bucureștii Noi și Șos Giurgiului.Administrația Străzilor are circa 350 de angajați, cheltuielile de personal fiind de circa 22 milioane lei.