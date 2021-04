Primarul Robert Negoiță schimbă din nou bordurile din Sectorul 3: „Cele vechi arată oribil, au fost o soluție nefericită. Astea noi sunt făcute de noi și se compară cu cele de granit”

Borduri noi in Sectorul 3 in locul celor rosii

Primarul Robert Negoiță schimbă bordurile roșii din Sector, puse tot de el începând din 2014 și până în urmă cu 2-3 ani. Primarul spune acum că acestea au fost o soluție nefericită, s-au degradat și arată oribil. Edilul spune că noile borduri sunt produse de una dintre societățile primăriei și că vor rezista zeci de ani.



































”Le schimbăm fiindcă a fost o soluție nefericită și pentru că arată oribil. În viață mai și greșim. Iar noi avem acum o soluție mult mai drăguță și mai durabilă și mai prietenoasă cu mediul. Cele vechi arată foarte rău, sunt degradate. Au vreo 7-8 ani cele vechi, totuși. Multe au fost accidentate. Ele au fost reabilitate cât au fost în garanție, apoi le-am lăsat așa. Nu mai îmi plac cum arată. Venim cu o nouă generație”, a declarat Robert Negoiță pentru HotNews.ro.







Edilul spune că nu le va schimba în tot sectorul, iar prețurile nu sunt mari deoarece sunt produse de societatea primăriei, care are o fabrică de pavele.







”Nu le schimbăm neapărat în tot Sectorul, dar unde trebuie schimbat, schimbăm cu varianta asta. Nu vom investi foarte mulți bani, că le producem noi, la societatea noastră. Ne costă doar betonul și mâna de lucru. Cumpărăm doar ciment. Astea pe care le punem noi sunt ca rezistență foarte apropiate de granit. Designul a fost făcut de arhitecți. Și bordurile de granit au o problemă. Noi le-am făcut pe cele noi în așa fel încât să nu mai ajungă asfaltatorii la ele și să le strice. Asta e principala problemă la cele de granit, se deplasează, ale noastre sunt mult mai stabile, și atunci când se schimbă asfaltul le ating cu freza și le distrug. Noi am făcut o margine care să reziste, dacă dau cu freza în ele, distrug freza. Eu cred că vor rezista cele noi zeci de ani, sunt altă calitate, sunt făcute în laborator, nu turnate la fața locului, le-am testat la îngheț-dezgheț în laborator și în teren. Le-am schimbat toamna trecută pe Fizicienilor. Să mergeți să vedeți cum arată”, a mai spus Robert Negoiță.







Bordură mică din beton - 9.000 ml; Bordura are următoarele dimensiuni: Lungime: 500mm. Lățime: 195mm. Grosime:250mm, culoare gri;

Bordură mare din beton B6 – 15.000 ml; Bordura are următoarele dimensiuni: Lungime: 500mm. Lățime: 100mm. Grosime:150mm, Culoare gri;

Bordură roşie – 10.000 buc; Bordura are următoarele dimensiuni: Lungime: 500mm. Lățime: 200mm. Grosime:300mm

Bordură curbă roșie - 5.000 buc; Bordura are următoarele dimensiuni: Lungime: 195mm (baza mică), 273(baza mare), Lățime: 200mm. Grosime:300mm.





Primarul spune însă că bordurile care au fost puse/vor fi puse în Sector sunt de la societatea Primăriei.







Cum explica în 2014 primarul Robert Negoiță de ce a pus celebrele borduri roșii:







Acesta era de părere că indiferent de culoarea aleasă, tot ar fi existat critici.







"Am avut de ales între a pune obișnuitele betoane gri și aceste diafragme colorate, care să aducă mai mult dinamism felului în care arată Sectorul 3. Știu că orice culoare aș fi ales împreună cu echipa de arhitecți cu care mă consult, ar fi existat voci care să o conteste. Dar nu mă deranjează, ba chiar mă ajută să îmi scrieți sau trimiteți fotografii cu lucrări la care execuția vi se pare că lasă de dorit. Astfel, eu pot să cer verificarea lucrării și eventual refacerea ei. Acolo unde se va dovedi că firma nu a înțeles corect planul sau a executat greșit lucrarea, va suporta refacerea acesteia din propriul buzunar", a mai spus primarul sectorului 3.

Primăria Sectorului 3 a lansat în sistemul electronic de achiziții publice un anunț prin care își exprima dorința de a încheia un acord-cadru pe 2 ani, în valoare de 766.700 lei pentru achiziția de borduri. Termenul limită pentru depunerea ofertelor era 15 martie.Este vorba despre 4 tipuri de borduri din beton, printre care și borduri roșii:"De ce am înlocuit bordurile cu diafragme? De ce sunt așa de înalte? De ce sunt colorate?”, sunt întrebările pe care le primesc despre lucrările de modernizare din sector. Am pus diafragme în locul bordurilor duble, suprapuse, printre care creștea iarbă și erau inestetice. De asemenea, am înlocuit bordurile care delimitează scuarurile și care s-au degradat în timp, lăsând noroiul din zona cu spațiu verde să se scurgă pe șosea. Și tot cu ajutorul diafragmelor îi vom împiedică pe șoferii care parcau pe spațiul verde să o mai facă de acum înainte. Cu aceste diafragme am delimitat și aleile principale de spațiul verde dintre blocuri. Prin gardurile fără o baza solidă de beton și adesea îndoite și ruginite, noroiul se scurgea cu ușurință pe alei. Că să prevenim toate situațiile descrise mai sus, era nevoie ca diafragmele să fie înalte. Altfel, ar fi fost ineficiente și, din nou, trecute cu ușurință cu vederea de către șoferi. În plus, aceste diafragme sunt din beton, care e cel mai rezistent material din construcții, așa că vor avea o durata foarte lungă de viață", explica Negoiță.