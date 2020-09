Gabriela Firea, pe pagina de Facebook: Este ultima mea intervenție în calitate de primar general / Nu am ce să-mi reproșez, doar poate că am vrut să fac prea multe

Gabriela Firea a avut luni, pe pagina de Facebook, ultima reacție în calitate de primar general, după ce alegerile au fost câștigate de candidatul dreptei, Nicușor Dan. Aceasta a spus că nu are ce să-și reproșeze, doar ”poate că a vrut să facă prea multe”, iar ceea ce a făcut rămâne și nu poater fi demolat. Firea a dat vina pentru eșecul de duminică pe faptul că stânga nu s-a unit și a fost trădată de oameni din propria familie politică.











Principalele declarații

Prețuiesc fiecare vot și îl port în suflet, promit să nu vă dezamăgesc niciodată. De când am ajuns la Primărie și până acum am deblocat multe proiecte.

Ce nu se poate demola sunt faptele, nimeni nu poate demola spitalul Gomoiu sau Foișor, podul Ciurel, supralărgirea de la Fabrica de Glucoză ”, a mai spus aceasta.

Sper sa ducă la bun sfârșit spitalul metropolitan, Prelungirea Ghencea, Park&Ride Pantelimon, pasajul Doamna Ghica, sper să nu fie un șantier abandonat, să fie finanțat în continuare.

În consiliul General majoritatea va fi asgurată de alianța de dreapta. Cred că până la urmă e mai bine așa, dacă aș fi primit un al doilea mandat ar fi fost aproape imposibil de exercitat fiindcă nu aveam o majoritate în CGMB.

Nu am ce să-mi reproșeaz doar poate că am vrut să fac prea multe dintr-o dată. Las aici proiecte în valoare de 1 miliard de euro fonduri europene, trebuie atrași banii.

Este cinic ce au făcut cei de la guvernare, care au ținut în revizie CET-urile și nu au livrat apă la presiune normală, totul ca să îl ajute pe contracandidatul meu.

De ce am pierdut? Sunt aproape 5 procente diferență. Acum 4 ani am câștigat cu 12 puncte diferență. A fost un cumul de factori. Dreapta s-a unit, au susținut un singur candidat. Centrul-stânga nu s-a coagulat, am fost dezbinați și nu din vina mea. Oameni care ar fi putut să pună umărul au făcut tot ce a ținut de ei să mă lovească, cot la cot cu adversarii mei. Dacă de la inamici accepți mai ușor critici, când cei din familia ta politică te lovesc pe la spate e mai dureros.

”Am venit azi la primărie, am discutat cu consilierii, cu angajații, le-am urat mult succes în continuare. Am predat toate documentele care erau la cabinet. Vreau să las lucrurile în ordine pentru că așa mi se pare normal. Am ținut să am această ultimă intervenție în calitate de primar general”, a declarat Firea.