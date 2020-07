GALERIE FOTO Vila Ivanovici din Băile Govora, lăsată în paragină de peste 15 ani, ar putea fi salvată de o inițiativă cetățenească

Vila Ivanovici din Băile Govora, un superb monument istoric lăsat în paragină de peste 15 ani, ar putea fi salvată de o inițiativă cetățenească. Doi arhitecți pasionați de patrimoniu și istorie - Radu Tîrcă și Ștefania Hîrleață- au făcut proiectul pentru punerea în siguranță a clădirii și au ajutat Primăria, proprietarul imobilului, să depună proiectul pentru obținerea banilor necesari lucrărilor de la Institutul Național al Patrimoniului, circa 200.000 lei. Pentru a asigura cofinanțarea, încă 20.000 lei, arhitecții organizează tururi ghidate, experiențe gastronomice, degustări de vin în schimbul donațiilor.

















Pe 1 august, Institutul Național al Patrimoniului va anunța câștigătorii apelului de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice, iar dacă proiectul este câștigător, până la 1 noiembrie lucrările de punere în siguranță trebuie terminate.





Radu Târcă spune că și în cazul în care proiectul nu va obține finanțare de la INP, nu vor abandona lupta pentru salvarea imobilului și vor încerca să strângă suma necesară din donații.







”Eu sunt din Băile Govora, iar împreună cu prietena și colega mea, Ștefania, am sesizat potențialul stațiunii, am început să discutăm despre ce putem face acolo. Atunci eram studenți, în anul șase, am făcut lucrările de diplomă pe două clădiri din stațiune, am câștigat premiul de cea mai bună diplomă, iar la noi în facultate premiile acestea se câștigă mai greu pe restaurare, iar acesta a fost un prim imbold”, a povestit Radu Târcă pentru HotNews.ro. În 2018 a apărut inițiativa Studio Govora și de atunci cei implicați lupă pentru salvarea clădirii.















Radu Târcă spune că Primăria nu are fondurile necesare pentru punerea în siguranță și restaurarea clădirii, iar această inițiativă comunitară o poate salva.

Despre Vila Ivanovici





Vila a fost construită de colonelul Ivanovici în jurul anului 1900. Frumusețea imobilului este dată de dantelăria de lemn a fațadei și de verandele generoase. Imobilul a fost clasat în 2009, dar se află în stare avansată de degradare și se poate prăbuși în orice moment.







”Are plafoane căzute, părți din învelitoare lipsă, zone de verandă prăbușite, pereți fisurați, planșee de lemn deformate. Degradările majore sunt la corpul secundar, mai puțin vizibil de la stradă și care a fost acoperit de vegetație până recent. În cazul în care acesta va ceda, există riscul ca și o parte din corpul central să se prăbușe ască. Așadar, pentru evitarea unui probabil colaps, primul pas este punerea vilei în siguranță”, spun cei doi arhitecți.















Proiecte conexe





Zilele Arhitecturii Balneare din Govora - un eveniment dedicat explorării patrimoniului orașului prin tururi ghidate, ateliere tematice, vânătoare de comori, concerte, proiecții de film, seri de storytelling și expoziții ce va avea loc între 3 - 9 august;

Instrumente de marketing cultural local;

Plan de acțiune pentru revitalizarea patrimoniului construit;

O analiză a spațiului urban;

Restaurarea unui foișor interbelic;

Îndrumar pentru întreținerea proprietăților cu specific local;

Dialog constant cu toți actorii locali și regionali ce pot contribui la recunoașterea și utilizarea patrimoniului ca resursă pentru dezvoltarea durabilă a orașului.

Băile Govora





Acum un secol, Govora era promovată ca locul cu cel mai bun aer din Europa. Odată cu descoperirea aici a apelor benefice sănătății, stațiunea s-a dezvoltat în timp record - în doar 30 de ani - cu aportul a numeroși arhitecți celebri în epocă. Gândită după modelul stațiunilor balneare din Occident și cu un concept urbanistic special - cel al orașului grădină - Govora a devenit în primele decenii ale secolului XX o destinație a elitelor.







”Însă așa cum Băile Govora a fost construită dintr-un avânt acum 100 de ani, stoparea turismului de masă din ultimii 10 ani a declanșat procesul invers - declinul. În ultimii ani, locuitorii orașului au plecat, din lipsa locurilor de muncă, iar majoritatea clădirilor au devenit nefuncționale. Azi, activitatea economică s-a restrâns în jurul a doar patru hoteluri și câteva afaceri mici. Băile Govora este un oraș oprit în timp ce trebuie să își pregătească viitorul, iar bogatul său patrimoniu cultural poate fi baza pentru consolidarea unei noi identități”, spun arhitecții Radu Tîrcă și Ștefania Hîrleață.





Sursa foto: Studio Govora



După punerea în siguranță, arhitecții spun că vor face proiectul de restaurare și vor ajuta Primăria să obțină fonduri europene pentru finanțarea lucrărilor.Proiectul este sprijinit de Fundația Comunitară Vâlcea, care administrează donațiile din partea sponsorilor.În linie cu acest proiect de punere în siguranță a Vilei Ivanovici cei doi arhitecți împreună cu partenerii lor vor să mobilizeze și să sprijine factorii de decizie locali și comunitatea pentru a revitaliza fondul istoric construit. Cu sprijin de la Asociației ARCHÉ, Fundația Comunitară Vâlcea, Administrația Fondului Cultural Național și Ordinul Arhitecților din România, mai au în plan următoarele: