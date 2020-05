Gabriela Firea și primarii de Sector au lansat programul prin care peste 10.500 de bucureșteni vor fi testați dacă au avut COVID 19/ Edilii au stat la prezidiu, la mai puțin de 2 m, s-au lăudat între ei și s-au testat

Pentru testare vor fi folosite teste antigen rapide, cumpărate de Primăria Capitalei și de Primăriile de Sector. Începând de luni, Primăria Capitalei și Primăriile de Sector vor trimite bucureștenilor selectați pentru testare scrisori, iar dacă aceștia acceptă testarea, vor suna la un call center pentru a fi programați, la o anumită dată și oră. Testarea se face într-un centru amenajat pe Arena Națională cu cadre medicale din cadrul Administrației Spitalelor.







Persoanele programate pentru testare vor fi preluate la intrare de personalul medical din rețeaua școlară a municipalității, li se va da o mască, se vor dezinfecta pe mâini, apoi vor merge la testare. Testul constă într-o înțepătură în buricul degetului și prelevarea a două picături de sânge.





”Vreau să subliniez importanța deosebită pe care această testare clinică o are pentru întreaga populație a Bucureștiului și nu numai. Mi se pare un demers necesar, obligatoriu, cunoașterea ne ajută să calibrăm măsurile pe care trebuie să le luăm. Acest demers va contribui într-un mod determinant la cunoașterea modalității și a incidenței răspândirii coronavirusului, iar beneficiile le vom vedea într-un timp extrem de scurt. Mulțumesc tuturor celor care au depus eforturi pentru realizarea acestei testări, mulțumesc colegilor mei, doamnei primar pentru implicarea deosebită”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.





Acesta este al doilea program de testare desfășurat de Primăria Capitalei. Primarul Gabriela Firea a lansat vineri programul "Testăm pentru București", în cadrul căruia 11.000 de bucureșteni se pot înscrie în vederea unei testări gratuite de tip Real Time PCR. Până luni la prânz s-au înscris circa 9000 de bucureșteni, mai fiind disponibile circa 2.000 de locuri.







”Dăm acum startul celei de-a doua etape de testare, în cadrul Programului “Sunt imun la COVID 19”. Vor fi testați cu teste de tip anticorpi 10.500 locuitori ai Capitalei, selectați de INSP, într-un eșantion reprezentativ. Vom afla cum a circulat virusul în cea mai mare comunitate din țară și care este gradul de imunizare pe cale naturală a populației. La Arena Națională în zona VIP s-au organizat șase zone de testare, care vor avea câte 5 zone cu cadre medicale de la ASSMB, fiecare zonă fiind corespunzătoare persoanelor selectate în eșantion pentru fiecare sector în parte. Rezultatele vor fi transmise autorităților naționale, iar măsurile care se vor lua în România și în București vor fi în cunoștință de cauză”, a declarat Gabriela Firea.Primarul general a declarat că nu vor fi programate mai mult de 1.500 de persoane pe zi, întervalul de testare fiind de la 8 dimineața la 8 seara.”Începând de azi, persoanele selectate vor primi scrisorile din partea Primăriei Capitalei și a celor șase primării de Sector, fiecare persoană va putea să accepte sau nu testarea, ea nu este obligatorie, dar credem că este necesară, nu este dureroasă, invaziză, este vorba despre o simplă picătură de sânge din buricul degetului. După informarea persoanelor prin scrisoare, acestea vor avea la dispoziție un call center unde vor anunța că doresc să fie testate, și se va face o programare, astfel încât aici la arenă nu vor veni mai mult de 1.500 de persoane, programul fiind de luni până duminică inclusiv, de la 8 seara la 8 dimineața. Încercăm pe cât posibil și cu siguranță vom reuși să evităm aglomerația, să păstrăm distanța socială și fizică, să nu putem în pericol cadrele medicale și persoanele care vin să se testeze”, a explicat Firea.La lansarea programului de testare, primarii au stat la un prezidiu amenajat pe stadion, pe scaune, la o distanță mai mică de 2 m. Aceștia s-au lăudat între ei. Absent a fost primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. După discursul oficial, cei șase primari s-au și testat. Gabriela Firea a precizat că fiecare și-a plătit testul.”Mai bine mai târziu decât niciodată. Acest lucru trebuia să începem de o lună și jumătate, sunt surprins că începem astăzi, nu mai credeam că începem, au fost tot felul de blocaje, așa suntem noi românii câteodată, ne blocăm, băgăm bățul prin gard”, a declarat primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache.”Vreau să încep prin a o felicita pe doamna primar general și pe colegii mei, primarii de Sector, pentru că doamna primar general este cea care a avut ideea, ceilalți primari, colegii mei, au îmbrățișat-o imediat pentru că este o idee senzațională care ne poate ajuta concret în lupa acestui dușman invizibil. Dacă va veni și valul doi, cu siguranță vom fi mult mai bine pregătiți. Singurii care au luat până acum măsuri concrete în București sunt cei 7 primari. Din păcate Guvernul nu ne-a ajutat deloc, sperăm să își revină. Este un lucru extraordinar ce se întâmplă azi”, a declarat și primarul Sectorului 5, Daniel Florea.”Este un proiect de responsabilitate și grijă pe care administrația publică a municipiului București o are pentru cetățeni. Noi am lansat acest proiect acum mai bine de o lună, am avut nenumărate cereri din partea cetățenilor să facem aceste testări, chiar sunt nerăbdători. Îi felicit pe colegii mei pentru tenacitate și implicarea în realizarea cu succes a acestui proiect”, a declarat Toader Mugur Mihai, primarul Sectorului 2.Pe platforma lansată de municipalitate se poate înscrie cine dorește, fără să existe niciun criteriu de selecție. Testul constă într-un exudat nazal și faringian. Testarea se realizează în 9 clinici private și de stat, partenere în proiect.