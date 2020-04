FOTO Primăria Capitalei a reluat lucrările la pasajul Nicolae Grigorescu, după aproximativ 2 ani de blocaj / Estimarea este că va fi gata în 3 luni

”Am finalizat lucrările de supraînălțare a liniilor de înaltă tensiune, cu proces verbal de recepție. De două săptămâni Enel și Transelectrica au terminat lucrările, au ieșit de acolo. Am luat legătura cu constructorul, am și aici probleme financiare, ca pe toate contractele, cu datorii din urmă, dar ușor-ușor le aducem la zi. Trebuie să le dăm 3,6 milioane lei. În total 10,5 milioane lei, cu tot cu datorie, trebuie să mai plătim și am terminat podul. Constructorul deja a intrat să lucreze la rampa care nu se putea executa din cauza liniilor de înaltă tensiune Conform graficului dat de acesta, cu toate testele și așternerea stratului de uzură, că nu îl avem pus, în 3 luni este gata”, a declarat Marius Coaje pentru HotNews.ro.





Pasajul Nicolae Grigorescu aprilie 2020



















În ceea ce privește etapa a doua, a proiectului, de lărgire a străzii Iuliu Hațeganu, până la Șoseaua Vitan Bârzești, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și culoarul de exproprieri sunt aprobate. ”Când MAPN-ul ne transferă terenul din administrarea lor, noi avem proiectul tehnic finalizat, ne putem apuca de lucrări”, a explicat Coaje. Noua arteră va avea o lungime de 1,3 km, 6 benzi și 3 stații de autobuz. Lucrările se estimează că vor costa 63 milioane lei.





Pasajul Nicolae Grigorescu în decembrie 2019























Pasajul face parte din străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu care constă în lărgirea B-dului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, realizarea unui scuar median de 7-12 metri și lărgirea trotuarelor la 5 metri, construirea unui pasaj peste Dâmbovița. În 2018, Pasajul Nicolae Grigorescu este finalizat în proporție de peste 90% încă din 2018. Circulația pe sub pod a fost deschisă în 2019. Tot în 2019, municipalitatea a pus și stâlpi de iluminat pe noua arteră și a amenajat stații pentru transportul public, lucrări care nu erau prevăzute în contractul inițial.Proiectul a fost început în martie 2010 și trebuia încheiat la sfârșitul anului 2012. Lucrarea a fost însă blocată circa patru ani deoarece Consiliul General al Municipiului București nu a aprobat exproprierile, estimate la o valoare de 35 milioane lei (8 milioane euro). În 2016 au fost deblocate, dar în 2018 s-au blocat din nou din cauza cablurilor de înaltă tensiune.În urma unei licitații, valoarea proiectului a fost stabilită la 90 milioane lei. Lucrările au fost reluate în luna martie 2014. Exproprierile pentru prima etapă a lucrării au costat 30,9 milioane de lei.