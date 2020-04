Cum afectează coronavirusul bugetele marilor orașe din țară / Emil Boc: Vom avea o cădere liberă a veniturilor

Criza cauzată de noul coronavirus va afecta serios bugetele primăriilor din România, ale căror încasări veneau în principal din impozitul pe venit. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat pentru HotNews.ro că pentru martie va încasa cu circa 50 milioane lei mai puțin față de februarie și cere ajutor de la Guvern. Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune și el că veniturile primăriei sunt în cădere liberă și a început prioritizarea investițiilor. La Iași, primarul Mihai Chirica afirmă că primăria a încasat deja cu 25% mai puțin față de martie 2019, iar în condițiile în care circa 60% dintre agenții economici din oraș și-ar fi sistat activitatea, încasările din impozitul pe venit vor scădea dramatic.





În cazul în care criza se va prelungi, marile proiecte de infrastructură nu se vor finaliza la timp. O altă problemă este că administrația locală are în administrare și o parte dintre spitale.



Gabriela Firea spune că banii dați către instituțiile de spectacol sunt doar pe hârtie și că de fapt acestea nu primesc niciun ban.





”Când îi văd cum fac declarații strict politice: să luăm banii de la concerte și să-i dăm la sănătate și social.. dar nu a văzut nimeni nici un ban și nici nu va vedea. De unde să-i tăi? De pe hârtie pentru că oricum nu angajează niciun fel de cheltuieli, am vorbit deja, nici Arcub, nici Creart”, a explicat Firea.







Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că în luna martie, față de februarie, cotele din impozitul pe venit încasate de municipalitate au scăzut cu peste 50 milioane, iar situația va fi mult mai rea în aprilie.”Stăm foarte rău cu bugetul, ne-au venit mai puțini bani de la Finanțe. Primăria Capitalei a primit în 2020 următoarele cote din IVG: ianuarie - 299 milioane, februarie - 322 milioane lei și martie - 268 milioane lei. Observați că în martie deja a scăzut. Ne este teamă pentru aprilie, mai ales că avem cheltuieli suplimentare. Nu știu exact cu cât va scădea, vom află pe dată de 10 aprilie, când primim cota din IVG, de la Ministerul de Finanțe. Toate cheltuielile suplimentare de până acum de la ASSMB pentru spitale și de la DGASMB, pentru persoane în carantină și alte servicii sociale s-au făcut din sumele pentru alte proiecte. Practic, ne-am reglat bugetul în interior. Dar am transmis și către Guvern că nu mai avem de unde să tăiem. S-au restrâns foarte mult activitățile și proiectele dar unele sunt esențiale și trebuie să asigurăm continuitatea : transport public în comun, chiar dacă diminuat, termoficare, iluminat public, dezinfecția zonelor publice, alături de sectoare, urmează dezinsecția, consolidări, finalizarea unor investiții în infrastructură ( Fabrica de Glucoză, Ciurel, Pasaj Doamna Ghica). Avem nevoie urgență de completare la buget, mai ales că nu putem întârzia nici cu plățile pentru proiectele cu fonduri europene. Am solicitat inclusiv aprobare de la CAIL, pentru contractarea unui împrumut pentru aparatură medicală și materiale sanitare necesare celor 19 spitale. Am solicitat, de asemenea, amânarea executărilor silite ale conturilor autorităților publice locale, în această perioadă”, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, pentru HotNews.ro.”În acest moment nu avem o evidență clară a scăderii veniturilor, doar la sfârșitul lui martie vom avea o evaluare, cert este că vom avea o cădere liberă a veniturilor la bugetul local din cotele din impozitul pe venit. Asta se va resimți și la nivelul cheltuielilor pe care și le permite Primăria în continuare. De asta am trecut și la o prioritizare a cheltuielilor asigurând continuitatea serviciilor de bază, a serviciilor medicale și a lucrărilor de infrastructură în derulare, fără a deschide niciun obiectiv nou de investiții. La spitale nu am dat deocamdată bani în plus, au folosit banii de la investiții, dar pregătim împreună cu Prefectura și Consiliul Județean o achiziție mult mai mare de echipamente pentru toate spitalele, noi vom da până la 1 milion de euro. O altă pierdere este cauzată de faptul că s-a prelungit până în iunie plata impozitelor locale și nu ne-au mai intrat niște bani. Majoritatea plăteau înainte până la finalul lunii martie”, e explicat Emil Boc pentru HotNews.ro.”Ne afectează veniturile într-o manieră foarte mare, ca să nu spun distrugătoare, că nu abandonăm războiul. Noi am făcut bilanțul pe luna martie, încasările au fost mai mici cu circa 25% față de martie 2019. Prin soluțiile online am reușit să încasăm de la vreo 4000 de contribuabili, dar s-a prelungit perioada de acordare a bonusurilor până la 30 iunie. Din impozitul pe venit încă nu știm cu cât au scăzut încasările, trebuie să ne transmită Ministerul de Finanțe datele în prima decadă a lunii aprilie. Dar pot să vă spun că la salubritate peste 60% dintre agenții economici și-au suspendat contractele pentru salubritate. Asta înseamnă că peste 60% dintre agenții economici nu mai funcționează, deci nu vor mai fi încasări din impozitul pe venit și alte categorii din impozit care le plăteau aceștia, exceptând impozitul pe clădiri care este foarte mic. Este destul de tragic ce se va întâmpla anul acesta”, a explicat Chirica.”Ne bucurăm că își continuă Comisia Europeană finanțările către România, către cei acre le accesează. Chiar zilele trecute am mai semnat un contract, dar în rest, din venituri proprii, lucrurile vor fi destul de dure. Deja am emis către toate societățile sin subordinea Primăriei ca producția aferentă lunii aprilie 2020 să nu depășească 75% din producția lunii aprilie 2019 pentru a nu intra în incapacitate de plată. Am făcut o prioritizare a investițiilor, în sensul surselor de finanțare. Cele care au sursa de finanțare asigurată din granturi nu s-au oprit deloc, celelalte, din surse proprii ale municipiului Iași, s-a cerut decalarea graficelor de execuție cu 6 luni. Deja am început să încheiem acte adiționale”, a mai spus Chirica.