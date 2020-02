​​FOTO Câți bicicliști au folosit pista de biciclete de pe Calea Victoriei în primele două luni din 2020

Un lucru observat în teren de reporterii HotNews.ro este că panoul de contorizare nu îi numără și pe ceilalți utilizatori ai infrastructurii alternativ, cum ar fi „trotinetiștii”, care de multe ori au ajuns să fie mai numeroși decât bicicliști.

De la începutul anului și până acum, în două luni, peste 28.000 de bicicliști au folosit pista de biciclete de pe Calea Victoriei, potrivit panoului informativ din zona Cercului Militar.Desigur, numărul înregistrat nu are cum să ia în considerare și bicicliștii care au folosit pista în alte zone, dar nu au mai trecut prin dreptul senzorilor, având în vedere că pista de pe Calea Victoriei are o lungime de circa 2,8 km, de la Piața Victoriei și până la Națiunile Unite.Spre exemplu, într-o seară într-un interval de 10 minute am numărat 18 trotinete și 11 biciclete, dar doar bicicletele au fost contorizate pe panou.