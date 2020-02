Primăria Capitalei va distribui 5.845 truse de prim ajutor persoanelor care locuiesc în clădirile cu risc seismic

Aceste truse/kituri de supraviețuire conțin produse şi echipamente de strictă necesitate cu care persoanele surprinse sub dărâmături pot supraviețui câteva zile (apă, hrană), pot să-şi acorde un mic ajutor medical (bandaje, medicamente, dezinfectanți), au acces la mijloace de informare (radio cu dinam) dar și posibilitatea de a-și semnala prezența sub dărâmături (fluier, lanternă, baton luminos), până ce forţele profesioniste de intervenție le vor scoate la suprafață, potrivit sursei citate.”Conform Strategiei naţionale de protecţie civilă o activitate deosebit de importantă o reprezintă informarea și pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situației de urgenţă. Trebuie menţionat faptul că trusa de supravieţuire și prim ajutor pentru situaţii de urgență este menţionată și recomandată ca fiind foarte necesară și în materialele de informare emise şi propagate de către Departamentul pentru Situaţii de Urgență (DSU), prin platforma Fiipregătit.ro, Platforma Națională de Pregătire pentru Situaţii de Urgență. Totodată subliniem faptul că în ţările cu seismicitate foarte ridicată (ex.Japonia), se pun la dispoziția întregii populații truse/kituri de supravieţuire care pe lângă instruirea timpurie şi cunoaşterea în amănunt a acestor situații extreme, face ca urmările să fie minime din punct de vedere al pierderii de vieți omeneşti”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.Municipalitatea mai motivează necesitatea proiectului prin faptul că majoritatea persoanelor din imobilele mai sus mentionate sunt persoane vârstnice, cu posibilități reduse de procurare a kiturilor de supravieţuire.Conform datelor Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în Municipiul Bucureşti au fost expertizate 170 imobile încadrate în clasa I de risc seismic şi 173 imobile încadrate în clasa I de risc seismic care prezintă pericol public, însumând un număr de 5.845 de apartamente.Prin HCGMB nr. 167/28.09.2012 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită de truse de prim-ajutor către cetăţenii locatari sau proprietari ai imobilelor cuprinse în "Lista imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc seismic care prezintă pericol public și imobile încadrate în clasa I de risc seismic". ”Având in vedere faptul că o mare parte din produsele care compun trusele de prim ajutor pentru situaţii de urgenţă care au fost achiziționate şi distribuite în perioada 2012-2013, au termenul de expirare depăşit (peste 5 ani), în scopul înlocuirii acestora, conform prevederilor Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, au fost achiziționate un număr de 5.845 truse noi de prim ajutor”, se mai arată în proiectul de hotărâre.