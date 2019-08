Un corp nou al Spitalului de Boli Reumatismale din București a fost inaugurat miercuri / Firea: Nu am abandonat proiectul Spitalului Metropolitan

Primăria Capitalei a finalizat lucrările de consolidare și modernizare la corpul de clădire C2 al Spitalului de Boli Reumatismale "Ion Stoia", acesta fiind inaugurat miercuri de primarul Gabriela Firea. Lucrările și dotarea spitalului au costat 1,5 milioane de euro. Edilul a mai declarat că nu a abandonat ideea de a face un spital metropolitan, iar acum se realizează studiul de fezabilitate al proiectului.







"Acum doi ani am decis această investiţie de aproape 1,5 milioane euro. Aici era o clădire foarte veche, de prin anii 1800, afectată, nu mai avea nicio legătură cu medicina modernă. Acum sunt patru etaje moderne cu toate circuitele funcţionale şi mă refer aici şi la instalaţii sanitare, circuite medicale, circuite electrice. De asemenea, au avut loc compartimentări şi recompartimentări, construirea unei săli pentru studenţi cu 75 de locuri - o sală ultramodernă unde se poate face învăţământ medical de calitate. De asemenea, un lift inclusiv pentru pacienţii care se află în imposibilitatea de a fi transportaţi singuri. Foarte important de spus - un aparat ultraperformant în valoare de 200.000 euro unic în spitalele publice din România, un neurostimulator pentru boli reumatismale. (...) Corpul C1 de asemenea a suferit un amplu proces de modernizare", a declarat Gabriela Firea.În ceea ce privește spitalul metropolitan promis în campania electorală și despre care s-a tot discutat în ultimul an, Gabriela Firea spune că nu a abandonat proiectul."Vreau să vă spun că nu am abandonat proiectul Spitalului Metropolitan, acesta se va construi în Capitală, suntem acum în faţa a două soluţii oferite de studiul de fezabilitate. În scurt timp, vom putea să demarăm şi proiectul tehnic. Ne dorim să lansăm public cât mai rapid o licitaţie internaţională la care să participe cei mai importanţi constructori de spitale, să vină cu experienţa lor, cu expertiza lor şi să construiască Spitalul Metropolitan din Capitală în nordul Bucureştiului, în zona Pipera. În acest moment, avem cele două soluţii din studiul de fezabilitate, avem nevoie de un proiect tehnic, dar pe urmă cine efectiv va construi spitalul trebuie să rezulte dintr-o procedură transparentă, o competiţie practic", a spus Firea.Ea a declarat că nu poate înainta un termen de începere a lucrărilor şi nici de finalizare a acestora.