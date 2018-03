Pasajul Basarab - cel mai mare proiect de infrastructura urbana din Romania - nu are receptia facuta nici la 7 ani de la inaugurare. Lucrarea de 240 milioane euro a inceput sa se degradeze

Trotuarul rulant nu mai functioneaza, este murdar, plin de grafitti, iar statia intermodala de pe pod pare abandonata: balustradele sunt ruginite, scarile rulante nu mai functioneaza, o usa este defecta, nu este iluminata si plina de gainat. Primarul Sorin Oprescu a inaugurat trotuarul rulant in noiembrie 2013 si a costat cCum a fost posibil ca pasajul sa functioneze timp de 7 ani fara reptia la terminarea lucrarilor facuta? Explica reprezentantii Primariei Capitalei:"In momentul in care s-au finalizat partial lucrarile la Pasajul Basarab ( la mometul inaugurarii nu era finalizata parcarea de sub pasaj, lifturile, trotuarul rulant etc) si s-au facut toate testele de rezistenta, acesta a fost deschis circulatiei rutiere. Acest lucru a fost posibil pentru ca pe vechiul regulament de receptie, prevazut in H.G.273/1994, beneficiarii lucrarilor puteau prelua si pune in functiune parti din lucrare. In ceea ce priveste receptia la terminarea lucrarilor la Pasajul Basarab mentionam ca la preluarea mandatului actualei administratia acest proces nu era nici macar demarat", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Reprezentantii institutiei spun ca abia abia anul trecut s-au facut procedurile pentru receptia lucrarii, insa comisia de receptie a cerut expertizarea obiectivului."In anul 2017 s-a constituit comisia de receptie la terminarea lucrarilor, formata din specialisti ai PMB, RATB, Administratia Strazilor si ai Inspectoratului de Stat in Constructii care, in urma verificarii lucrarilor executate si a documentelor suport a decis expertizarea intregii lucrari. Expertiza realizata de profesori universitari, ingineri de Univeristatea Tehnica de Constructii Bucuresti este finalizata, fiind depusa in data de 2 martie la Registratura PMB. Dupa analiza acestei expertize comisia este in masura sa comunice rezultatele si masurile ce se impun", se arata in raspunsul Primariei Capitalei.Din cauza faptului ca aceasta procedura legala nu s-a finalizat, de intretinerea pasajului s-a ocupat constructorului, iar dupa cum se vede in imagini, acesta a inceput sa se degradeze. Abia dupa receptie, de intretinerea lui se va putea ocupa municipalitatea."Avand in vedere ca nu s-a facut receptia la terminarea lucrarilor, de mentenanta pasajului s-a ocupat constructorul. Dupa finalizarea receptiei pasajul va fi dat in administrarea Administratiei Strazilor. In ceea ce priveste perioada de garantie a acestui obiectiv de investitii precizam ca aceasta nu a expirat, avand in vedere ca garantia se calculeaza de la momentul semnarii receptiei la terminarea lucrarilor", mai precizeaza Primaria Capitalei."Precizam ca Primaria Municipiului Bucuresti nu are nicio datorie fata de asocierea Astaldi-FCC Construction, toate situatiile de lucrari certificate de catre consultant au fost platite. Mentionam ca asocierea a actionat in instanta Municipiul Bucuresti in urma cu cativa ani, pentru plata unor lucrari suplimentare, neprevazute in contract. Dosarul se afla in prezent pe rolul instantelor de judecata", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.USR Sector 1 cere responsabilizarea urgenta a autoritatilor si remedierea problemei."Din pacate, de 7 ani, situatia lui este incerta, receptia acestui obiectiv fiind amanata la nesfarsit. Ca si consecinta directa, de intretinerea pasajului nu se ocupa nici constructorul, nici municipalitatea. Nu intelegem care este motivul pentru care Primaria Municipiului Bucuresti intelege sa isi bata joc de cea mai mare investitie finalizata din ultimii 25 de ani. Tragem un semnal de alarma si solicitam deschis responsabilizarea urgenta a autoritatilor.Scurt rezumat al celor constatate: niciuna dintre cele 4 scari rulante nu functioneaza; niciunul dintre cele 4 lifturi nu functioneaza; din cele 4 usi de acces doar doua sunt functionale; cele doua info point-uri inteligente sunt vandalizate si nefunctionale; toate elementele metalice sunt ruginite, treptele au componente metalice desprinse care pun in pericol siguranta trecatorilor; cosurile de gunoi sunt vandalizate, apa se infiltreaza prin acoperis, sunt dejectii animale si gunoi necuratate", se arata intr-o postare USR Sector 1 pe pagina de Facebook.Contractul pentru proiectarea si executia Pasajului Basarab a fost atribuit de Primaria Capitalei in 2006 , in mandatul primarului Adriean Videanu, firmelor ASTALDI SpA (Italia) si FCC CONSTRUCCION S.A. Termenul de executie era stabilit la 28 de luni, cu finalizare in octombrie 2009, iar bugetul lucrarii avea o valoare de 471.634.475 RON (inclusiv TVA). In anul 2007 au inceput primele sapaturi, exproprieri si restrictii de trafic.Lucrarile la pasaj au inaintat foarte greu, de multe ori fiind blocat partial sau in totalitate santierul din cauza exproprierilor. La asta s-au adaugat si multele lucrari neprevazute pe care a trebuit sa le execute constructorul, afectand direct costul final al lucrarii.In 2008, noul edil-sef al Capitalei, Sorin Oprescu, a preluat lucrarile intarziate cu 18 luni si pentru a rezolva problemele cu exproprierile a propus ca Pasajul Basarab sa fie declarat o lucrare de utilitate publica, lucru ce s-a si intamplat ulterior.Intarzierile la lucrari s-au resimtit, iar termenul initial de finalizare octombrie 2009 a fost depasit. S-a anuntat apoi in repetate randuri alte si alte termene de finalizare. S-a zis intai ca la finele anului 2010 pasjaul va fi gata, iar mai apoi ca la 1 martie se va da drumul la circulatie. La inceputul anului 2011 s-a vorbit de finalul lunii martie, iar mai apoi s-a vehiculat data de 1 iunie. In final, pasajul a fost inaugurat de Sorin Oprescu in iunie 2011.Lungime: 2 km (Podul hobanat - 222m lungime )Suprafata totala: 55.880 mpCel mai inalt punct: 84 metri (piloni)Cel mai lat pod hobanat din Europa: 44 de metriDeschiderile arcurilor podului de peste Dambovita: 92 de metriNumar total de hobane: 60 (3.000 de cabluri)