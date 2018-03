Atentionare Salvamont: Temperaturi scazute si risc de producere a avalanselor in multe masive montane

Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane din tara, temperaturile vor scadea si pana la minus 20 de grade, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si 50 de centimetri, avertizeaza salvamontistii. Acestia recomanda turistilor sa aiba imbracaminte adecvata, echipament de salvare din avalansa si sa se informeze cu privire la stabilitatea stratului de zapada, potrivit news.ro. "Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane din tara, temperaturile vor scadea si pana la minus 20 de grade, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si 50 de centimetri. Temperaturile scazute si precipitatiile sub forma de zapada vor persista conform prognozelor cel putin doua saptamani", avertizeaza Salvamont Romania. Salvamontistii precizeaza ca in multe masive din tara riscul producerii de avalanse va fi mare.Doritorii de drumetii montane nu trebuie sa renunte la echipamentul de iarna si sa solicite informatii echipelor Salvamont privind nivelul riscului de producere a avalanselor si starea traseelor pe care doresc sa le abordeze. Turistii trebuie sa aiba imbracaminte adecvata si echipament de salvare din avalansa. Echipele Salvamont sunt singurele structuri care detin competenta legala, personal pregatit profesional si atestat pentru a interveni in solutionarea accidentelor montane.Echipele pot fi alertate prin sistemul unic de urgenta 112 si prin intermediul Dispeceratului National Salvamont (0372126668 sau 0SALVAMONT) sau de pe aplicatia SALVAMONT pentru telefoanele mobile.