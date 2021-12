webPR: Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat dezvoltatorul imobiliar Speedwell în achiziționarea terenului de nouă hectare situat pe platforma Griro din București

Avocații Reff & Asociații | Deloitte Legal specializați în drept imobiliar au oferit asistență în legătură cu întreaga tranzacție, începând cu procesul extensiv de due diligence, negocierea și semnarea documentelor tranzacției. Echipa de proiect a fost formată din, Partener și Liderul practicii de drept imobiliar,, Managing Associate,, Managing Associate, și, Senior Associate.„Felicit echipa noastră de avocați, care a contribuit astfel la încă una dintre cele mai mari tranzacții din ultimii ani. Acest proiect a presupus mai mult decât un simplu exercițiu de due diligence și apoi de negociere - am avut onoarea să facem o adevărată incursiune în istoria Griro și să înțelegem rolul pe care l-a jucat zeci de ani în viața orașului. Când ne apropiam de ziua semnării, am avut revelația că nu tranzacționăm o simpla proprietate, ci asistăm la o schimbare de paradigmă, sădind temelia regenerării urbane a Bucureștiului”, a declaratFondat de experții în domeniul imobiliar Didier Balcaen și Jan Demeyere, de origine belgiană, Speedwell este unul dinte cei mai activi dezvoltatori prezenți pe piața românească, având proiecte finalizate sau în derulare în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara și Râmnicu-Vâlcea.De 15 ani, Reff & Asociații | Deloitte Legal este recunoscută drept una dintre cele mai importante societăți de avocați în domeniul imobiliar din România, fiind implicată în cele mai mari tranzacții imobiliare și proiecte de dezvoltare din țară, care au implicat deseori structuri corporative complexe și finanțare transfrontalieră. Practica de drept imobiliar este recunoscută și de clasamentele internaționale precum Legal 500 , una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, consultanță juridică de management, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar. Reff & Asociații reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 85 de țări.Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați www.deloittelegal.com