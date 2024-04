SANATATE Joi, 18 Aprilie 2024, 16:05

​Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că nu are niciun motiv să creadă că rezultatele anchetei interne de la Spitalul Sfântul Pantelimon „nu au fost obiective”. O anchetă mai amănunţită va fi cea a Colegiului Medicilor, care va fi gata săptămâna viitoare, a mai precizat joi ministrul Sănătății, citat de News.ro.

Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon din București Foto: AGERPRES

„Nu am niciun motiv să consider că aceste rezultate ale anchetei interne nu au fost obiective. Mai mult, acolo a fost şi o echipă a Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii, am dat şi noi un scurt comunicat”, a declarat Rafila, precizând că Ministerul Sănătății a verificat doar aspectele administrative, nu și pe cele profesionale.

„Ancheta amănunţită, din punct de vedere profesional, va fi cea a Colegiului Medicilor, care va fi gata cel mai probabil săptămâna viitoare. Acolo sunt nişte etape procedurale care trebuie respectate, se ajunge cu raportul la Comisia de Disciplină care judecă acest dosar”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

El mai spune să se aşteaaptă şi rezultatul anchetei Parchetului, care investighează această cauză: „Am cerut în mod explicit spitalului să acorde tot sprijinul organelor de anchetă penală, să le pună toate documentele la dispoziţie, încât să avem un răspuns care să redea încrederea în acest spital pacienţilor.”

Corpul de Control al Ministerului Sănătății a concluzionat, în urma acuzațiilor privind decesul a 17 pacienți în secția ATI a Spitalului de Urgență Sf. Pantelimon după presupusa reducere a dozei de Noradrenalină, că „sesizările formulate de către angajații spitalului au la bază o comunicare defectuoasă între conducerea unității și persoanele în cauză”.

„Nicio abatere profesională”

La rândul său, Comisia internă de analiză a Spitalului Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" din Bucureşti nu a constatat "nicio abatere profesională", subliniind că s-au respectat toate protocoalele şi procedurile terapeutice existente, iar „datele apărute în presă sunt generate de o stare conflictuală permanentă atât la nivelul conducerii spitalului, cât şi a Secţiei ATI".

Potrivit instituției conduse de Alexandru Rafila, verificările efectuate de către Corpul de Control al Ministrului, precum și cele efectuate de către comisia internă a Spitalului Clinic de Urgență Sf. Pantelimon din București, „au vizat numai activitatea din punct de vedere administrativ derulată la nivelul spitalului, aspectele de natură penală fiind atributul exclusiv al unității de Parchet competente. Atât Ministerul Sănătății, cât și Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon București au pus la dispoziția unității de Parchet toate datele și documentele solicitate de către aceasta.”

"Constatarea pe baza căreia comisia a tras această concluzie este aceea că până în octombrie 2023, în ultimii 3 ani, fluctuaţia de cadre medicale - medici, asistente, îngrijitoare, infirmiere a fost foarte mare - 66 cadre medicale, toate motivându-şi decizia de existenţă a unei atmosfere tensionate, ce perturbă grav activitatea profesională. Ca o consecinţă a acestei situaţii, au rămas în Secţia ATI doar un număr de 3 - 4 medici care să desfăşoare o activitate deosebit de complexă. După luna noiembrie 2023, odată cu schimbarea conducerii secţiei, atmosfera s-a ameliorat rapid, iar numărul de medici a crescut la 13, majoritatea medici tineri şi bine pregătiţi profesional. Acestora li s-au adăugat un număr de medici tineri din alte spitale care efectuează gărzi în unitatea noastră", se mai arată în raportul spitalului.

Comisia internă mai punctează în raport că spitalul, prin conducerea sa, "trebuie să depună de urgenţă toate eforturile legale pentru a controla acest gen de situaţie, situaţie ce este atât în detrimentul bolnavilor, cât şi a imaginii spitalului".

Patru anchete la Spitalul Sf. Pantelimon, după moartea a 17 pacienți în secția ATI

Patru anchete au fost declanșate la Spitalul Sf. Pantelimon în urma unei reclamații depuse de directorul de îngrijiri al spitalului, care a acuzat că în perioada 4-7 aprilie, în Secția de Anestezie-Terapie Intensivă au decedat „circa 20 de pacienți” cărora le-ar fi fost redusă doza de Noradrenalină, medicament care îi ține în viață pe bolnavii intubați:

Ancheta Corpului de Control al ministrului Sănătății;

Ancheta internă a spitalului;

Ancheta Colegiului Medicilor din București;

Ancheta procurorilor Parchetului Tribunalului Bucureşti şi a poliţiştilor de la Serviciul Omoruri, care au deschis dosar penal în acest caz.

Conform unui comunicat al Parchetului Tribunalului Bucureşti, procurorii au primit joi o sesizare de la un angajat al spitalului cu privire la faptul că, în perioada 4 - 7 aprilie 2024, în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) ar fi decedat „aproximativ 20 de pacienţi”, ca urmare a reducerii voluntare, de către personalul medical, a dozei de noradrenalină - un neurotransmiţător utilizat pentru creşterea sau menţinerea tensiunii arteriale. Procurorii au început, zilele trecute, audierile în acest caz.

Managerul spitalului Sf. Pantelimon, Bogdan Socea, declara, încă de vinerea trecută, că decesele din Secția de Terapie Intensivă „nu puteau fi evitate” și că primele date ale verificărilor făcute au arătat că nu au fost viciate tratamentele pentru pacienți.