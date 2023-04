VIDEO / FOTO Sâmbătă, 01 Aprilie 2023, 18:17

​Medeea are 7 ani și suferă de Tetralogie Fallot, o malformație cardiacă rară, care determină scăderea oxigenării sângelui. Medeea s-a născut, practic, cu 4 defecte ale inimii. A trecut deja prin două operații în țară și acum merge în Italia pentru cea de-a treia, care va face din Medeea un copil normal - acum obosește foarte repede și se poate juca doar foarte puțin, iar viața ei este în pericol. „Eu merg în Italia ca să îmi dea cu lipici la inimă”, povestește veselă Medeea în avionul care îi transportă pe ea și pe tatăl ei la Milano. Cu același avion călătorește spre Italia și Patrick, în vârstă de două luni, internat încă din prima zi de viață la Terapie Intensivă, din cauza unei malformații cardiace complexe.

Medeea în aeroport Foto: Lucian Ioniță

În România, în fiecare zi, două persoane află că boala de care suferă nu poate fi tratată în țară. Tratamentul într-o clinică din străinătate este decontat prin formularul E112, dar transportul până acolo, nu.

În lipsa unei soluții, pacienții care nu își pot permite costul unui zbor medical încearcă, cu riscuri mari, să ajungă la spitalele din afara țării cu zboruri de linie. Mulți mor, însă, pe drum.

„Să ne iasă încă un zbor!”

Medeea și Patrick vor fi operați la clinica San Donato din Milano, care primește copii români cu malformații cardiace prea grave pentru a putea fi operați în țară. Singura lor șansă este într-un spital din afară.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu și Patrick (două luni) în avion, în drum spre Milano / Foto: Lucian Ioniță

Alin, tatăl Medeei, a tot bătut la ușile spitalelor din țară. A fost cu fetița și la Târgu Mureș, unde i s-a spus că recuperarea ar fi foarte lungă, între 5 și 7 luni, și unde, oricum, au tot fost amânați, din cauză că nu erau locuri, așa că Medeea ar fi trebuit să aștepte pe o listă.

Acum câteva câteva luni, în toamna trecută, Alin a întâlnit-o întâmplător pe Adelina Toncean, fondatoarea și președintele Asociației Blondie, la preselecțiile pentru emisiunea Chefi la Cuțite. Alin a aflat că Adelina strânge bani din donații pentru a închiria avioane și a organiza transporturi medicale în afara țării pentru copii cu probleme de sănătate prea complexe, care nu pot fi operați în România, iar Adelina a aflat despre Medeea, fetița lui Alin.

Adelina a fost cea care i-a spus lui Alin că Medeea nu mai poate aștepta și are nevoie de operație cât mai urgent.

„Cred că în două săptămâni a rezolvat totul. Pe cont propriu, nu am fi avut posibilitatea să mergem acolo (în Italia - n.red.), momentan. Nu ne permiteam așa ceva”, spune Alin despre Adelina, în ziua în care a urcat, împreună cu micuța Medeea, în avionul spre Milano.

Medeea și părinții ei, înainte de plecarea de pe aeroportul Henri Coandă / Foto: Lucian Ioniță

Ce înseamnă că Adelina „a rezolvat totul?”. „Eu, atunci când vine la noi un caz nou, sunt atât de fericită că, de acum, greul este la noi! Nu vreau să stea cineva la ora asta să se gândească: oare eu cum ajung acolo? Oare unde să merg? Cine este pregătit pentru așa ceva, să știe unde se poate trata, în Europa sau în lume? Deja, după atâta timp, știm pe fiecare problemă, pe tipuri de afecțiuni, cine poate să primească. Știm exact unde să îi ducem. Ne primesc altfel, pentru că am lucrat cu ei, pentru că știu că îi ducem, că asigurăm și partea de transport, care este atât de importantă.”

Blondie, asociația fondată și condusă de Adelina Toncean, preia doar cazuri foarte grave - malformații complicate, pentru care nu există soluții în țară: „România reușește, deja, să facă o parte din operațiile care necesită o evaluare medie. Practic, putem rezolva în țară până la malformații medii. Noi, de fiecare dată, transportăm în afara țării cele mai grave cazuri - cazuri de malformații complexe, care nu sunt singura problemă. Spre exemplu, băiețelul pe care îl transportăm astăzi în Italia s-a născut și cu o problemă la intestin. El are acum două luni, ar fi trebuit să fie operat în primele săptămâni. Milano este una dintre destinațiile noastre de bază.”

Adelina și Asociația Blondie au ajuns astăzi la cel de-al 144-lea zbor, adică transport medical, în 3 ani: „Nu am numărat copiii, dar sunt toți cei pentru care ni s-a cerut ajutorul. Niciodată nu refuzăm copii. Noi întâi spunem da, apoi căutăm bani pentru zbor.”

Medeea și tatăl ei, în avion / Foto: HotNews.ro

„Ca să putem face un zbor, dincolo de greul cu avionul și cu aeroportul, trebuie să avem un spital din Europa care să ne primească și să fie pregătit să primească copiii în stare atât de gravă, trebuie să avem aeronavă, trebuie să avem medic, să avem bani, să avem copiii într-o stare suficient de bună, să avem toate actele. Clinica San Donato din Milano este una dintre clinicile care ne primesc foarte ușor. Spre exemplu, dacă starea unui copil se agravează brusc, ne primesc cu următorul copil de pe listă. Este foarte important să ai un astfel de partener. Mai ales la copii cu astfel de malformații, care au nevoie să se intervină în primele 2-3 săptămâni de viață. Cel mai mic copil pe care l-am transportat a avut 3 zile”, povestește Adelina.

Zborul care îi duce pe Medeea și Patrick la Milano costa aproape 38.000 de euro: „La fiecare transport, ne întrebăm cu ce îl plătim și ne apucăm să facem rost de bani. Niciodată nu mă gândesc mai mult de zborul următor”, mărturisește Adelina.

„Este dorința cu care mă culc și mă trezesc: să ne iasă încă un zbor! Este un proiect greu, pentru că acești copii nu au timp. Nu ne permitem să spunem: nu acum!”, mărturisește Adelina Toncean.

„Am așteptat foarte mult ziua de astăzi”

Medeea zboară pentru prima dată cu avionul, chiar dacă ea spune că este a treia oară. E corectată de tatăl ei, care zîmbește și spune că e primul zbor al micuței.

În aeroport, înainte de plecare, Medeea povestește veselă că, atunci când va fi mare, își dorește să se facă doctoriță. Câteva ore mai târziu, în avion, Medeea își schimbă părerea și, privind pe geamul avionului aflat în zbor, spune că își dorește să „facă avioane”.

Medeea împreună cu tatăl ei și Adelina Toncean, pe pista Aeroportului Henri Coandă / Foto: HotNews.ro

Problemele Medeei au început încă de când fetița avea doar 2-3 luni. Părinții nu au știu atunci ce are. Au mers cu ea la urgență și așa au aflat.

Medeea a fost operată pentru prima dată când avea doar 5 luni. Medicii le-au spus atunci părinților că boala fetiței este foarte gravă, iar șansele ei de supraviețuire sunt minime. „Dar mititica a luptat”, spune acum Alin, tatăl Medeei.

„Am așteptat foarte mult ziua de astăzi, de când am aflat că are această problemă. Acest zbor înseamnă să avem o șansă că fetița e bine. Să știm că nu mai obosește, în primul rând, pentru că obosește foarte repede. Medeea nu prea are voie să facă efort, obosește foarte repede. Nu poate să se joace foarte mult, se joacă foarte puțin. Tot timpul trebuie să fim atenți la ea. Este a treia operație și, sperăm, ultima”, spune tatăl.

Patrick (două luni) pe scara avionului / Foto: Lucian Ioniță

Mama Medeei este însărcinată, fetița de 7 ani urmând să aibă, peste câteva luni, un frățior.

Medeea va fi operată pe 3 aprilie, la Milano: „Sperăm să avem veștile cele mai bune. Ne dorim să venim cei mai sănătoși acasă”, spune, în avionul care îi duce în Italia, tatăl fetiței de 7 ani.

Dream team-ul din avion: Adelina Toncean și Cătălin Cîrstoveanu

Spre deosebire de Medeea, Patrick, băiețelul de două luni care merge la Milano pentru a fi operat, este în stare gravă și este intubat.

În avion, pe tot parcursul zborului, Patrick este supravegheat de medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie”, cunoscut și ca „Îngerul copiilor”, și de doi medici rezidenți.

Cătălin Cîrstoveanu ajută de ani de zile copii cu afecțiuni grave, care nu pot fi tratați în țară, să ajungă la operații în străinătate. În paralel, a transformat, cu bani din donații și sponsorizări, secția pe care o conduce la „Marie Curie” în cea mai modernă secție de Terapie Intensivă pentru nou-născuți din sud-estul și centrul Europei.

În ultimii 3 ani, zborurile au fost organizate de Asociația Blondie, fondată de Adelina Toncean: „Acum 3 ani am crezut că va exista un singur zbor - era 27 martie 2020 - abia începuse pandemia, când am realizat prima dată ce înseamnă lipsa transportului acestor copii foarte bolnavi. Erau copii plecați la operații în toată Europa și care nu mai aveau cu ce să se întoarcă acasă. Era un băiețel care fusese operat, care era intubat și ventilat, și nu avea cu ce să se întoarcă acasă, pentru care ni s-a cerut ajutorul prima dată”, își amintește astăzi Adelina Toncean.

Cătălin Cîrstoveanu și Adelina Toncean la conferința de presă din avion / Foto: HotNews.ro

„Martie 2020 și zbor în aceeași propoziție nu se putea atunci, dar ne-a ieșit. Abia când am ajuns la zborul 5-6 ne-am dat seama că nu o să ne mai oprim. Am plătit pentru zboruri aproape 4 milioane de euro (bani strânși din donații și sponsorizări - n.red.)”, își amintește astăzi Adelina Toncean.

„Cred că este singurul mod în care poți să faci lucrurile când viața este atât de importantă și depinde de asta”, mai spune ea.

Cătălin Cîrstoveanu, „Îngerul copiilor” născuți prematur și nu numai, spune, despre aceste zboruri, că „tot ceea ce nu putem să facem în timp util în România, încercăm să dăm șansă oricui în altă parte. Și avem oameni generoși, cu suflet mare, care fac ce nu oricine ar putea să facă: ne iau copiii din avion, ne aduc alții care au fost operați deja acolo și vor continua recuperarea în țară, ca să nu ocupăm locurile, pentru că sunt și ei răspunzători și pentru cei din țara lor care au nevoie. Iar noi venim și le spunem: avem și noi un copil, doi, trei...”

„Din nefericire, România face încă doar atât în zona aceasta de chirurgie cardiacă, ar trebui să facem mai mult. Acasă, săptămâna aceasta, să știți că se operează, dar, uneori, nu știm să operăm cazuri atât de complicate. Acești copii ajung, în afara țării, în centre cu experiență de 30-40 de ani. Noi avem 10 ani, facem destul de multe lucruri. Ne facem treaba și acasă, dar suntem chiar depășiți de situație. Și dăm șansă oricui, indiferent că este de la Iași sau de la București, indiferent că părinții au sau nu au bani. Avem un ajutor extraordinar de la Asociația Blondie și de la Tarom. Sute de copii am dus în felul acesta. Sigur că ne dorim să putem face acasă, să avem resurse să rezolvăm toate cazurile”, adaugă șeful Secției de Terapie Intensivă de la Marie Curie.

Cătălin Cîrstoveanu aplecat asupra lui Patrick, în timpul zborului spre Italia / Foto: HotNews.ro

Pe toată durata zborului, Cătălin Cîrstoveanu nu se îndepărtează niciun moment de Patrick, micuțul de două luni transportat la Milano pentru a fi operat.

Din când în când, medicul supranumit „Îngerul copiilor” își strigă uimirea că avionul este plin cu jurnaliști: „Cred că nu o să mai văd imaginea asta în viața mea, sunteți incredibili!”, sau ”Nu am văzut în viața mea atâția jurnaliști la un loc!”, tot exclamă medicul.

„Ne-am speriat când v-am văzut, dumneavoastră sunteți oameni și o presă pro-viață, asta este ceea ce văd eu astăzi aici!”, le spune Cătălin Cîrstoveanu jurnaliștilor de la bordul avionului în timpul conferinței de presă care are loc chiar în timpul zborului.

„Nu credem că suntem noi vs. statul român. Credem că suntem parteneri în asta”

Adelina Toncean spune că nu resimte toată această aventură ca pe o încărcare emoțională: „Eu nu simt o încărcătură emoțională negativă. Sunt copii care primesc ce ne dorim fiecare dintre noi - să contăm. Să fim ajutați până la a reuși în cel mai greu moment al lor. În momentul acesta, ei au nevoie să ajungă acolo. Iar noi facem asta. Dacă să conteze presupune să punem un avion pe tabelă și să zburăm acolo, asta facem. E tot despre iubire.”

Adelina se bucură de fiecare dată când un nou caz ajunge la Blondie: „De fiecare dată, sunt cazuri foarte grele și de aceea este atât de mare bucuria noastră, pentru că spunem: Știm ce avem de făcut! Gata, s-a terminat cu incertitudinea! Uneori, clinicile din afară ne răspund în 5 minute.”

Adelina Toncean în avion / Foto: Lucian Ioniță

Mărturisește că „ne bazăm foarte mult pe comunitate, pentru că atunci când lucrurile se întâmplă atât de repede, trebuie să poți spune cuiva repede: ne trebuie bani acum. Este foarte important că avem Taromul alături, pentru că au avioane mari și ne permit să zburăm cu mai mulți copii odată.”

Dificultățile nu sunt legate doar de costuri, spune ea, ci de faptul că „trebuie să scoatem de fiecare dată medici de la locul lor de muncă pentru a fi alături de noi”.

Medeea și tatăl ei, la sosirea în Italia, pe pista aeroportului / Foto: HotNews.ro

Este foarte important că avionul se și întoarce acasă și „putem să aducem înapoi în țară copii operați acolo. Astăzi luăm de la Milano și aducem în țară o fetiță care este în Terapie Intensivă și care a fost operată. Și pentru că nu au locuri în Terapie Intensivă și ducem astăzi un băiețel de două luni la operație, pe ea o luăm și va face recuperarea în țară.”

Într-adevăr, la întoarcere, după ce Medeea și Patrick coboară din avion în Italia, urcă în locul lor Matei (6 ani) și Rania (o lună și 3 săptămâni), însoțiți de mamele lor. Ambii au fost operați în Italia și vor continua recuperarea în România. Dacă Matei ia loc alături de mama lui pe un scaun din avion, Rania este intubată. Pe toată durata zborului de întoarcere, mama ei, medicul Cătălin Cîrstoveanu și cei doi medici rezidenți stau aplecași deasupra ei.

Asociația Blondie mai are, în acest moment, 10 copii în așteptare, pentru care se fac demersuri, însă Adelina Toncean explică faptul că, la Blondie, este vorba despre un altfel de așteptare, nu despre a aștepta luni întregi pe o listă: „Ei sunt în așteptarea unei stări bune, în așteptarea documentelor, în așteptarea acceptului de la clinica unde vor merge. Avem copii cu malformații cardiace sau copii care așteaptă un transplant.”

Matei (6 ani) și mama lui se întorc din Italia, unde micuțul a fost operat / Foto: HotNews.ro

„Acum vin provocări și din zona de a găsi și de a avea o aeronavă disponibilă, provocări pe care nu le aveam înainte de pandemie”, mai spune Adelina Toncean.

Destinațiile către care copiii Blondie zboarp cel mai des sunt „Milano, unde avem zbor aproape săptămânal, apoi Roma - unde ducem copiii cu leucemie, Palermo - unde ducem copiii care au nevoie de transplant hepatic, tot la Roma ducem pentru transplant renal, transplant de plămân la Bergamo sau la Bologna, la Paris am dus un băiețel de 2 ani cu cancer de prostată, și în Germania am mai dus copii. Dar Italia este o țară care permite sistemului său sanitar să primească și mulți pacienți din România”.

Întrebată ce mesaj are pentru autorități, Adelina Toncean nu crede că suntem „noi vs. statul român. Noi credem că suntem parteneri în asta. Ne bucurăm că putem să îi ducem, că există formularul E112, care permite să fie tratați în Europa. Eu cred că suntem de aceeași parte și că, în final, faptul că aducem copiii acasă bine, după tot efortul acesta, este motivul pentru care ne trezim în fiecare zi.”

Rania (o lună și 3 săptămâni) se întoarce în țară după ce a fost operată în Italia / Foto: HotNews.ro

Visează ca, într-o zi, Asociația Blondie să poată cumpăra propria aeronavă, pentru a nu mai plăti chiria avioanelor pentru zborurile care transportă copii: „Eu chiar visez că într-o zi o să cumpărăm o aeronavă care va fi ambulanță aeriană și, într-o zi, cu aeronava noastră, vom aduce copii să fie tratați în România. Eu cred în schimbarea pe care România o va face și o văd. Nu este rapidă, nu este peste noapte, dar se vede. Se vede în atitudinea medicilor, se vede în dorința lor de a învăța: Astăzi îl ducem acolo, vreau și eu să văd ce se întâmplă acolo, vreau și eu să merg, vreau să învăț să îl îngrijesc după! Întotdeauna, un astfel de demers vine și cu învățare și cu medici mai bine pregătiți.”

Mărturisește că Blondie este foarte aproape de atingerea acestui vis - de a achiziționa propria aeronavă pentru transportul copiilor: „Suntem foarte aproape, dar anul trecut, când a început războiul, nu am avut curajul să o achiziționăm. Ne-am gândit că poate nu se va mai zbura, nu știam, poate nu vom mai avea bani pentru zborurile care urmează, așa că am decis să amânăm. Nu știm dacă a fost o decizie bună, poate da, poate nu, cred că era bine să o fi avut deja. Într-un timp foarte scurt o să anunțăm că avem prima ambulanță aeriană în România.”

144 de zboruri medicale în 3 ani

144 de zboruri medicale organizate de Asociația Blondie în ultimii 3 ani au dat o șansă la viață pentru 400 de copii care nu puteau fi tratați în România

Peste 400 de persoane cu afecțiuni grave – în marea lor majoritate, copii - au primit în ultimii 3 ani șansa de a trăi datorită Asociației Blondie, care a organizat și susținut 144 de zboruri medicale în regim de ambulanță aeriană.

În România, în fiecare zi, două persoane află că boala de care suferă nu poate fi tratată în țară. Tratamentul într-o clinică din străinătate este decontat prin formularul E112, dar transportul până acolo, nu.

În lipsa unei soluții, pacienții care nu își pot permite costul zborului, încearcă, cu riscuri mari, să ajungă la spitalele din afara țării cu zboruri de linie. Mulți mor, însă, pe drum.

Transport medical / Foto: Lucian Ioniță

„Transportăm cele mai grave cazuri medicale - boli rare, boli genetice, afecțiuni oncologice, renale, pulmonare, neurologice, malformații cardiace complexe. Nu am refuzat niciun caz care a ajuns la noi”, spune Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie.

Un zbor medical costă între 20 și 30 de mii de euro, dar poate ajunge și la 50 de mii de euro.

De 3 ani, în pofida pandemiei și războiului, Asociația Blondie susține toate zborurile medicale în afara țării, pentru fiecare caz, când viața depinde de asta.

„Blondie a fost salvarea noastră în pandemie. Când toate liniile aeriene erau închise, noi am făcut transporturi cu Blondie. Altfel nu s-au mai putut face. La început părea că a fost ceva intermitent, o întâmplare, dar apoi, când am văzut că s-au împlinit o sută de zboruri, 144 chiar, și când am numărat câți copii au fost transportați, mi-am dat seama ce lucru extraordinar face Blondie. De fapt, Blondie a fost salvarea acestor copii! Sunt puțini care înțeleg lucrul ăsta!”, spune dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful secţiei de Terapie Intensivă nou-născuţi de la Spitalul Marie Curie.

