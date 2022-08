EXCLUSIV Duminică, 28 August 2022, 08:30

Alina Neagu • HotNews.ro

​Aproape 120.000 de adolescente românce cu vârsta între 11 și 18 ani s-au vaccinat împotriva virusului HPV - cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume, responsabilă pentru apariția câtorva tipuri de cancer, dintre care cel mai cunoscut este cancerul de col uterin - în primii 2 ani și jumătate ai campaniei gratuite derulate de Ministerul Sănătății, arată datele obținute în exclusivitate de HotNews.ro. Mult sau puțin? Depinde la ce ne raportăm.

HPV Foto: Dreamstime

Campania gratuită de vaccinare împotriva HPV derulată de Ministerul Sănătății a început în 2020 și se adresează, în acest moment, fetelor cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani. În primul an și jumătate, campania s-a adresat doar fetelor între 11 și 14 ani, însă a fost extinsă în toamna trecută la grupa de vârstă 11-18 ani printr-un Ordin semnat de Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății la acea vreme, în ultimele sale zile de mandat.

Cum arată cifrele vaccinării gratuite împotriva HPV în România:

43.384 de adolescente cu vârsta între 11 și 18 ani din România, țara europeană cu cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col uterin, s-au vaccinat gratuit împotriva HPV în cadrul campaniei gratuite derulate de Ministerul Sănătății, în prima jumătate a anului 2022. Părinții altor 22.009 înregistraseră, până la jumătatea acestui an, la medicii de familie solicitări pentru ca fetele lor să fie vaccinate, arată cele mai recente date centralizate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, transmise de Ministerul Sănătății la solicitarea HotNews.ro.

46.628 de adolescente cu vârsta între 11 și 18 ani din România s-au vaccinat gratuit împotriva HPV în cadrul campaniei gratuite derulate de Ministerul Sănătății în anul 2021. (sursa datelor: date centralizate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și transmise de Ministerul Sănătății la solicitarea HotNews.ro )

28.698 de adolescente cu vârsta între 11 și 14 ani din România s-au vaccinat gratuit împotriva HPV, în cadrul campaniei gratuite derulate de Ministerul Sănătății în anul 2020. (sursa datelor: date centralizate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și transmise de Ministerul Sănătății la solicitarea HotNews.ro )

În total, în primii 2 ani și jumătate ai campaniei, 118.710 adolescente din România s-au vaccinat gratuit împotriva virusului HPV, arată datele obținute în exclusivitate de HotNews.ro.

În 2020, primul an al campaniei, ea s-a adresat gratuit doar fetelor cu vârsta între 11 și 14 ani.

În septembrie 2021, campania de vaccinare gratuită a fost extinsă și la fetele din grupa de vârstă 15-18 ani, printr-un Ordin semnat de Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății la acea vreme, în ultimele sale zile de mandat.

Ioana Mihăilă vorbea, în mandatul său de ministru al Sănătății, și despre faptul că se ia în calcul o extindere a campaniei de vaccinare și la băieți - alte țări vaccinează gratuit și băieții împotriva HPV.

După plecarea Ioanei Mihăilă de la conducerea Ministerului Sănătății, și Amalia Șerban, director în cadrul instituției, declara, în cadrul dezbaterii "Politici și strategii în managementul oncologic / controverse", organizată de Revista Politici de Sănătate și Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, că Ordinul de ministru care stabilește căror categorii se adresează vaccinarea gratuită împotriva HPV în cadrul Programului Național de Vaccinare va fi modificat, urmând să fie incluși și băieții, nu doar fetele cu vârsta între 11 și 18 ani, ca în prezent.

După acel moment, s-a lăsat liniștea pe acest subiect.

HotNews.ro a solicitat recent Ministerului Sănătății, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, să clarifice dacă are în vedere în acest moment extinderea vaccinării gratuite împotriva HPV și la băieți și care este orizontul de timp în care ar putea fi posibilă și vaccinarea gratuită a băieților.

Ministerul Sănătății a transmis HotNews.ro că această variantă este încă în analiză și că vaccinarea ar putea fi extinsă și la băieți în limita fondurilor alocate: „În ceea ce privește vaccinarea anti – HPV a băieților, specialiștii din cadrul comisiilor de specialitate, respectiv, Comisia de Boli Infecțioase, Epidemiologie și Oncologie ale Ministerului Sănătății, efectuează o analiză, urmând să fie luată o decizie în acest sens”, arată instituția condusă de Alexandru Rafila, într-un răspuns la o solicitare HotNews.ro.

„În momentul în care discuțiile se vor definitiva, concluziile vor fi făcute publice. Ministerul Sănătății este favorabil preluării exemplelor în acest sens, existente în alte țări, și va putea extinde programul în limita fondurilor alocate”, a mai precizat Ministerul Sănătății, ca răspuns la solicitarea HotNews.ro.

Succes imens față de campania din 2008, când s-au vaccinat doar 2.600 de fete. Mai e însă mult până departe

Virusul HPV (Human Papiloma Virus) este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume, responsabilă de apariția câtorva tipuri de cancer. Cancerul de col uterin este doar cel mai cunoscut și cel mai frecvent, dar nu este nici pe departe singurul. Virusul HPV poate provoca și cancer laringian, cancer faringian, penian, vulvar, anal sau tegumentar. Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră, pe parcurcul vieții, în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului HPV.

În fiecare an, în jur de 3.300 de românce sunt diagnosticate cu cancer de col uterin. Mai mult de jumătate dintre ele pierd lupta cu boala, România fiind țara din UE cu cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col uterin.

Chiar dacă actuala campanie de vaccinare gratuită a pornit în primul an al pandemiei și nu a fost dublată de niciun fel de campanie de informare sau promovare a vaccinării derulată de autorități, numărul adolescentelor imunizate în cadrul campaniei crește de la an la an, arată cifrele obținute în exclusivitate de HotNews.ro.

Actuala campanie de vaccinare pare să fie un succes imens, dacă ne raportăm la prima astfel de campanie derulată în România, în anul 2008. Atunci, majoritatea dozelor de vaccin au fost sfârșit prin a fi aruncate la gunoi și doar 2% (2.600) dintre fetele eligibile (110.000 de fete cu vârsta între 9 și 11 ani) au fost vaccinate.

În plus, eșecul de proporții al campaniei din 2008 a făcut ca România să nu mai cumpere timp de peste un deceniu vaccinuri HPV pentru o campanie gratuită de imunizare.

Pe de altă parte, succesul de până acum al campaniei trebuie privit cu moderație, dacă ne îndreptăm privirea către alte țări: Australia și-a propus să eradicheze complet cancerul de col uterin în următorii 20 de ani (Australia și Marea Britanie au extins vaccinarea împotriva HPV și la băieți, care sunt și ei purtători ai virusului), iar Statele Unite ale Americii au extins vaccinarea împotriva HPV până la vârsta de 45 de ani, atât la femei, cât și la bărbați. De asemenea, sunt țări care au introdus programe de „recuperare” a fetelor care nu au putut să prindă vaccinul între 9 și 14 ani și îl administrează gratuit și în intervalul 15-25 de ani.

Cum te poți vaccina gratuit împotriva HPV

Campania gratuită de vaccinare derulată de Ministerul Sănătății se adresează, în acest moment, fetelor cu vârsta între 11 și 18 ani.

Părinții acestor fete pot solicita vaccinarea gratuită la medicul de familie. Cererea se face de către părinte/reprezentantul legal al tinerei la medicul de familie. Cererile sunt centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare şi, trimestrial, se solicită Direcţiei de Sănătate Publică numărul de doze de vaccin necesare.

Ministerul Sănătății achiziționează doze de vaccin în funcție de aceste cereri.

Cum se explică succesul actualei campanii? „Un bulgăre de zăpadă numit încredere, care se rostogolește”

În anul 2008, România se număra printre primele țări care introduceau vaccinarea împotriva HPV, simultan cu Marea Britanie. Campania de atunci a fost însă un eșec total - doar 2% (2.600) dintre fetele eligibile (110.000 de fete cu vârsta între 9 și 11 ani) au fost vaccinate atunci.

Majoritatea dozelor de vaccin achiziționate atunci au fost aruncate, iar timp peste un deceniu după acel moment, România nu a mai derulat nicio campanie de vaccinare gratuită împotriva HPV.

Pe de altă parte, există țări precum Australia, care și-au propus să eradicheze complet cancerul de col uterin în următorii 20 de ani.

România este încă departe de Australia, dar „este un lucru extraordinar faptul că deja am format un bulgăre de zăpadă care, rostogolindu-se, trebuie să crească din ce în ce mai mult. Iar acest bulgăre de zăpadă se numește încredere. Încrederea părinților în acest vaccin, care este un vaccin sigur, eficient și mai ales poate să salveze viața unei fetițe care nu se va mai îmbolnăvi de cancer de col uterin. Iar asta este ceea ce contează”, declară Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, pentru HotNews.ro.

Dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei

Cât costă vaccinul HPV dacă vrei să îl cumperi

Organizația Mondială a Sănătății recomandă campanii de vaccinare a fetelor din grupa de vârstă 11-14 ani, iar beneficiul maxim este obținut atunci când vaccinul este administrat înainte de debutul vieții sexuale.

Sunt însă și țări care au extins vaccinarea și la băieți, care sunt și ei purtători ai virusului (Marea Britanie și Australia) sau care au extins vaccinarea până la vârsta de 45 de ani, atât la femei, cât și la bărbați (Statele Unite ale Americii).

Băieții și bărbații pot fi, la rândul lor, purtători ai virusului HPV.

În acest moment, tinerele cu vârsta de peste 18 ani din România și părinții de băieți au o singură opțiune: să cumpere vaccinul.

În multe familii sărace, în special din mediul rural, acest lucru este, însă, aproape imposibil, vaccinul anti-HPV nefiind unul "pentru toate buzunarele": o doză de vaccin costă în jur de 600 de lei. Dacă pentru imunizarea fetelor cu vârsta între 11 și 14 ani sunt necesare două doze la interval de 6 luni, după vârsta de 14 ani trebuie administrate 3 doze la un interval de minimum o lună între prima și a doua și de 6 luni cea de-a treia.

Unele țări au extins vaccinarea și la băieți sau au program de recuperare a fetelor care nu au putut să prindă vaccinul între 9 și 14 ani și îl pot administra în intervalul 15-25 de ani. De asemenea, orice persoană se poate vaccina împotriva HPV până la vârsta de 45 de ani.

„Orice persoană poate fi vaccinată cu acest vaccin până la vârsta de 45 de ani - aceasta este limita superioară de vârstă la vaccin - dar este recomandat să parcurgă și screeningul, examenul Babeş-Papanicolau. De ce este important? Pentru că vorbim de persoane care sunt active din punct de vedere sexual. Incidența mare a infecției se produce undeva între 15 și 25 de ani - acolo se produc cele mai multe infecții cu HPV. În momentul în care am avut această incidență mare a infecțiilor, este foarte posibil ca o persoană care se vaccinează la vârsta de peste 25 de ani să aibă deja niște leziuni preexistente produse de HPV. După cum spuneam, vaccinul nu a dovedit încă că vindecă leziunile preexistente. Și atunci, este foarte important să identificăm dacă există aceste leziuni, pentru ca ele să fie tratate pe calea pe care o cunoaștem - mă refer la aspectele ginecologice, chirurgicale. Și, bineînțeles, indiferent dacă există sau nu acolo o leziune, persoana respectivă se poate vaccina fără niciun fel de problemă, pentru că previne, pe de o parte, reinfecția cu același serotip și, pe de altă parte, și infecția cu alte serotipuri care pot să determine cancer de col uterin”, a explicat Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, pentru HotNews.ro.

Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră, pe parcursul vieții, în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului HPV

5 femei din grupa de vârstă 20-50 de ani mor zilnic în România de cancer de col uterin. Vaccinul acoperă 90% dintre tulpinile virusului HPV aflate în circulație

Virusul HPV (Human Papiloma Virus) este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume. Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră, pe parcurcul vieții, în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului HPV.

Singura modalitate considerată eficientă de prevenție a cancerului de col uterin şi a bolilor asociate infecţiei cu HPV este vaccinul anti-HPV.

Vaccinul acoperă 90% dintre tulpinile virusului HPV aflate în circulație. „Acesta a fost unul dintre motivele de refuz al vaccinului în anul 2008 (când prima campanie de vaccinare împotriva HPV a eșuat în România - n.red): la acel moment erau incluse două serotipuri de HPV care acopereau, împreună, 71,5% din tulpinile circulante. Dar ce logică este aceasta, că un vaccin care acoperă 71,5% și reușește să reducă mortalitatea cu 71,5% nu este bun? Între timp a apărut vaccinul nonavalent, care acoperă 7 tulpini oncogene plus cele două tulpini care sunt responsabile de verucile vulgare și care acoperă peste 90% dintre serotipurile circulante. Da, într-adevăr, există 10% dintre serotipurile oncogene, cele care determină cancerul, care nu sunt acoperite în acest moment. Dar acest lucru nu reprezintă un motiv de a lua o decizie împotriva vaccinului, atâta timp cât vaccinul reduce cu 90% numărul persoanelor care se îmbolnăvesc de cancer de col uterin. Este cel mai bun lucru pe care îl avem la dispoziție. Ar fi ideal să îl avem la dispoziție pe cel cu acoperire 100%, dar în timp, probabil că va sosi și acela”, a explicat pentru HotNews.ro Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei.

În multe cazuri, virusul este eliminat de sistemul imunitar al organismului, dar, atunci când acest lucru nu se întâmplă, infecțiile cu HPV pot declanșa câteva tipuri de cancer: cancer de col uterin (cel mai frecvent), cancerul laringian, cancerul faringian, penian, vulvar, anal și tegumentar.

Vaccinul HPV nu previne doar cancerul de col uterin, ci previne câteva tipuri de cancer: „HPV-ul este responsabil de apariția mai multor cancere, dintre care cancerul de col uterin este cel mai important. Dar el previne cancerul laringian - aproximativ 50-60% dintre formele de cancer laringian pot să aibă la bază modificările produse de către HPV. Apoi, o parte din cancerul faringian, cancerele penian, vulvar, anal și uneori tegumentar. Numai că aici ponderea este mai redusă decât în cazul cancerului de col uterin, acolo unde este demonstrat că în peste 99% dintre cazuri, leziunile inițiale au fost produse de virusul HPV”, explică dr. Gindrovel Dumitra, pentru HotNews.ro.

„Practic, vaccinul impotriva HPV previne mai multe tipuri de cancer, iar acest lucru justifică beneficiul pe care îl ai atunci când administrezi vaccinul HPV la fetițe, pentru că previne nu doar cancerul de col uterin, ci și alte forme de cancer, iar la băieți avem un dublu beneficiu: beneficiul creat de protecția directă - împotriva acelor forme de cancer despre care vorbeam, și protecția indirectă - în sensul că ei, în momentul în care sunt vaccinați, nu mai pot fi vectori de transmitere, iar acest lucru contează foarte mult”, mai spune medicul.

Cancerul de col uterin poate fi depistat prin testul Babeş-Papanicolau, o investigație medicală simplă, care este gratuită în România, iar medicii recomandă ca toate femeile cu vârsta între 18 şi 64 de ani să facă anual testul. Depistat într-o fază incipientă, cancerul de col uterin poate fi tratat. Numărul mare de cazuri și de decese din țara noastră arată însă că puține românce fac această analiză periodic.

În jur de 3.300 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin. Mai mult de jumătate dintre ele pierd lupta cu boala, România fiind țara din UE cu cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col uterin.

Practic, 5 femei din grupa de vârstă 20-50 de ani mor zilnic, în medie, în România, de cancer de col uterin, o boală ce poate fi prevenită numai prin vaccinarea împotriva virusului HPV.

Sursă foto: DreamsTime.com