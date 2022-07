SANATATE Joi, 28 Iulie 2022, 12:32

Alina Neagu • HotNews.ro

​USR îl acuză pe ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, că a exclus din lista de investiții prin PNRR Spitalul Municipal din Bacău, „deși este finalizat în proporție de 85%”.

Alexandru Rafila Foto: Guvernul Romaniei

„Ministrul Sănătății a stabilit criteriile pentru selectarea celor 25 de spitale care se vor finanța prin PNRR nu în beneficiul românilor, ci astfel încât să-i mulțumească pe baronii PSD, incapabili să demareze și să finalizeze proiecte de infrastructură în sănătate. Cea mai recentă victimă a politrucilor: Spitalul Municipal Bacău, exclus din lista de investiții PNRR, deși este finalizat în proporție de 85%”, arată reprezentanții USR, într-un comunicat.

„Cu slide-uri, cifre și mare tam-tam, Rafila a prezentat criteriile propuse de minister pe baza cărora vor fi alese cele 25 de spitale ce se vor finanța prin PNRR. Alese e un fel de a spune, pentru că, frumos ambalate în grafice, criteriile au deja un iz greu de politizare trandafirie. În loc să pună, cu prioritate, accentul pe proiectele și lucrările aflate în stadiile cele mai avansate de proiectare sau chiar execuție, Rafila face praf banii, cu un egalitarism ce miroase a partizanat de la o poștă”, declară Cristian Ghinea, coordonator de politici publice al USR și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

USR spune că „a reușit, prin PNRR, să aducă 2,5 miliarde de euro pentru infrastructura din sănătate, bani care să fie cheltuiți pe proiecte deja demarate și finalizabile până în 2026. Sub presiunea termenului limită 2026, metodologia de selectare a celor 25 de proiecte din lista inițială de 49 ar trebui să răsplătească munca deja făcută și să aibă prioritate proiectele în care s-au făcut pași înainte.”

„În loc de asta, Rafila trișează din criterii astfel încât gradul de pregătire nu contează. Prea ocupat de mărimea sumelor de cofinanțare (care e treaba autorităților locale, nicidecum a ministrului), Rafila pune apriori pe butuci proiecte solide, precum noul Spital Județean din Sibiu sau Spitalul Municipal Bacău. Să luăm cazul de la Bacău, despre care Rafila face declarații eminamente politice: că guvernul anterior a introdus greșit spitalul pe listă, că spitalul – din punct de vedere juridic – nu există, șamd. Realitatea factuală este că SPITALUL EXISTĂ și construcția lui este gata în proporție de 85%! Un guvern anterior a dat prin OUG clădirea la primărie. Primăria Bacău a băgat bani și ar avea nevoie de 15 milioane de euro să îl termine. Rafila zice: «Ah, păi nu mai e spital, că nu scrie în OUG că va fi spital». E spital, nu sală de biliard. 85% gata. Să pună mâna și să-l termine! În acest moment, este nevoie de un aviz tehnic de la Ministerul Sănătății. În loc să dea aviz, pozitiv sau negativ, ministerul răspunde – evident politic – «Dați clădirea la Spitalul Județean Bacău!». Adică la Consiliul Județean, care este PSD. Asta răspunde Ministerul la o solicitare de aviz tehnic: «Dați clădirea la Consiliul Județean»! Dacă e dată la PSD devine spital ca prin farmec. Dacă e făcut de primărie, poate că e spital sau sală de biliard. Câtă ticăloșie! Rafila, spitalele din PNRR nu sunt pentru propagandă de partid. PNNR este un program național gândit pentru români, nu pentru politruci”, susține Cristian Ghinea, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

Referitor la excluderea Spitalului Municipal „Sf. Maria” din Bacău de pe lista investițiilor prin PNRR, primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu, i-a trimis o adresă ministrului PSD Alexandru Rafila în care a explicat de ce spitalui ar trebui finalizat: „I-am transmis argumentat motivele pentru care afirmațiile dumnealui făcute în spațiul public denotă fie o dezinformare venită pe filieră politică locală, fie o rea voință. Consider nu doar inacceptabil, după atâția ani de muncă și investiții, ci și strigător la cer, să fie exclus din lista de investiții prin PNRR singurul spital din România finalizat în proporție de peste 85%. În spitalul acesta, noi băcăuanii, am investit doar în acest an 5 milioane de euro, însă mai e nevoie de o finanțare suplimentară pentru a finaliza toate secțiile. Iar banii din PNRR fix pentru astfel de obiective de investiții sunt, adică pentru obiective realizabile în termen scurt. Din păcate, baronul local Dragoș Benea și colegii lui din PSD nu vor ca acesta să se finalizeze în mandatul unui primar care nu este roșu. Chiar dacă asta înseamnă să îi lipsească pe băcăuani de servicii medicale de calitate”, afirmă Lucian Stanciu Viziteu.