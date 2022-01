Cum s-ar putea schimba viața bolnavilor de cancer: diagnostic în 2-4 săptămâni, testări genetice gratuite, îngrijiri paliative de calitate și reinserție socială și profesională

Pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra accesului la investigații și tratament al bolnavilor de cancer atât la nivel global, cât și în România. În 2020 a avut loc o scădere cu 10.000 a cazurilor noi diagnosticate cu cancer și o scădere cu 46% a internărilor pentru bolnavii de cancer.





În acest context, încă din 2020, Grupul de Oncologie și companiile membre ale Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente au lansat, în parteneriat cu revista Politici de Sănătate și cu sprijinul experților din domeniu, două proiecte majore pentru îmbunătățirea managementului afecțiunilor oncologice și hemato- oncologice: "Împreună Învingem Cancerul" - proiect de informare, conștientizare și propuneri pentru Planul Național de Combatere a Cancerului - și "Traseul pacientului cu cancer în România" – propune trasee ideale și termene clare de îndeplinire pentru cele mai împovărătoare cinci tumori solide și cinci cancere hematologice.











Printre măsurile propuse de Traseul pacientului se numără:



pentru cancerul bronhopulmonar - diagnostic în 1,5 - 2 luni de la suspiciune și maximum 10 zile de la confirmarea diagnosticului până la inițierea tratamentului

pentru cancerul colorectal - investigații finalizate într-un termen de 2-4 săptămâni de la consultul de specialitate inițial și acces la testare genetică

pentru cancerul de col uterin - investigații diagnostice finalizate în 2 săptămâni de la consultul de specialitate inițial și tratamentul (chirurgical, radioterapeutic sau medicamentos) inițiat în maximum 4 săptămâni de la finalizarea diagnosticului pentru leucemia limfocitară cronică – investigații diagnostice finalizate în 2 săptămâni și inițierea tratamentului în maximum 3 săptămâni de la decizia comisiei multidisciplinare.

Atât Documentul de recomandări pentru implementarea și monitorizarea Planului național de combatere a cancerului, cât și propunerile de Traseu al pacientului au fost postate pe site-ul www.cancer-plan.ro pentru consultare și vor fi transmise către toți decidenții din sistemul de sănătate.





Lupta împotriva cancerului – 4 piloni principali





"Planul European de Combatere a Cancerului se află de aproape un an în faza de implementare. Încă din prima zi, ne-am străduit să asigurăm o desfășurare eficientă și fără probleme a Planului, a obiectivelor sale, a inițiativelor fanion și a acțiunilor sale. Cooperăm îndeaproape cu ministerele naționale ale sănătății, ale cercetării și cu comunitatea extinsă a factorilor implicați/interesați. Am asigurat un buget substanțial, de 4 miliarde de euro, și avem o foaie de parcurs care stabiliește reperele și un calendar clar. Felicit România pentru lansarea, doar cu o săptămână în urmă, a Planului său național de combatere a cancerului, care oferă o viziune pentru o societate sănătoasă, pentru generațiile prezente de români dar, totodată, și pentru generațiile viitoare. Comisia Europeană va sprijini acest efort în toate etapele sale. Avem nevoie de o implicare puternică a tuturor factorilor implicați/interesați români, deoarece statele membre și autoritățile de sănătate publică nu pot reduce singure incidența și mortalitatea prin cancer", a declarat Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sănătate și siguranță alimentară, în cadrul conferinței "Împreună Învingem Cancerul".





Planul Național de Cancer, în dezbatere publică

"Realmente, este o oportunitate pentru România, nu numai de finanțare, de care evident că trebuie să profităm, dar existența pe agendă atât de sus și atât de intens a problemei cancerului în aceste vremuri nefericite, în care pandemia ne ocupă toate gândurile, cred că ar trebui să ne aducă împreună forțele ca să pornim ceva. Aceasta înseamnă că planurile, strategia propusă de proiectul <Împreună Învingem Cancerul> și strategia propusă de Planul elaborat de către Grupul parlamentar au nevoie de un plan de acțiune. Cred că este probabil momentul ca Ministerul Sănătății să elaboreze următoarele documente care privesc atât modificările legislative, dar și alocarea finanțării, pe domeniile propuse de Plan și, de asemenea, tot ce înseamnă organizarea și implementarea lui. Toți trebuie să citim documentele cu mare atenție, astfel încât la final să putem participa în continuare la implementarea Planului Național de Combatere a Cancerului", a atras atenția prof. dr. Cora Pop, coordonatorul științific al documentului de recomandări pentru implementarea și monitorizarea PNCC.





Finanțări europene și naționale pentru lupta împotriva cancerului

O altă componentă importantă de finanțare a sănătății vine prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). "Dacă ne referim strict la Oncologie, putem vorbi de 3 sectoare. Cel mai important este sectorul care vizează o parte de screening pentru cancerul mamar și cancerul de col uterin – caravane medicale care vor merge în comunități defavorizate, unde accesul la servicii medicale, fie ele și de prevenție, este foarte scăzut. Ținta este să obținem o scădere a incidenței, a mortalității, astfel încât trebuie să existe și o arondare la centre regionale, iar toți pacienții identificați să poată avea acces facil și real la serviciile medicale necesare ulterior diagnosticării. Un al doilea punct se referă la investițiile în infrastuctură – există deja o listă de 49 de unități medicale, din care 25 vor fi adresate cu prioritate. Între acestea, unitățile care vizează strict zona de Oncologie sunt Institutul Regional de Oncologie Timișoara (spital nou), Spitalul Județean de Urgență Giurgiu (presupune, într-o primă etapă, secții de Oncologie și Cardiologie). Spitalul de Copii Victor Gomoiu din București (un nou centru de excelență în oncopediatrie), Spitalul Județean de Urgență Arad (secție nouă de radioterapie), Policlinica municipală din Constanța (zonă nouă de Oncologie), Spitalul Județean de Urgență Alba- Iulia (relocarea și modernizarea secției de Oncologie), Spitalul Județean de Urgență Pitești (laborator de radioterapie). De asemenea, mai vorbim și de o modernizare de aproximativ 30 de unități medicale în ambulatoriu. Cel de-al treilea punct se referă la resursa umană – programe ample de formare pentru medici și asistente din mai multe specialități, inclusiv Oncologie", a completat și dr. Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Accesul la terapii inovatoare



În anul 2021 au fost aprobate, în cadrul a trei Hotărâri de Guvern, 16 DCI noi sau cu extindere de indicație, pe ariile oncologice. "Dintre acestea, una dintre ele putem să o considerăm piesa de rezistență, anume terapia CAR-T pentru ambele indicații aprobate centralizat. Cu toții știm și suntem conștienți de faptul că afecțiunile oncologice sunt foarte agresive și necesită instituirea rapidă a tratamentului, unele forme tumorale fiind fatale în câteva săptămâni dacă nu sunt tratate. ANMDMR și, în special, Direcția evaluare tehnologii medicale, depune toate eforturile pentru a asigura pacienților români accesul la aceste terapii inovative, terapii pe care pacienții din alte țări le primesc, terapii eficiente și sigure, cu alternative reduse, sau fără alternative terapeutice", a explicat dr. farm. pr. Felicia Ciulu-Costinescu, director general Direcția generală de Inspecție Farmaceutică și coordonator Departament Evaluare Tehnologii Medicale, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).



Proiectul "Împreună Învingem Cancerul"



"Considerăm că acum este momentul în care lupta cu cancerul trebuie transformată într-o ofensivă organizată și susținută pentru a trece de la micile reușite individuale, la victorii consistente pentru marea majoritate a populației, iar acest lucru nu este posibil decât printr-o abordare comprehensivă și organizată cum este implementarea Planului Național de Combatere a Cancerului. Am participat la această inițiativă pentru că am avut și avem în continuare credința că există un moment optim și favorabil la nivel european pentru a discuta despre acest subiect și că România are o fereastră unică de oportunitate pentru următorii ani, din perspectiva accesului la surse adiționale de finanțare. Considerăm că finanțarea unui plan de combatere a cancerului trebuie să conțină o analiză amănunțită a situației actuale și a resurselor disponibile în vederea stabilirii unor ținte fezabile și realiste", a afirmat dr. Adrian Pană, expert politici de sănătate publică, strategul proiectului "Împreună Învingem Cancerul".