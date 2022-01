Vaccinarea împotriva COVID-19 a copiilor între 5 și 11 ani începe astăzi. 25 de întrebări și răspunsuri-cheie pentru copii și părinți

1. Când începe vaccinarea?









2. Unde se pot vaccina copiii?





Vaccinarea copiilor din grupa de vârstă 5-11 ani se face în cabinete de vaccinare organizate în centre de vaccinare - vorbim doar despre centre de vaccinare care folosesc vaccin Pfizer. În platforma de programare sunt configurate 220 cabinete de vaccinare pediatrice la nivel național.





https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/. Harta centrelor de vaccinare este disponibilă aici:

3. Vaccinarea copiilor se face doar cu programare sau se poate și fără?





Vaccinarea se poate face și fără programare, prin prezentare directă în cabinetele centrelor de vaccinare dedicate copiilor sau în cabinetele medicilor de familie care au solicitat doze pediatrice, pe tot parcursul programului de lucru.





4. Copiii se vaccinează cu același vaccin folosit pentru adulți? Răspunsul este NU.



Singurul vaccin aprobat în acest moment pentru copiii mai mici de 12 ani este Comirnaty, vaccinul produs de Pfizer-BioNTech. Nu este vorba despre același vaccin administrat adulților, ci despre un vaccin pediatric, produs tot de Pfizer, dar distinct de cel pentru adulți.

5. Copiii se pot programa/prezenta singuri la vaccinare sau au nevoie de acordul părinților?





https://vaccinare-covid.gov.ro/formulare-si-chestionare/. Copiii de 11 ani și mai mici nu se pot vaccina în lipsa consimțământului informat acordat de către părinți sau de către reprezentantul legal al minorului și în lipsa efectuării triajului medical prin completarea chestionarului de triaj dedicat copiilor; modelele sunt disponibile și pe platforma națională de vaccinare, aici:

6. Cum arată schema de vaccinare - una sau două doze?





Schema de vaccinare a copiilor cu vaccinul Comirnaty (Pfizer - BioNTech) este de 10 micrograme/doză (10 µg), la interval de 21 de zile; administrarea fiecărei doze se efectuează intramuscular, similar celorlalte grupe de vârstă eligibile.





7. Câți copii din grupa de vârstă 5-11 ani estimează autoritățile că se vor vaccina împotriva COVID?

Autoritățile din România se așteaptă ca doar unul din 5 copii din grupa de vârstă 5-11 ani să se vaccineze împotriva COVID-19.





Obiectivul de acoperire vaccinală în rândul copiilor sub 12 ani este de doar 20%, "date fiind studiile existente ce relevă un grad crescut de reticență parentală", se arată în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19, document elaborat de Ministerul Sănătății la finalul anului trecut.



8. Copiii infectați cu virusul SARS-CoV-2 sunt expuși riscului de a dezvolta forme grave de boală COVID-19?





Copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani care se infectează cu virusul SARS-CoV-2 riscă să prezinte și forme grave de COVID-19. Date publicate în octombrie 2021 de Centrul de Control și Supraveghere al Bolilor din SUA (CDC) au arătat că în rândul populației pediatrice cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani au fost înregistrate peste 8.300 de spitalizări legate de COVID-19 și aproape 100 de decese din cauza acestei afecțiuni.





În prezent, se apreciază că boala COVID-19 este una dintre primele 10 cauze de deces printre copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani din SUA. În plus, s-a observat că și copiii, nu doar adulții, pot să prezinte manifestări clinice persistente (”Long COVID-19”) după infecție.





Copiii care au comorbidități (boli cronice respiratorii, renale, hepatice, cardiace, malignități, boli inflamatorii intestinale, imunodepresie de diferite cauze) sunt mai expuși riscului de a dezvolta forme severe de COVID-19 după infecția cu virusul SARS CoV-2 în comparație cu copiii sănătoși.

9. Având în vedere faptul că formele severe de COVID-19 la copii sunt rare, este justificată vaccinarea?





Este adevărat ca majoritatea copiilor diagnosticați cu COVID-19 sunt asimptomatici sau au o formă ușoară de boală și recuperarea este fără sechele. Cu toate acestea, riscul ca un copil să facă o formă severă de boală nu este de neglijat, chiar și în cazul copiilor fără afecțiuni cronice.





Vaccinarea împotriva COVID-19 asigură totodată o protecție față de efectele indirecte ale bolii cum ar fi: transmiterea în comunitate, apariția de noi variante și închiderea școlilor.





10. De ce copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani ar trebui vaccinați?





Vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani poate ajuta la protecția indirectă a membrilor familiei, inclusiv a fraților care nu sunt încă eligibili pentru vaccinare și a membrilor familiei care pot avea un risc crescut de a se îmbolnăvi foarte grav dacă sunt infectați.





11. Este mai sigur pentru copilul meu să-și dezvolte imunitatea prin infectarea cu virusul SARS-CoV-2 decât prin vaccinare?







Există date epidemiologice internaționale care arată că proporția relativă a cazurilor noi și a spitalizărilor de boală COVID-19 în rândul copiilor a crescut, fapt explicabil prin creșterea ratei de imunizare în rândul adulților.





12. Copilul care urmează a fi vaccinat împotriva COVID-19 ar trebui să fie consultat de un medic pediatru/medic de familie?





În cazul în care copilul nu are nicio problemă medicală deosebită de sănătate (boli cronice, alergii, tratamente imunosupresive, etc.) acesta poate să fie programat pentru a fi vaccinat fără un consult medical prealabil.





13. Ce tip de vaccin va primi copilul meu?





Vaccinul Comirnaty-Pfizer-BioNTech, 10 µg/doză este indicat pentru imunizarea activă pentru prevenirea bolii COVID-19. Este un vaccin tip ARNm COVID-19 și este aprobat de Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA) și de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru administrarea la grupa de vârstă 5- 11 ani.





14. Este vaccinul împotriva COVID-19 sigur pentru administrarea la copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani?





Beneficiile vaccinării împotriva bolii COVID -19 depășesc riscurile cunoscute și potențiale ale vaccinării, aspect evidențiat prin lucrările și studiile de specialitate publicate.





15. Care sunt ingredientele cuprinse în vaccinurile împotriva COVID-19?





Vaccinurile împotriva COVID-19 nu conțin metale precum fier, nichel, cobalt, litiu și aliaje. Nu conțin produse fabricate, cum ar fi microelectronice, electrozi, nanotuburi de carbon sau semiconductori cu nanofire. Nu există conservanți precum mercur/thimerosal în niciunul dintre vaccinurile COVID-19 disponibile în prezent, inclusiv vaccinul Pfizer-BioNTech disponibil pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani.





16. Se poate administra copilului Paracetamol sau Ibuprofen înainte de vaccinarea împotriva COVID-19 pentru a preveni efectele secundare?







De asemenea, nu este recomandat să administrați copilului antihistaminice înainte de efectuarea unui vaccin COVID-19 în încercarea de a preveni reacțiile alergice.

17. Doza de vaccin împotriva COVID-19 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5-11 ani este aceeași cu cea pentru grupa de vârsta 12-18 ani și respectiv pentru adulți?





Conform rezumatului caracteristicilor produsului, dacă se inițiază vaccinarea împotriva bolii COVID-19 la copiii cu vârsta de 11 ani și 11 luni se administrează doza pediatrică, atât la prima doză, cât și la doza a doua, chiar dacă între timp copilul a împlinit vârsta de 12 ani.





18. Câte doze de vaccin va primi copilul cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani?





Schema de vaccinare completă cuprinde 2 doze de vaccin Comirnaty-Pfizer-BioNTech, de 10 µg/doză, ce se vor administra intramuscular la interval de 21 de zile. Pentru o categorie specială de copii, cu imunosupresie severă, se poate administra a treia doză la un interval de cel puțin 28 zile după a doua doză.





19. Există îngrijorări cu privire la apariția de miocardită sau de pericardită după administrarea unui vaccin ARNm COVID-19 la copiii cu vârste cuprinse între 5 -11 ani?





În concluzie vaccinarea poate avea un beneficiu semnificativ în reducerea incidenței miocarditei și a sechelelor pe termen lung.





20. Copilul tocmai a primit un alt vaccin. Poate acesta să primească în continuare un vaccin COVID-19? Copilul poate fi vaccinat simultan cu vaccin gripal și vaccin împotriva COVID-19?





Administrarea acestor vaccinuri poate fi realizată în condiții depline de siguranță atât a persoanelor care au primit doza 1, cât și a persoanelor care au primit doza 2 de vaccin antiCOVID-19.





21. Este indicată vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5-11 ani dacă aceștia au trecut prin boală?







Numeroase studii de imunologie au evidențiat faptul că vaccinarea persoanelor care au avut COVID-19 conferă un răspuns imun sporit, iar riscul de reinfecție este mai mic, inclusiv în contextul circulației variantelor mai transmisibile.





22. Poate copilul să primească vaccinul dacă are în antecedente alergii alimentare, urticarie, șoc anafilactic?





Copilul ar trebui să facă vaccinul cu excepția cazului în care acesta a avut o reacție alergică severă la o doză anterioară de vaccin împotriva COVID-19 sau are o alergie la unul dintre ingredientele vaccinului (de exemplu, polietilenglicol).





Dacă copilul dumneavoastră are antecedente de reacție alergică severă sau utilizează Epi-pen, vă rugăm să anunțați personalului medical în ziua în care acesta este programat. Medicii și personalul medical vor putea să monitorizeze copilul și să intervină în cazul în care vor apare reacții alergice.





23. În situația în care un copil este diagnosticat cu COVID-19 formă asimptomatică sau simptomatică după prima doză de vaccin, mai poate fi administrată a doua doză?





Doza a doua de vaccin împotriva COVID-19 poate fi administrată după recuperarea după boală și ieșirea din perioada de izolare. Dovezile existente până în prezent nu permit recomandarea unui interval de timp optim pentru administrarea vaccinului.





24. Copilul are o afecțiune hematologică (de exemplu, purpură trombocitopenică idiopatică, hemofilie etc.). În această situație poate copilul să primească un vaccin împotriva COVID-19?





Existența unei tulburări de sângerare/coagulare nu este un motiv pentru a evita vaccinarea. Pentru copiii cu antecedente de hemofilie (sau alte tulburări de sângerare severă) sau trombocitopenie se recomandă efectuarea unei hemograme cu numărătoarea de trombocite, precum și a testelor de coagulare.





Înainte de a decide vaccinarea împotriva COVID-19, se recomandă un consult de specialitate (medic hematolog pediatru) pentru a primi cele mai corecte recomandări. Dacă medicul este de acord că beneficiul vaccinării împotriva COVID-19 administrate intramuscular (IM) depășește posibilele riscuri, se recomandă următorii pași în momentul vaccinării:





În cazul în care copilul dumneavoastră primește factori de coagulare, atunci administrarea vaccinului IM trebuie să se facă cât mai repede posibil după doza de factor de coagulare.





Înainte de injectarea vaccinului, se recomandă aplicarea unui pachet de gheață pe locul respectiv pentru a preveni apariția unui hematom. După vaccinare, trebuie aplicată o presiune fermă pe locul injectării timp de minimum 10 minute.





25. Este adevărat că vaccinurile împotriva COVID-19 pot afecta fertilitatea? Există vreo dovadă în acest sens?





Vaccinul împotriva COVID-19, ca de altfel toate celelalte vaccinuri, funcționează pe principiul stimulării organismului să dezvolte anticorpi care să lupte împotriva virusului care provoacă boala COVID-19 și totodată pentru a preveni viitoarele îmbolnăviri. În prezent, nu există dovezi potrivit cărora anticorpii formați după vaccinarea împotriva COVID-19 ar putea provoca probleme legate de fertilitate, inclusiv în dezvoltarea placentei, în sarcină. În plus, nu există dovezi care să sugereze că problemele de fertilitate sunt un efect secundar al vreunui vaccin.

