INTERVIU Cum se vede valul 5 într-un spital din linia întâi: "Nu am avut până în acest moment cazuri grave de infecție cu Omicron la pacienți vaccinați"

Prof. dr. Cristian Oancea este medic primar pneumoftiziolog, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase "Dr. Victor Babeș" din Timișoara, spital aflat în prima linie COVID-19 încă de la debutul pandemiei și președintele Comisiei de Pneumologie din Ministerul Sănătății.







Dr. Cristian Oancea împreună cu echipa Spitalului Victor Babeș din Timișoara



Dacă vorbim despre valul 5 al pandemiei și noua variantă Omicron, există în acest moment două curente, dacă le putem spune așa: optimiștii, care spun că avem de-a face cu o tulpină mai contagioasă, dar care provoacă simptome mai ușoare și am putea fi aproape de finalul pandemiei, și pesimiștii, care se tem că vor urma noi și noi mutații și tulpini, despre care nimeni nu poate spune în acest moment cât de virulente vor fi. Dumneavoastră de care parte vă situați?





Eu sunt un optimist prin definiție, dar sunt acordat la lumea reală, pentru că tratez pacienți și stau toată ziua în spital. Despre valul 4 noi am avertizat din timp că urma să fie dureros pentru că ne-am dat seama, gândindu-ne la deschiderea școlilor și la copiii care nu sunt testați, că vom avea din start o creștere ascendentă de la copii la părinți și bunici. În plus, la acel moment, vaccinarea era deficitară. Nici acum nu stăm strălucit. În acest moment, câte persoane s-au imunizat natural, prin trecere prin boală în ultimele două valuri, este o mare necunoscută, având în vedere faptul că noi avem foarte multe persoane nedeclarate care au făcut boala - au stat acasă, au făcut boala, au avut simptome, dar nu au raportat acest lucru. Dacă facem un calcul statistic, avem peste 40% din populație vaccinată în acest moment, plus 1,8 milioane de persoane care au trecut oficial prin boală, plus încă de 3-4 ori mai multe persoane care, neoficial, au făcut boala, este cu semnul întrebării cât este de mare acest procent.







Ați avut până acum pacienți vaccinați cu forme grave de infecție cu Omicron?





Nu am avut până în acest moment cazuri grave la pacienți vaccinați. Din experiența noastră clinică de până acum, persoanele vaccinate dezvoltă fenomene ușoare, maxim moderate de patologie. Acest lucru este clar. Într-o zi cu 8.000 de infectați am avut 44 de internări. Este clar că, cel puțin pentru persoanele vaccinate, povara bolii nu este atât de mare și s-a transformat într-o viroză simplă.





Noi, în județul Timiș, avem un indice bun de vaccinare, peste 50%. Dacă adunăm și persoanele care au trecut prin boală, ne așteptăm să avem pacienți, dar nu ne așteptăm la un flux atât de mare. Este greu de spus în acest moment care va fi dimensiunea epidemiologică și vă spun de ce: pentru că foarte mulți nu se testează. Ce am învățat însă din valul 4 este că trebuie să ne testăm copiii și trebuie să ne testăm tot timpul, în sens de monitorizare epidemiologică.





Pe de altă parte, am observat și la tulpina Delta și observăm și la Omicron că testele antigenice nu au relevanță de 100%. Spre exemplu, dacă ai simptome și testul antigenic este negativ, recomandarea este să îți faci un test PCR.









Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase "Dr. Victor Babeș" din Timișoara





În estimările oficiale ale autorităților (Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică) vorbesc despre un val 5 în vârful căruia spitalele vor fi cel puțin la nivelul de suprasolicitare din octombrie 2021 – vârful valului 4. Vă așteptați să mai ajungem în acel punct?





Sper să nu ajungem cu formele severe ca în valul 4, să depășim capacitatea și să avem nevoie de ajutor extern. Eu nu cred că vom mai ajunge acolo și sunt mai optimist.





Plus că văd ce se întâmplă în triajul epidemiologic la noi în spital: deși incidența este în creștere, în acest moment nu avem o creștere constantă, ci numărul de cazuri care vin pentru evaluare este oscilant. Nu avem o creștere constantă de la zi la zi.







Nu am avut până în acest moment cazuri grave la pacienți vaccinați. Și în valurile anterioare, în ceea ce privește decesele, la noi la spital s-au înregistrat decese doar la pacienți nevaccinați, iar dintre cei vaccinați, doar la cei cu comorbidități, de exemplu am avut persoane vaccinate, dar cu neoplazii, care au decedat.







Ați avut cazuri de pacienți care au trecut prin boala COVID-19 în valurile precedente și s-au reinfectat acum și cu varianta Omicron?





În ceea ce privește persoanele care au trecut prin boală, din nefericire am avut în valurile anterioare reinfecții. Cele care nu erau vaccinate, la reinfecție au dezvoltat o formă mult mai severă, care a lăsat multe sechele, în special pulmonare, care s-au confruntat și se confruntă cu acest sindrom long COVID, și am avut persoane care din nefericire au decedat.





S-a vorbit mult despre faptul că simptomele infecției cu Omicron sunt diferite de cele provocate de celelalte tulpini și, mai ales, despre faptul că plămânii nu ar mai mi afectați.







Cu ce ne-am confruntat noi, în spitalul nostru: mialgii, artralgii, sindroame febrile, uneori cefalee, migrene. Simptome ca de viroză sau ca la o gripă mai ușoară. Acest lucru ne face să sperăm că nu vom avea atât de multe forme severe. Dar repet: ce am avut noi a fost la persoane vaccinate.





Managerul Cristian Oancea și primarul Timișoarei, Dominic Fritz







În toamna trecută, în valul 4 al pandemiei, ați cerut ca în curtea spitalului să fie prezentă în permanență o autospecială de pompieri.







A fost un moment de panică, de frică printre colegii noștri, mai ales în Terapie Intensivă, văzând ce se întâmplă în alte părți. Am văzut ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, la Institutul Matei Balș, la Constanța, la Pitești. Spitalele de primă linie, de boli infecțioase, picau rând pe rând. Și, sincer să fiu, ne-a fost teamă. De aceea am apelat la ajutorul colegilor de la ISU și ne-au fost de un real ajutor, pentru că personalul nostru era foarte obosit și oricând putea să survină un scurtcircuit sau o defecțiune. La noi, secundele înseamnă vieți salvate.





Sunteți printre puținele spitale care au anunțat lucrări la instalația electrică după incidentele din alte spitale.







Cu ajutorul inginerilor și al colegilor de la Politehnică, am identificat punctele vulnerabile ale instalației electrice și am schimbat acele panouri de siguranță, am cumpărat inclusiv un generator nou, cu ajutorul Primăriei, iar acum pericolul s-a redus, dar nu putem niciodată să spunem că riscul este zero. Riscul există și depinde de supraîncărcarea sistemului. Am cumpărat cam 50 de stingătoare și încă mai cumpărăm, deoarece vrem ca pe fiecare salon să fie câte un stingător sau pe coridoare, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, să putem interveni imediat.







Avem spitale vechi. Pe aceste spitale vechi să aplici normativele Uniunii Europene, nu ai cum. Nu avem cum să dilatăm zidurile unității. Mi-aș dori un spital nou. Dar cu asta trebuie să lucrăm.







Rămâne întrebarea, la care trebuie să răspundem în următoarele săptămâni - una-două săptămâni maxim - ce se întâmplă cu persoanele nevaccinate cu comorbidități? Cât de tare va lovi infectarea cu Omicron aceste persoane?Vă dau un exemplu: acum câteva zile când rezidenții de boli infecțioase și se pneumologie au venit în spital. Din 37 de rezidenți, toți asimptomatici, am găsit 4 persoane pozitive. Toți erau sănătoși, fără simptome, i-am testat PCR, deși la pestul antigenic erau negativi toți, și am găsit 4 colegi care erau pozitivi, asimptomatici.Cu varianta Omicron nu am avut încă reinfectări la persoane care au trecut prin boală în valurile anterioare, este încă la început la noi.Am făcut aceste lucruri preventiv și pur și simplu de frică. Gândiți-vă că noi ne focalizam pe tratarea pacientului. A fost un moment de șoc pentru noi toți, când am spus: Stai puțin, trebuie să ne focalizăm și pe partea asta. Nu poți să stai cu frica în sân în ceea ce privește pacienții. Ne-am împărțit eforturile.