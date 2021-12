VIDEOREPORTAJ În vizită la Îngerul Copiilor, medicul care a construit "o insuliță" de speranță acolo unde mai nimeni nu avea curajul. "Nu am trăit niciodată vreo experiență medicală în care să spunem că avem tot ce ne trebuie"

​I se spune Îngerul Copiilor. Acum câțiva ani, a reușit să transforme secția de Terapie Intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie, pe care o conduce, în cea mai modernă de acest fel nu doar din România, ci din sud-estul Europei. A reușit acest lucru pe cont propriu, din donații strânse prin SMS-uri. S-a gândit să facă din secția de spital în care lucra "o insuliță", povestește simplu medicul Cătălin Cîrstoveanu. Astăzi, Cătălin Cîrstoveanu și ONG-ul Inima Copiilor vor să extindă, tot cu bani strânși din donații, cu încă 20 de paturi secția de Terapie Intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie, pe care tot ei au extins-o și modernizat-o acum câțiva ani, pentru a putea salva aici mai mulți bebeluși cu probleme grave, care mor cu zile pe listele de așteptare pentru un pat ATI.





Vezi un VIDEOREPORTAJ HotNews.ro în secția de Terapie Intensivă nou-născuți a Spitalului Marie Curie, cea mai modernă de acest fel din sud-estul Europei:











"De când sunt eu medic, nu am trăit niciodată vreo experiență medicală în care să spunem că avem tot ceea ce ne trebuie"

România încă are "o pată foarte neagră" în zona nou-născuților cu probleme grave de sănătate și nu îi îngrijește pe toți, afirmă medicul Cătălin Cîrstoveanu, medic neonatolog și șeful Secției de Terapie Intensivă nou-născuți de la Spitalul de Copii Marie Curie din București, supranumit Îngerul Copiilor: "Câteva sute rămân pe dinafară, netratați. Noi, ca țară, suntem în stadiul în care nu îi tratăm. Este o problemă de civilizație, de cultură, de politică."





Dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției ATI nou-născuți de la Spitalul Marie Curie



Cea mai modernă secție de Terapie Intensivă nou-născuți din sud-estul Europei

Secția a fost construită într-un an - o clădire nouă cu 4 nivele - pentru care s-au strâns, din donații, un milion de euro: "A fost senzațional pentru noi, într-un an de zile de muncă s-a ridicat o clădire cu 4 nivele și, la un moment dat, noi ne puneam problema dacă vom putea să acoperim cele 27 de paturi, dar foarte rapid s-a umplut totul. Acum suntem în situația pe care o vedeți. Este incredibil pentru noi. Cineva spunea, mai în glumă, mai în serios, că suntem victimele propriului succes. Da, așa este, pentru că de aici pleacă acasă pacienți cu intestin scurt - avem singurul program din țară prin care trimitem mamele acasă care îngrijesc copiii cu catetere centrale; apoi, cazuri de neurochirurgie, cazuri de chirurgie cardiacă, ne adresăm celor mai mici pacienți."











"Și mai este o chestiune: poate vreau să stau lângă copil. Sunt puține locuri unde părinților li se permite să stea lângă copil, noi le permitem părinților să stea lângă copii chiar dacă sunt operați pe cord, acceptăm să îi viziteze", adaugă medicul supranumit Îngerul Copiilor.





Lista de așteptare



Bani pentru zona de Terapie Intensivă nou-născuți sunt prevăzuți și în PNRR, însă Cătălin Cîrstoveanu spune că "până atunci, pentru că lucrurile se întâmplă mult mai repede și mult mai eficient - acesta este adevărul - noi am spus că trebuie să mai creștem numărul de locuri aici. Și nu eu am spus-o primul, ci a spus-o managerul meu, care mai suna să ne întrebe dacă putem aduce aici un copil. Pentru că sună colegi și îți este foarte rușine să îi refuzi, mai sună colegii noștri de la ISU, DSU, sună secretarul de stat. Este rușinos: suntem spital, de ce nu putem să tratăm? În acest moment sunt peste număr în secție, astăzi s-au operat doi, se apropie seara și colegii încă nu au plecat acasă".









Heliportul care va salva vieți

În acest moment, lucrările la heliport au luat o pauză, însă Alexandru Popa, președintele Inima Copiilor, speră ca ele să fie reluate cât mai curând: "Heliportul este un proiect foarte important pe care îl avem în desfășurare. Din păcate, în acest moment este în pauză, deoarece ar trebui să se lucreze deasupra etajului 7, unde este secție pentru copiii bolnavi de COVID și nu putem lucra deocamdată acolo, spațiul trebuie eliberat pentru a putea lucra deasupra. După ce vom da din nou drumul din nou la lucrări, în două luni și jumătate - trei luni va fi gata."









Cum puteți dona pentru extinderea secției ATI și heliportul Spitalului Marie Curie





toate proiectele aflate în desfășurare la Spitalul de Copii Marie Curie, spune Alexandru Popa, președintele ONG-ului: extinderea Terapiei Intensive nou-născuți, despre heliport, misiunile de cardiochirurgie și extinderea cardiochirurgiei, care va porni anul viitor. Pe inimacopiilor.ro găsiți detalii despre, spune Alexandru Popa, președintele ONG-ului:





Un SMS cu mesajul BINE la 8844 înseamnă o donație de 2 euro pentru extinderea secției de Terapie Intensivă nou-născuți de la Marie Curie.















Inima Copiilor 20% din impozitul pe profit, pe care oricum îl au de plătit către statul român.

Și pentru că este final de an, firmele pot direcționa către, pe care oricum îl au de plătit către statul român.





pe Facebook și pot afla toate metodele prin care ne pot ajuta. Vă mulțumim din inimă!", este mesajul lui Alexandru Popa, președintele Inima Copiilor. "Avem foarte multe proiecte în derulare, ne străduim foarte mult să ajutăm. Avem nevoie de mult ajutor și îi rog pe cei care au încredere în noi și cred că facem lucruri bune să ne ajute și să intre pe inimacopiilor.ro, unde pot afla ceea ce facem, ne găsesc șiși pot afla toate metodele prin care ne pot ajuta. Vă mulțumim din inimă!", este mesajul lui Alexandru Popa, președintele Inima Copiilor.

"De când sunt eu medic, nu am trăit niciodată vreo experiență medicală în care să spunem 'avem tot ceea ce ne trebuie ca să îngrijim toți pacienții noștri în siguranță, toate cererile pe care le avem'. Lucrul acesta l-am trăit, am avut frustrări, am vrut să plecăm din țară mai mulți medici. Și eu am vrut. Apoi am rămas acasă și bine am făcut că am rămas", își începe povestea medicul Cătălin Cîrstoveanu.Din cauză că lucrurile nu se întâmplau "la nivel statal", medicul Cătălin Cîrstoveanu s-a gândit acum câțiva ani că, în secția de spital în care lucrează: împreună cuau început aici diverse proiecte: chirurgie cardiacă, neurochirurgie, extinderea secției de Terapie Intensivă nou-născuți de la 9, câte erau inițial, la 27 de paturi, câte sunt astăzi. Totul cu bani strânși din donații.Actuala secție ATI nou-născuți de la Marie Curie este cea mai modernă de acest fel din sud-estul Europei: are 27 de paturi de tip, nu open space, ca majoritatea secțiilor de Terapie Intensivă de copii și adulți, și este, spre exemplu, singurul loc din România unde se poate face dializă și ECMO la nou născut."Având astfel de cazuri, noi am fost și un pic pionieri în ceea ce înseamnă îngrijirea neonatală și pediatrică în România, practic am adus cu 10-15 ani înaintea dezvoltării în masă niște tehnici de Terapie Intensivă în România. Iar ei au început să supraviețuiască și rata de mortalitate este una foarte mică, rata de deces prin infecții de spital este de asemenea extrem de mică", povestește medicul Cătălin Cîrstoveanu.În secția condusă de doctorul Cătălin Cîrstoveanu ajung inclusiv copii cu probleme grave genetice. Unii trăiesc 6 luni - un an - 2 ani. "Avem în acest moment 5 copii cu probleme genetice grave. Unul dintre ei are 2 ani, iar familia l-a abandonat, nu îl mai vrea acasă, chiar dacă el ar putea fi externat."De asemenea, "accentul nostru a fost pus mult și în zona nutrițională și asta am învățat de la specialiști din Statele Unite. Dacă pacientul nu are nutriție bună, orice i-ai face tu, orice tratament, orice operație, dacă nutriția bună lipsește, este o cauză de deces".Oricât de mult și-ar dori însă medicul Cătălin Cîrstoveanu și echipa lui acest lucru,De aceea, Cătălin Cîrstoveanu și Inima Copiilor și-au propus să facă: "De aceea am început o campanie de strângere de fonduri acum 2 ani, în decembrie, și este senzațional: avem deja un milion de euro strânși.", care organizează strângerea de fonduri pentru extinderea secției, speră ca lucrările să fie gata -un an și jumătate-doi ani: "Extinderea secției ATI nou-născuți va însemna 20 de locuri în plus față de cele 27 existente acum. Având în vedere că lista de așteptare are mereu peste 15-20 de cazuri în așteptare - astăzi sunt 21 de cazuri în așteptare - sperăm să rezolve o mare parte dintre cazurile care trebuie să vină aici, la Marie Curie. Spitalul Marie Curie este cel mai mare spital pentru copii din țară și va avea și cea mai mare secție de Terapie Intensivă pentru nou-născuți."Până atunci, Alexandru Popa îi roagă pe oameni să ajute la extinderea acestei secții: "Îi rugăm pe oameni să ne ajute. Există un număr scurt pentru donații - 8844 - unde, dacă transmiteți textul BINE, vă abonați la o donație lunară de 2 euro. 2 euro este foarte puțin, dar pe noi ne ajută foarte mult.""Ne și speriem de faptul că vom crește aici facilitățile, vom mări la 46 de paturi și ne temem că nu mai poți să cuprinzi toate lucrurile, să fii peste tot. Ne este foarte frică. Dar merită ca experiența medicală a colegilor noștri să ajungă să fie pusă în practică la mult mai mulți pacienți. Da, merită să extindem și sperăm să și putem face lucrul acesta", adaugă medicul.Ce se întâmplă însă acum cu copiii care au nevoie de un pat de Terapie Intensivă? Așteaptă pe o listă de așteptare. "Se înregistrează foarte multe cereri. Astăzi avem 21 de cereri pe lista de așteptare", ne-a spus Cătălin Cîrstoveanu în ziua în care i-am vizitat secția. "Este o listă de coșmar, o listă lungă, cu multe cazuri, sunt multe probleme acolo - tumori, malformații.""Evident că nu putem să le rezolvăm pe toate și de fiecare dată când ne ducem la vârful acelei liste de așteptare - pentru că vin urgențe de tot felul și o cerere rămâne în urmă - iar de fiecare dată când ne ducem la o cerere din vârful listei, nu de puține ori aflăm că acel copil nu mai este. Acesta este adevărul. Sunt aproape 60 care au decedat în 2 ani, de când am deschis această listă", spune șeful secției ATI nou-născuți de la Spitalul Marie Curie."Sunt copii din toată țara care așteaptă pe listă și, atunci când nu reușim să rezolvăm aici, pe unii dintre ei mai reușim să îi transportăm în afara țării, chiar dacă ar fi posibil să rezolvăm aici, dar nu avem locuri. N-am mai văzut demult să fie o listă de așteptare sub 10 și nu-mi aduc aminte de când în secție la noi nu a mai fost un pat liber", mai spune medicul supranumit Îngerul Copiilor.Cătălin Cîrstoveanu este convins că "oricâte paturi am face noi aici, tot nu am rezolva problema României. Pentru că este o problemă sistemică a țării noastre. Dacă la un milion populație sunt necesare 20-30 de paturi, asta înseamnă că la populația de aproape 20 de milioane a României, am avea nevoie de 400-500 de paturi, orientativ. România are 150-250 de paturi, aici suntem. Pe hârtie, să zicem 250 de paturi, dar în realitate mai puține, pentru că nu toate sunt dotate la acest nivel. Și, ca atare, această diferență grozavă creează presiuni extraordinare asupra secțiilor care îngrijesc prematuri și nou-născuți cu probleme grave".În afara de extinderea secției ATI, un alt proiect aflat în construcție la spitalul Marie Curie esteCe va însemna acest heliport, construit pe acoperișul Spitalului Marie Curie? "Heliportul și transportul copiilor gravi bolnavi cu elicopterul înseamnă scurtarea timpului de transport, care este foarte importantă. Practic, o distanță pe care cu ambulanța o faci în câteva ore ajungi să o faci cu elicopterul într-o jumătate de oră - o oră. În al doilea rând, și dacă vine cu elicopterul, în momentul de față se face un transfer suplimentar de la Băneasa de exemplu, unde aterizează, iar de acolo copilul vine aici cu ambulanța, și iarăși durează mult. Un heliport aici înseamnă că aterizează aici și foarte rapid ajunge în secția unde trebuie să fie tratat. Pentru că noi suntem în zona de sud a orașului, iar aeroporturile sunt în zona de nord a orașului. Spre exemplu, copiii care se nasc cu asfixie severă, în mod normal rămân cu niște sechele foarte urâte, neurologic în special, care au mari șanse de rezolvare dacă copilului i se aplică o tehnică medicală care se face aici, în secția ATI de la Marie Curie, și care trebuie aplicată în primele 6 ore de viață. Șansa unui copil care se naște, să zicem, în Delta Dunării este să ajungă aici cu elicopterul", explică Alexandru Popa, președintele Asociației Inima Copiilor.Alexandru Popa, președintele Asociației Inima Copiilor